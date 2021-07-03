Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 июля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют начинать неделю с изучения правил, помогающих достичь внутренней гармонии. Они вам сейчас просто необходимы.
Женщины
Обрести взаимопонимание с мужчиной не так просто. Если вы хотите, чтобы тот, кто сейчас рядом с вами остался на всю жизнь, продумайте свое поведение. Возможно, стоит что-то изменить в себе, своем характере.
Мужчины
Не отталкивайте потенциальную партнершу. Она послана вам самой вселенной, и, возможно, второго такого удачного шанса может просто не быть.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вам улыбается удача. Не принижайте свои достоинства и возможности, и сможете добиться успеха не только в любви, но и карьере.
Женщины
Вам свойственно искать в себе комплексы, заниматься самокопанием, но это совершенно ни к чему. Вы идеал, но только не для всех. Найдите того, кто будет носить вас на руках. Он уже рядом.
Мужчины
Хотите стать по-настоящему востребованным мужчиной? Прислушайтесь к совету звезд, станьте более уверенными в себе и будете удивлены тому, сколько дам заинтересуется вашей персоной.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет тяжелой в эмоциональном плане, но если вы твердо нацелены на успех, то вы сможете добиться желаемого.
Женщины
Ссоры с близкими возникают очень часто. Вина тому – ваша чрезмерная раздражительность. Пора сделать паузу, отправиться на отдых или на романтическое свидание.
Мужчины
Ключ к успеху в семейной жизни кроется в вашей женщине. Прислушайтесь к ее пожеланиям, а, возможно, и требованиям.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Если вы чувствуете себя, словно, не в своей тарелке, то может быть стоит сменить это блюдо? Мораль этого совета такова – не нужно стремиться быть там и с теми, кому это не нужно.
Женщины
Вы любите привязываться к мужчинам. Именно эта ошибка отталкивает их на первых порах знакомства. Будьте более терпеливы, скрытны, загадочны. Мужчины любят женщин с изюминкой.
Мужчины
Устранить неприятности в семейной жизни можно только своими руками. Не стоит привлекать посторонних людей. Просто уделите время своей даме, постарайтесь доказать ей, что она лучшая из лучших, и ей нет равных.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Разберитесь в себе. Подумайте о том, что вы хотите, с кем, когда и при каких обстоятельствах. Верно разложив по полкам свои пожелания, тогда вам будет проще определиться с тем, нужен ли вам нынешний партнер в дальнейшей жизни или нет.
Женщины
Вы сильны духом, но слабы эмоционально. Чтобы оставаться в гармонии с собой, вам нужен надежный партнер, способный заряжать позитивом, поддержать и остудить в важный момент.
Мужчины
Практика показывает то, что мужчины-Львы слишком импульсивны. Это отталкивает сильных женщин.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет ознаменована массой возможностей изменить не только себя, но и окружающий мир.
Женщины
Вам будет поступать немало интересных предложений от представителей противоположного пола. Не стоит отвечать взаимностью на все сразу. Выберете лучший из них.
Мужчины
Путь к счастью и крепкому браку будет тернистым, сложным, но результат вас удовлетворит на 100%. Цените свою даму и создавайте для нее самые лучшие условия.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю уделите время своим близким. Вам нужна энергия семьи, помогающая восстанавливаться изнутри.
Женщины
Вы стремитесь завести семью, много детей и пушистого кота. В первую очередь нужно выбрать мужчину, который сможет подарить вам все это, а он сейчас находится в вашем окружении. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Направляя свою энергию в мирное русло, вы сможете привлечь любовь намного быстрее. Счастье любит тишину, помните об этом.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Звезды сулят наступление благоприятного периода у скорпионов. Вы сможете воплотить в жизнь самые смелые планы и идеи. Стоит только начать.
Женщины
Те, кто еще не нашел вторую половинку, могут смело отправляться на охоту. Ваш потенциальный спутник любви уже близко.
Мужчины
Вы уже в отношениях, но вам чего-то не хватает? Устройте своей даме романтический вечер, одарите комплиментами и будете приятно удивлены тому, какими красками заиграет ее улыбка. Этого вполне достаточно, чтобы понять, что она та самая.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вам необходимо работать и работать над своими отношениями.
Женщины
Вы мечтаете о взаимности и полном понимании с партнером. Подарите ему все это, и ответная реакция не заставит себя ждать.
Мужчины
Женщины любят ушами. Помните об этом, и как можно чаще дарите своей даме комплименты, осыпайте ее цветами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вы можете произвести приятное впечатление на кого угодно. Воспользуйтесь этим даром.
Женщины
Хотите завоевать того, кто заполняет все ваши мысли? Оставайтесь самими собой. Искренность и честность – лучшие качества в человеке.
Мужчины
Наступает время для романтики, прогулок под луной. Устройте своей женщине романтический вечер, о котором она так долго мечтала.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не занимайтесь самокопанием. Проведите это время с пользой, рядом с любимыми, в комфортной обстановке.
Женщины
Вы прекрасны, как никогда. Это замечают не только окружающие, но и ваш партнер. На этой неделе у вас будет масса положительных эмоций и романтических предложений.
Мужчины
Вам важна поддержка близких. Расскажите им об этом, поделитесь тревогами. Вместе намного проще преодолевать даже сложные трудности.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Ставьте перед собой конкретные задачи, и решайте их по мере поступления.
Женщины
Не нашли свою вторую половинку? Будьте готовы и в полном вооружении. Потенциальный объект обожания уже находится на горизонте.
Мужчины
Вы активны, уверены в своих силах. Именно это необходимо в эту неделю, чтобы завладеть той, которая уже давно не дает вам покоя. Время действовать.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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