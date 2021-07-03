Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Звезды рекомендуют начинать неделю с изучения правил, помогающих достичь внутренней гармонии. Они вам сейчас просто необходимы.

Женщины

Обрести взаимопонимание с мужчиной не так просто. Если вы хотите, чтобы тот, кто сейчас рядом с вами остался на всю жизнь, продумайте свое поведение. Возможно, стоит что-то изменить в себе, своем характере.

Мужчины

Не отталкивайте потенциальную партнершу. Она послана вам самой вселенной, и, возможно, второго такого удачного шанса может просто не быть.

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