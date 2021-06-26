Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 июня по 3 июля 2021

Овны известны своей «горячей кровью». Представители данного зодиакального созвездия весьма влюбчивы, что не всегда идет на пользу.

Женщины

Неделя идеально подходит для поиска второй половинки. Те, у кого она уже есть, должны более внимательно относиться к своему партнеру.

Мужчины

Вы предпочитаете заводить отношения с женщинами, которых нужно долго добиваться. Попробуйте сменить тактику.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)