Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 октября 2021

Горячая кровь, которая течет у многих представителей данного зодиакального созвездия, не всегда доводит до добра.

Женщины

Вы слишком влюбчивы и быстро увлекаетесь, звезды советуют соблюдать осторожность в отношениях. Сначала нужно получше узнать человека, а потом уже привязываться к нему.

Мужчины

Вам нравятся женщины, которых нужно долго добиваться. Оглянитесь вокруг, серая мышка, которую вы видите каждый день, может стать вашей судьбой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)