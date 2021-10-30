Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 31 октября по 6 ноября 2021

Ваша забота о любимом человеке будет оценена по достоинству. Будьте готовы отдавать, ничего не требуя взамен.

Женщины

Все, что вы сейчас вложите в отношения, вернется втройне. Это касается и доверия, и внимания, и любой помощи любимому.

Мужчины

Поддержите свою вторую половинку, даже если ее проблемы кажутся вам надуманными. Для одиноких Овнов просьба девушки о помощи станет знаком ее интереса к вам.

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