Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 мая по 5 июня 2021
Не стоит принимать скоропалительные решения, а лучше в спокойной обстановке попытаться прояснить ситуацию, совместно найти причину разногласий. Внимание, доверие и нежность партнеров способны укрепить гармоничные союзы.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Не поддавайтесь плохому настроению и унынию.
Женщины
Плохое настроение может вызвать желание устроить скандал, выясняя отношения и предъявляя необоснованные обвинения родному человеку. Не перегибайте палку, иначе можете безвозвратно разрушить свое счастье.
Мужчины
Появившаяся усталость из-за напряженной работы может стать причиной раздражительности. Ближайшие выходные проведите с семьей в парке или на даче, строя грандиозные планы.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Радуйтесь и веселитесь, не скрывая эмоций.
Женщины
Ваша красота и обаяние будут привлекать восхищенные взгляды кавалеров. Можете пококетничать и пофлиртовать, благосклонно принимать цветочные букеты.
Мужчины
Вероятно, вам захочется праздника и веселых дружеских посиделок. Можете взять инициативу на себя и пригласить веселую компанию в кафе. Одиноким людям Звезды обещают судьбоносную встречу.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Придется хорошо подумать, принимая важные решения.
Женщины
Возможное признание в любви застанет врасплох. Не принимайте необдуманных решений, не поддавайтесь эмоциям, прислушайтесь к своему сердцу.
Мужчины
Если рядом с любимой у вас вырастают крылья за спиной, не теряйте время. Звезды советуют быстрее признаться в нежных чувствах и назначить дату свадьбы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Наступает время любви и романтики, поэтому просто наслаждайтесь жизнью.
Женщины
Если близкий человек не торопится приятно удивлять, берите инициативу в свои руки. Устройте романтический ужин, а мерцающие свечи и игристое вино дополнят картину.
Мужчины
Не бойтесь показаться смешным, дарите любимой цветы и конфеты, читайте стихи. Можете даже спеть романс под ее балконом, если позволяют вокальные данные.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Случайное знакомство и дружба может перерасти в бурный роман.
Женщины
Перестаньте все держать под личным контролем, расслабьтесь и примите приглашение в кафе от нового знакомого. Вполне вероятно развитие дружеских, а может и любовных отношений.
Мужчины
Обычная командировка или поездка будет очень удачной. Одинокие мужчины неожиданно могут встретить свою любовь, расставаться с которой не захочется никогда.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Не поддавайтесь злости и раздражению, проявите такт в общении с близкими людьми.
Женщины
Ваша чрезмерная обидчивость может разрушить гармоничные отношения. Слезы и беспочвенные обвинения выведут из терпения даже любящего мужа. Воздержитесь от упреков и истерик.
Мужчины
Около вас, возможно, появятся завистники. Не стоит воспринимать всерьез чьи-то злые сплетни, обижая любимую сомнениями и подозрениями.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Грядут глобальные перемены в личной жизни.
Женщины
Романтические чувства могут возникнуть, как ураган. Не пытайтесь им сопротивляться, испытайте головокружительный восторг и вдохновение, наслаждайтесь счастьем.
Мужчины
Свободные мужчины могут неожиданно встретить давнюю знакомую. Звезды обещают, что приятельские отношения очень быстро перерастут в страстную любовь.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Пришло время задуматься об отдыхе и путешествии.
Женщины
Звезды советуют намекнуть любимому, что вам хотелось бы оказаться с ним в теплых краях. Возможно, скоро вас порадует сюрприз в виде увлекательного путешествия.
Мужчины
Самое подходящее время для планирования предстоящего отпуска. Свободным мужчинам путешествия сулят приятные знакомства и бурные курортные романы.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Присмотритесь внимательнее к людям, окружающим вас.
Женщины
Звезды советуют более пристально присмотреться к поклоннику, к которому чувствуете привязанность. Возможно, его чувства неискренние, им движет корысть и расчет.
Мужчины
Судьба подарит неожиданные приятные встречи. Звезды советуют одиноким мужчинам проявить свое остроумие и привлечь внимание загадочной незнакомки.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Не скрывайте свои нежные чувства от самых близких людей.
Женщины
Могут неожиданно нахлынуть воспоминания и романтические мечты. Звезды советуют удивить любимого и пригласить его на романтическое свидание, на место первой встречи.
Мужчины
Свободные мужчины могут захотеть ощутить семейное тепло и счастье. Не стоит пугаться новых чувств, возможно, пришло время задуматься о создании семьи.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь новых встреч и отношений, не стоит вспоминать прошлые неудачи.
Женщины
Ваша красота и очарование будут привлекать мужское внимание. Позвольте поклонникам дарить цветы, однако не давайте им необдуманных обещаний и не внушайте ложных надежд.
Мужчины
Свободных мужчин ожидают судьбоносные встречи в самых неожиданных местах, в вагоне метро или в супермаркете. Не теряйтесь, приглашайте новую знакомую в кафе, приятный вечер вам гарантирован.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Приятно проводите время с любимыми.
Женщины
Не спешите отказываться от приглашения на веселую вечеринку. Появится отличная возможность повеселиться и потанцевать с любимым в кругу друзей. Если же сердце свободно, то Звезды могут подарить знакомство с очень интересным кавалером.
Мужчины
Если вам захочется отдохнуть и приятно провести время в компании любимой, продумайте заранее развлекательную программу. Просмотр интересной киноленты или пикник на природе зарядит бодростью и вдохновит на новые свершения.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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