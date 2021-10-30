Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 31 октября по 6 ноября 2021
Некоторым людям предстоит расстаться с любимым человеком, кого-то ждет разочарование, есть вероятность серьезных конфликтов, которые затянутся надолго. Зато те, кто сохранит свою любовь, могут ничего не опасаться – такие отношения сохранятся надолго и принесут исключительно положительные эмоции.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Ваша забота о любимом человеке будет оценена по достоинству. Будьте готовы отдавать, ничего не требуя взамен.
Женщины
Все, что вы сейчас вложите в отношения, вернется втройне. Это касается и доверия, и внимания, и любой помощи любимому.
Мужчины
Поддержите свою вторую половинку, даже если ее проблемы кажутся вам надуманными. Для одиноких Овнов просьба девушки о помощи станет знаком ее интереса к вам.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Прошлые события и отношения дадут о себе знать. Не пытайтесь войти в ту же реку второй раз – все закончится очередным разочарованием.
Женщины
Если предыдущий поклонник предлагает снова встречаться, вспомните, почему вы с ним расстались, и не лишайте себя новых интересных перспектив.
Мужчины
Внимание противоположного пола всегда лестно. Но задумайтесь – готовы ли вы ради небольшого приключения потерять любимого человека.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Постарайтесь сохранить душевное равновесие, хотя это будет непросто. Многое будет раздражать и выводить из себя, и вы рискуете выплеснуть весь негатив на вторую половинку.
Женщины
Если вам сложно и тяжело, так и скажите своему мужчине – он поймет. Иначе он может просто принять ваше недовольство на свой счет, а ведь это совсем не так.
Мужчины
Любимая женщина станет надежным тылом. А вот для новых знакомств время неподходящее.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Вашей любви ничего не грозит, даже если вам кажется иное. Не делайте резких движений, сейчас выгоднее плыть по течению.
Женщины
Звезды советуют проводить больше времени вдвоем с любимым человеком. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах.
Мужчины
Делайте то, что любите – но вдвоем. Пусть это будет рыбалка или романтический ужин, главное – с любимой женщиной.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Вам нужен отдых, пришло время восстановить силы. В идеале – выбирайтесь хотя бы в маленькое путешествие вдвоем.
Женщины
В поездке есть шанс встретить свою любовь, даже если это обычная командировка.
Мужчины
Почаще бывайте вне дома, смените обстановку, выйдите из зоны комфорта – вас ждут настоящие любовные приключения.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Как бы вам не хотелось перемен, делайте все постепенно, и обязательно посвятите партнера в свои планы.
Женщины
Прежде чем рассказать любимому мужчине о своих планах, хорошо все продумайте, чтобы это не выглядело капризом.
Мужчины
Вам может поступить интересное предложение по работе, которое сильно повлияет на семейные отношения или позволит завести новые знакомства.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Не лишайте партнера права на собственное мнение. Ваш шанс сохранить отношения – прислушиваться друг к другу.
Женщины
Общение с противоположным полом принесет ощущение недосказанности. Постарайтесь вызвать партнера на откровенность.
Мужчины
Поговорить с любимой женщиной открыто всегда лучше, чем делать что-то у нее за спиной.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Вам предстоит резко изменить свою жизнь, причем это может быть как свадьба, так и развод, но без серьезных перемен не обойдется.
Женщины
Обдумывайте любое решение, просчитывайте последствия. Если вы не чувствуете, что готовы к замужеству, лучше подождать более благоприятного времени.
Мужчины
Отношения, которые начнутся сейчас, будут полны страстей, но вряд ли закончатся чем-то серьезным. Со второй половинкой стоит быть поосторожнее: если вам кажется, что она что-то задумала, просто спросите, не играйте в детектива.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Бытовые и рабочие неприятности портят настроение. Но рядом с любимым человеком вы сможете отвлечься, и тогда лучшие решения придут сами.
Женщины
Постарайтесь расслабиться, посвятите время любимому мужчине или новым встречам, а не переживаниям по поводу несбывшихся надежд. Романтический ужин прекрасно снимет напряжение.
Мужчины
Вы сможете преодолеть разногласия с любимым человеком без ссор. Но для этого нужно сохранять спокойствие и слушать партнера.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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В ваши отношения пытается вмешаться кто-то третий. Стоит обратить внимание на свое окружение – ваша любовь нуждается в защите.
Женщины
Многочисленные вечеринки и посиделки с подругами не пойдут на пользу вашим любовным отношениям.
Мужчины
Поменьше рассказывайте друзьям о своих любовных похождениях, эта информация может сыграть против вас.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Отношения становятся сложными и непредсказуемыми. Воздержитесь от обвинений, будьте нежнее со второй половинкой.
Женщины
Вместо постоянного прокручивания в голове ваших фраз и его ответов, займитесь чем-то интересным, что отвлечет вас от проблем. Выяснение отношений сейчас до добра не доведет.
Мужчины
Проявите понимание – в каждых отношениях бывают кризисы. У вас есть все шансы сохранить любовь и даже стать еще ближе.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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У вас появится возможность проявить себя перед партнером в неожиданном свете в форс-мажорной ситуации.
Женщины
Новые встречи доставят удовольствие, но не станут началом долгих отношений. В семье все спокойно, но партнеру нужно ваше внимание, даже если он не говорит об этом.
Мужчины
Ваши действия могут ранить любимую женщину, посмотрите на ситуацию ее глазами. С новыми знакомыми не будьте слишком открытым, для этого пока не пришло время.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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