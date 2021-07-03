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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Эта июльская неделя будет успешной для всех знаков зодиака. Самое главное – это прислушиваться к советам звезд, не делать поспешных выводов, особенно, если они касаются любовных дел. Можно налаживать отношения, восстанавливать старые связи, отправляться на романтические свидания, дарить друг другу нежность, любовь и внимание.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Звезды рекомендуют начинать неделю с изучения правил, помогающих достичь внутренней гармонии. Они вам сейчас просто необходимы.

Женщины

Обрести взаимопонимание с мужчиной не так просто. Если вы хотите, чтобы тот, кто сейчас рядом с вами остался на всю жизнь, продумайте свое поведение. Возможно, стоит что-то изменить в себе, своем характере.

Мужчины

Не отталкивайте потенциальную партнершу. Она послана вам самой вселенной, и, возможно, второго такого удачного шанса может просто не быть.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Вам улыбается удача. Не принижайте свои достоинства и возможности, и сможете добиться успеха не только в любви, но и карьере.

Женщины

Вам свойственно искать в себе комплексы, заниматься самокопанием, но это совершенно ни к чему. Вы идеал, но только не для всех. Найдите того, кто будет носить вас на руках. Он уже рядом.

Мужчины

Хотите стать по-настоящему востребованным мужчиной? Прислушайтесь к совету звезд, станьте более уверенными в себе и будете удивлены тому, сколько дам заинтересуется вашей персоной.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Эта неделя будет тяжелой в эмоциональном плане, но если вы твердо нацелены на успех, то вы сможете добиться желаемого.

Женщины

Ссоры с близкими возникают очень часто. Вина тому – ваша чрезмерная раздражительность. Пора сделать паузу, отправиться на отдых или на романтическое свидание.

Мужчины

Ключ к успеху в семейной жизни кроется в вашей женщине. Прислушайтесь к ее пожеланиям, а, возможно, и требованиям.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Если вы чувствуете себя, словно, не в своей тарелке, то может быть стоит сменить это блюдо? Мораль этого совета такова – не нужно стремиться быть там и с теми, кому это не нужно.

Женщины

Вы любите привязываться к мужчинам. Именно эта ошибка отталкивает их на первых порах знакомства. Будьте более терпеливы, скрытны, загадочны. Мужчины любят женщин с изюминкой.

Мужчины

Устранить неприятности в семейной жизни можно только своими руками. Не стоит привлекать посторонних людей. Просто уделите время своей даме, постарайтесь доказать ей, что она лучшая из лучших, и ей нет равных.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Разберитесь в себе. Подумайте о том, что вы хотите, с кем, когда и при каких обстоятельствах. Верно разложив по полкам свои пожелания, тогда вам будет проще определиться с тем, нужен ли вам нынешний партнер в дальнейшей жизни или нет.

Женщины

Вы сильны духом, но слабы эмоционально. Чтобы оставаться в гармонии с собой, вам нужен надежный партнер, способный заряжать позитивом, поддержать и остудить в важный момент.

Мужчины

Практика показывает то, что мужчины-Львы слишком импульсивны. Это отталкивает сильных женщин.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Эта неделя будет ознаменована массой возможностей изменить не только себя, но и окружающий мир.

Женщины

Вам будет поступать немало интересных предложений от представителей противоположного пола. Не стоит отвечать взаимностью на все сразу. Выберете лучший из них.

Мужчины

Путь к счастью и крепкому браку будет тернистым, сложным, но результат вас удовлетворит на 100%. Цените свою даму и создавайте для нее самые лучшие условия.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

В эту неделю уделите время своим близким. Вам нужна энергия семьи, помогающая восстанавливаться изнутри.

Женщины

Вы стремитесь завести семью, много детей и пушистого кота. В первую очередь нужно выбрать мужчину, который сможет подарить вам все это, а он сейчас находится в вашем окружении. Не упустите свой шанс.

Мужчины

Направляя свою энергию в мирное русло, вы сможете привлечь любовь намного быстрее. Счастье любит тишину, помните об этом.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Звезды сулят наступление благоприятного периода у скорпионов. Вы сможете воплотить в жизнь самые смелые планы и идеи. Стоит только начать.

Женщины

Те, кто еще не нашел вторую половинку, могут смело отправляться на охоту. Ваш потенциальный спутник любви уже близко.

Мужчины

Вы уже в отношениях, но вам чего-то не хватает? Устройте своей даме романтический вечер, одарите комплиментами и будете приятно удивлены тому, какими красками заиграет ее улыбка. Этого вполне достаточно, чтобы понять, что она та самая.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Вам необходимо работать и работать над своими отношениями.

Женщины

Вы мечтаете о взаимности и полном понимании с партнером. Подарите ему все это, и ответная реакция не заставит себя ждать.

Мужчины

Женщины любят ушами. Помните об этом, и как можно чаще дарите своей даме комплименты, осыпайте ее цветами.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Вы можете произвести приятное впечатление на кого угодно. Воспользуйтесь этим даром.

Женщины

Хотите завоевать того, кто заполняет все ваши мысли? Оставайтесь самими собой. Искренность и честность – лучшие качества в человеке.

Мужчины

Наступает время для романтики, прогулок под луной. Устройте своей женщине романтический вечер, о котором она так долго мечтала.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Не занимайтесь самокопанием. Проведите это время с пользой, рядом с любимыми, в комфортной обстановке.

Женщины

Вы прекрасны, как никогда. Это замечают не только окружающие, но и ваш партнер. На этой неделе у вас будет масса положительных эмоций и романтических предложений.

Мужчины

Вам важна поддержка близких. Расскажите им об этом, поделитесь тревогами. Вместе намного проще преодолевать даже сложные трудности.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021

Фото: Pixabay.com

Ставьте перед собой конкретные задачи, и решайте их по мере поступления.

Женщины

Не нашли свою вторую половинку? Будьте готовы и в полном вооружении. Потенциальный объект обожания уже находится на горизонте.

Мужчины

Вы активны, уверены в своих силах. Именно это необходимо в эту неделю, чтобы завладеть той, которая уже давно не дает вам покоя. Время действовать.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pixabay.com

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