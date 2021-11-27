Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 ноября по 4 декабря 2021

Необдуманные действия на этой неделе могут привести к неожиданному краху отношений. Покажите своей второй половинке, что вы ею дорожите.

Женщины

Подумайте, каким вы хотите видеть свое будущее и только после этого принимайте решения о дальнейших отношениях с партнером. Старайтесь не быть слишком навязчивой.

Мужчины

Вы слишком мало внимания уделяете своей даме, она может всерьез на вас обидится и даже начать искать того, кто будет более заботлив.

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