Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 октября 2021
Семейным людям следует больше внимания уделять друг другу. По возможности, устраивайте второй половинке сюрпризы, чаще куда-то выбирайтесь вместе. В отношениях обязательно должна быть романтика. Подумайте, чем можно порадовать возлюбленного. Мужчинам нужно вспомнить о том, что женщинам очень важна эмоциональная составляющая в отношениях.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Горячая кровь, которая течет у многих представителей данного зодиакального созвездия, не всегда доводит до добра.
Женщины
Вы слишком влюбчивы и быстро увлекаетесь, звезды советуют соблюдать осторожность в отношениях. Сначала нужно получше узнать человека, а потом уже привязываться к нему.
Мужчины
Вам нравятся женщины, которых нужно долго добиваться. Оглянитесь вокруг, серая мышка, которую вы видите каждый день, может стать вашей судьбой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцам нужно проявлять больше терпения в отношениях, чрезмерное упорство, нежелание искать компромисс, не доведет вас до добра.
Женщины
Если понравившийся вам мужчина долго не отвечает взаимностью, стоит поискать другого.
Мужчины
Вы слишком быстро перегораете, женщины чуткие натуры, и сразу чувствуют, что партнер к ним остыл. Постарайтесь внести новизну в отношения, съездите в путешествие вместе с любимой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Даже если вы привыкли к одиночеству, пришла пора изменить ситуацию.
Женщины
Вы редко влюбляетесь с первого взгляда. Возможно, стоит присмотреться к окружающим вас мужчинам, велика вероятность, что среди них найдется тот самый.
Мужчины
Расставание с постоянной партнершей дается вам очень тяжело. Чтобы избежать краха отношений, уделяйте второй половинке больше внимания, балуйте ее подарками. Помните, любовь проявляется в мелочах.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Чем дольше длятся отношения, тем больше они значат для Раков.
Женщины
Вы предпочитаете мужчин, способных обеспечить чувство стабильности. И звезды говорят, что такой представитель сильного пола скоро появится в вашей жизни.
Мужчины
Вам нужна чувственная партнерша, если вы чем-то недовольны своей женщиной, скажите ей об этом прямо, но обязательно в тактичной форме, чтобы не было недомолвок.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Представители зодиакального созвездия Лев слишком явно демонстрируют свою ревность – это может нанести большой урон отношениям.
Женщины
Чувство ревности разъедает вашу душу, с этим нужно что-то делать. Если нужно – посетите психолога, попросите совета у близких.
Мужчины
Не давайте своей женщине повода ревновать вас. Скандалы по этому поводу могут привести к краху отношений. Если вы дорожите отношениями, измените свое поведение.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам на этой неделе настоятельно рекомендуется устроить свидание в романтической обстановке.
Женщины
Уделяйте больше времени семье. Ваш мужчина сильно в этом нуждается. Представителям сильного пола тоже важна эмоциональная поддержка.
Мужчины
Девы мужчины достаточно постоянны в любви. Но быть слишком большим собственником все-таки не стоит. Почаще радуйте свою даму мелкими подарками, и она всегда будет рядом с вами.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Поиск партнера, который сможет стать отличным собеседником и любовником слишком затянутся, но скоро увенчается успехом.
Женщины
Интересный разговор с красивым мужчиной легко может пробудить сексуальное влечение к собеседнику. Вам не хватает разнообразия в постели, пора это исправлять.
Мужчины
Негативная черта мужчин Весов – непостоянство в любви. В своем стремлении к постоянным переменам вы рискуете остаться в одиночестве.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно научиться хранить верность постоянному партнеру. Мысли об измене следует гнать прочь.
Женщины
Цените в партнере его заботу о вас. Помните, что верность и преданность являются основой крепких отношений.
Мужчины
Сексуальная совместимость с партнером для вас стоит на первом месте, но не стоит забывать и об эмоциональной составляющей, без нее отношения не будут развиваться.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам важно чувствовать себя желанными и любимыми, без этого они впадают в тоску.
Женщины
Скоро рядом с вами появится мужчина мечты, но его не так-то просто будет удержать. А если возлюбленный уже есть, придется поработать над укреплением отношений.
Мужчины
Если в личной жизни есть проблемы, попросите совета у окружающих. Иногда взгляд со стороны помогает быстро найти решение проблемы.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги умеют сопереживать, и часто приходят на помощь даже малознакомым людям. Это качество может помочь устроить личную жизнь.
Женщины
Вам не хватает романтики в отношениях, возможно, стоит намекнуть об этом своему мужчине.
Мужчины
Будьте нежны со своей женщиной, научитесь искренне выражать эмоции, дамы это ценят. Если второй половинки еще нет, судьбоносная встреча состоится очень скоро, когда вы в очередной раз захотите кому-то помочь.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи довольно разборчивы в выборе партнеров и не приемлют случайных сексуальных связей.
Женщины
Вам нужно поверить в собственную привлекательность и в личной жизни все сразу наладится. Научитесь принимать комплименты, и не смущаться при этом.
Мужчины
Звезды сулят мужчинам Водолеям много романтики на этой неделе. Но это не значит, что нужно ждать готового, от вас требуется организовать для второй половинки романтическое свидание.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Если взаимности нет, не стоит отчаиваться, скоро вы встретите человека, предназначенного вам судьбой.
Женщины
Вы все пропускаете через ум, из-за этого у вас возникают трудности в личной жизни, будьте более открытыми.
Мужчины
При выборе партнерши вы сморите в первую очередь на ее внешний вид и почему-то забываете об интеллекте, других важных вещах.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com