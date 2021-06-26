Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 июня по 3 июля 2021
Помните, что отношения – это большой труд, не пускайте их на самотек. Приложите усилия и у вас все обязательно получится. Старайтесь почаще удивлять любимого человека, конечно же, в положительном смысле этого слова. Ну а если еще не встретили спутника жизни, скоро это непременно случится.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны известны своей «горячей кровью». Представители данного зодиакального созвездия весьма влюбчивы, что не всегда идет на пользу.
Женщины
Неделя идеально подходит для поиска второй половинки. Те, у кого она уже есть, должны более внимательно относиться к своему партнеру.
Мужчины
Вы предпочитаете заводить отношения с женщинами, которых нужно долго добиваться. Попробуйте сменить тактику.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы достаточно нетерпеливы, поэтому если объект желания продолжительное время не отвечает взаимностью, они потеряют интерес.
Женщины
Не стоит разрывать отношения, потому что вы перегорели. Страсть уходит, но остаются привязанность и уважение, стройте семью на этом.
Мужчины
Не торопитесь искать кого-то другого, если женщина, которая находится рядом с вами, перестала вас привлекать. Попробуйте что-то поменять в отношениях и, возможно, все наладится.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Сложно отыскать Близнеца, который способен влюбиться с первого взгляда, но исключения есть всегда.
Женщины
Цените партнера, который дает вам чувство стабильности и защиты. Если вы проигнорируете данную рекомендацию, расставание дастся вам очень тяжело.
Мужчины
Устройте для любимой свидание в романтической обстановке. Старайтесь поменьше ее ревновать, в последнее время, проявляемое вами чувство собственности, не знает меры.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Для Раков главное, чтобы их спутник обладал развитым интеллектом, не менее важна сексуальная составляющая.
Женщины
Попробуйте вести себя с любимым человеком более раскрепощено, не отказывайтесь от экспериментов в сексе. Даже если вы не любите перемены, иногда нужно к ним прибегать.
Мужчины
Непостоянство в любви ваш минус. Работайте над собой, показывайте любимой женщине, что о ней заботитесь, дорожите отношениями.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Для Львов важно, чтобы партнер был преданным, проявлял заботу. Если этого нет, отношения сходят на нет.
Женщины
Вы слишком большое внимание придаете эмоциональной совместимости с партнером, забывая о сексуальной составляющей. Пересмотрите свои взгляды.
Мужчины
Сделайте так, чтобы ваша женщина чувствовала себя любимой и желанной, иначе она начнет поглядывать на сторону. Продемонстрируйте ей, насколько вы страстный и умелый любовник.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Нежность, преданность, ласка – вот, что главное для Дев в отношениях. А вот раскрепощения этому знаку не достает.
Женщины
Ведите себя более раскованно в отношениях с партнером, не бойтесь проявить себя. Попросите совета у кого-то более опытного, если есть проблемы.
Мужчины
Звезды советуют вам быть великодушнее. Даже если вы разочаровались в партнерше, дайте ей еще один шанс, не стоит сразу все менять.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы довольно разборчивы в отношениях, поэтому им сложно найти человека по душе.
Женщины
Вы не терпите случайных связей, вам нужно, чтобы партнер любил и восхищался вами. Если вера в собственную привлекательность подорвана, нужно срочно ее восстанавливать.
Мужчины
Будьте нежнее с партнершей. Помните, женщины ценят искренность при выражении чувств и эмоций, легко распознают фальшь.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы очень страстные и умелые, тем, кто не встретил свою половинку, звезды в ближайшее время подарят такой шанс, чтобы можно было продемонстрировать свои лучшие качества.
Женщины
Для вас очень важна романтическая составляющая в отношениях. Если партнер не может этого дать, не стоит сразу же искать что-то лучшее на стороне. Скажите прямо своему партнеру, чего именно вам не хватает.
Мужчины
Если ваша женщина хочет роскоши и гламура, постарайтесь дать ей это. Помните о хороших манерах, не разочаровывайте свою даму сердца.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцы временами бывают слишком упертыми – это негативно сказывается на отношениях. Пора что-то менять.
Женщины
Перестаньте корить своего партнера за мелкие ошибки. Он действительно старается и делает все для того, чтобы вы были счастливы.
Мужчины
Помните, ваша женщина не простит измену и расценит ее как предательство. Будьте искренне с любимой, и она построит крепкий семейный очаг, создаст атмосферу уюта в доме.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Старайтесь проявлять свои лучшие качества, будьте романтичными, во всем поддерживайте своего партнера.
Женщины
Вы видите, в своем мужчине, прежде всего, своего будущего мужа, а он должен быть для вас еще и другом.
Мужчины
Можете быть уверены в верности и преданности своей партнерши. Но звезды советуют вам больше думать о потребностях той, что находится рядом с вами.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеев можно назвать гуру в любви. На этой неделе не стесняйтесь демонстрировать свои лучшие качества.
Женщины
Ваша задача не только получать наслаждение, но и дарить его в ответ. Подключайте интуицию, и ваш партнер будет в восторге от того, что вы делаете для него.
Мужчины
Постарайтесь избавиться от таких качеств как ревность и подозрительность. Звезды советуют сначала разобраться в себе и только потом предъявлять претензии партнерше.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В большинстве случаев Рыбы верны своему партнеру, но разочарование может стать поводом для измены.
Женщины
Почаще хвалите своего мужчину, показывайте, как сильно вы его любите. Главное – не допускайте фальши, и скоро все обязательно наладится.
Мужчины
Одаривайте свою женщину комплиментами, забудьте о том, чтобы завести интрижку на стороне – это не приведет ни к чему хорошему. Цените то, что имеете.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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