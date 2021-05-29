Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 мая по 5 июня 2021

Наступает время любви и романтики, поэтому просто наслаждайтесь жизнью.

Женщины

Если близкий человек не торопится приятно удивлять, берите инициативу в свои руки. Устройте романтический ужин, а мерцающие свечи и игристое вино дополнят картину.

Мужчины

Не бойтесь показаться смешным, дарите любимой цветы и конфеты, читайте стихи. Можете даже спеть романс под ее балконом, если позволяют вокальные данные.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)