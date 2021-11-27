Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 ноября по 4 декабря 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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На этой недели звезды советуют не проявлять инициативу и не говорить лишнего.
Женщины
Разочароваться можно в любом человеке, но это не повод вступать в открытый конфликт. Если отношения стали рутинными, значит пришла пора что-то поменять.
Мужчины
Не принимайте скоропалительных решений даже в том случае, если ваша партнерша перестала вас удовлетворять. Не поддавайтесь гневу, в любой ситуации нужно сохранять спокойствие.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Необдуманные действия на этой неделе могут привести к неожиданному краху отношений. Покажите своей второй половинке, что вы ею дорожите.
Женщины
Подумайте, каким вы хотите видеть свое будущее и только после этого принимайте решения о дальнейших отношениях с партнером. Старайтесь не быть слишком навязчивой.
Мужчины
Вы слишком мало внимания уделяете своей даме, она может всерьез на вас обидится и даже начать искать того, кто будет более заботлив.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Неделя отлично подходит для романтических свиданий, не упускайте такую возможность, даже если сильно заняты.
Женщины
Если мужчина приглашает вас на футбол – не стоит отказываться, даже если речь идет о друге. Возможно там, вы встретите свою вторую половинку.
Мужчины
Иногда лучше не торопить события – наберитесь терпения и покажите той, что рядом с вами, как сильно вы ее любите.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Не придирайтесь к партнеру по мелочам – это может привести к затяжному конфликту.
Женщины
Не портите о себе впечатление слишком яркой косметикой и вызывающими нарядами. Так вы мужчин не привлечете, а отпугнете. Флиртуйте, но в меру, среди представителей сильного пола немало тех, кто ценит скромность.
Мужчины
Если у вас уже есть дама сердца, берегите ее, не упрекайте по пустякам из-за всякой ерунды.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Одиноким Львам на этой неделе звезды сулят новые знакомства, которые могут перерасти в нечто большее.
Женщины
Вам не достает открытости в отношениях с мужчинами. Продумайте свой досуг, чаще посещайте места, где можно с кем-то познакомиться.
Мужчины
Если у вас еще нет возлюбленной, скорее всего, она совсем скоро появится. Главное – правильный настрой, не тушуйтесь в отношениях с представительницами противоположного пола.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Звезды рекомендуют избегать разговоров на серьезные темы со второй половинкой – для этого еще не пришло время.
Женщины
Отличный момент, чтобы признать в любви или помириться со второй половинкой. Мужчина ждет от вас первого шага.
Мужчины
Не стоит слишком сильно увлекаться флиртов и короткими интрижками, пришла пора задуматься о более серьезных отношениях.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Не корите себя по пустякам, если ваш спутник действительно вас любит, мелкие ошибки он простит.
Женщины
Не выплескивайте раздражение на своего мужчину, прекратите все время жаловаться, иначе рискуете его потерять.
Мужчины
Пришла пора отдохнуть и расслабиться, съездите куда-нибудь с любимой женщиной, смените обстановку хотя бы на пару дней. Это укрепит ваши отношения.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам торопить события не рекомендуется. Помните, что всему свой черед.
Женщины
Уделяйте больше времени новым знакомствам, перестаньте думать о недостатках собственной внешности, они есть у всех – для мужчин это не главное.
Мужчины
Если вы долго не решались признаться в любви, сейчас для этого точно не лучший момент. Придется подождать еще немного, но намекнуть даме на свои чувства точно не помешает.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Представителям зодиакального созвездия Стрелец звезды советуют планировать свидания и не бояться дальнейшего развития отношений.
Женщины
Прекрасный момент, чтобы организовать совместный отдых или устроить романтическое свидание.
Мужчины
Вы, наконец, увидите все недостатки своей партнерши, но это вас не оттолкнет, а наоборот, привлечет. Когда любишь, даже минусы начинают восприниматься как плюсы.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козероги будут довольны всем происходящим вокруг, звезды сулят им хорошее настроение.
Женщины
Ваш партнер, наконец, поймет, как сильно в вас нуждается, будет больше ценить и заботиться. Если в семье еще нет детей, пришла пора задуматься о пополнении.
Мужчины
Идеальное время, чтобы устроить сюрприз любимой женщине. Не ограничивайтесь покупкой цветов, подарите ей украшение, о котором она давно грезит.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Вероятность ссор со второй половинкой резко возрастает, обдумывайте все слова и действия.
Женщины
Остерегайтесь обмана и разочарований – эта неделя не подходит для новых знакомств. Но ваш час еще наступит и случится это совсем скоро.
Мужчины
Приготовьтесь к тому, что понравившуюся женщину придется долго завоевывать. Если вторая половинка уже есть, избегайте ссор. Почаще целуйте и обнимайте свою даму.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы смело могут планировать встречи и свидания, главное – избегать чрезмерной навязчивости.
Женщины
Придется набраться храбрости и встретиться с новым знакомым в реальной жизни. Если на примете пока никого нет, все равно не сидите дома, и идите гулять. Только не вступайте в конфликты с представителями противоположного пола, иначе вас посчитают не доброй.
Мужчины
Прекрасный период для развлечений и отдыха. Опробуйте все способы, которые придут на ум, чтобы укрепить отношения. Обсудите со своей дамой планы на будущее.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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