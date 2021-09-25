Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 сентября по 2 октября 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Для Овнов главное, чтобы партнер заботился о них и проявлял внимание.
Женщины
Вы слишком большое внимание придаете эмоциональной совместимости с партнером, не забывайте о том, что он имеет право на личное мнение, вы слишком его ограничиваете.
Мужчины
Не критикуйте свою даму слишком сильно за чрезмерную заботу, она просто очень сильно вас любит, и таким способом это показывает. Ее страшит возможность потерять вас.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Слишком большое количество ссор вредит отношениям, пора что-то менять, чтобы они не разрушились.
Женщины
Вспомните о своей женской натуре, будьте хитрее, не конфликтуйте с партнером по любому поводу.
Мужчины
Вы всегда уверены в своей правоте – это неправильно. Научитесь уважать партнершу, иногда нужно идти на уступки, только так можно сохранить отношения. Семья без компромиссов невозможна.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Если в семье появились проблемы, нужно их решать, а не замалчивать.
Женщины
Если вы в чем-то подозреваете своего мужчину, скажите ему об этом прямо. Недомолвки и обиды способны привести к краху отношений.
Мужчины
Будьте осторожны, флиртуя с другими женщинами – это может сильно обидеть вашу спутницу. Ее терпение не безгранично. Когда женщина разочаровывается в своем мужчине, она уходит.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В семье могут возникнуть конфликты, но они быстро разрешатся.
Женщины
От вас требуется немного терпения, многие мужчины ведут себя как дети, и с этим нужно мириться.
Мужчины
Перестаньте капризничать словно малый ребенок, ваша дама старается из всех сил, чтобы вам угодить. Подумайте, такой ли уж вы хороший партнер, не превозносите себя слишком сильно. Почаще радуйте свою женщину сюрпризами.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Попробуйте попросить совета у окружающих, чтобы решить проблемы в личной жизни.
Женщины
Вы слишком сильно сопереживаете окружающим, пришла пора подумать о себе. Если кто-то дает вам советы касательно того, как строить отношения – прислушайтесь к ним.
Мужчины
Ваше великодушие идет вам на пользу. Женщины ценят щедрых любовников. Но деньги – это еще не все. Помните, что дамам нужна романтика, почаще выражайте чувства и эмоции.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Чрезмерная самооценка в выборе партнеров может привести к одиночеству.
Женщины
Девы не приемлют случайных сексуальных связей. В отношениях им нужна взаимность. Проблема в том, что мужчину, который будет каждый день одаривать комплиментами, найти очень сложно.
Мужчины
Помогите вашей даме поверить в собственную привлекательность, проявляйте по отношению к ней больше внимания.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Типичные Весы на этапе выбора партнера акцентируют внимание на его интеллекте.
Женщины
Хорошие манеры для мужчины важны. Но не менее важно, чтобы он был заботливым и искренне любил свою спутницу. Пересмотрите свои взгляды.
Мужчины
Отдайтесь во власть эмоций, получайте от жизни наслаждение. Но это не значит, что нужно флиртовать напропалую или изменять. Не забывайте о том, что женщины стремятся к возвышенным чувствам.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Разочарование в партнере – не повод заводить отношения на стороне, сначала нужно все обсудить.
Женщины
Не совершайте ошибку, каждый день критикуя своего мужчину. Достаточно сказать ему один раз, что именно вам не нравится. Причем сделать это лучше в тактичной форме.
Мужчины
Женщины с легкостью распознают фальшивые комплименты. Избегайте лжи в отношениях. Цените ту, что находится с вами рядом, будьте искренни.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Часто вы сами получаете наслаждение в постели, забывая одаривать им партнера – это неправильно.
Женщины
Вашей главной негативной чертой является ревность и подозрительность. Измена для вас – это однозначное предательство.
Мужчины
Ваша женщина должна почувствовать, что вы ради нее готовы горы свернуть. Но откупаться подарками за измены не стоит – это все равно не поможет. Для представительниц прекрасного пола важно, чтобы партнер был им верен.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги – страстные и темпераментные натуры, проблема в том, что они не всегда постоянны в любви.
Женщины
Влюбляясь, вы проявляете свои лучшие качества, начинаете идеализировать партнера. Это не всегда правильно.
Мужчины
Вы слишком быстро увлекаетесь, замедлитесь и все тщательно обдумайте. Не забывайте о том, что страсть может угаснуть так же быстро, как и вспыхнула.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Научитесь понимать и поддерживать партнера – это станет залогом семейного счастья и идиллии.
Женщины
Ваш партнер уже давно превратился в вашего друга и единомышленника. Но иногда вам недостает романтики, намекните ему об этом.
Мужчины
Относитесь к любви серьезнее, звезды советуют навсегда забыть о случайных сексуальных связях и быть на 100 процентов преданным той, что находится рядом.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В любви Рыбы демонстрируют серьезное отношение и не часто идут на случайные сексуальные связи, такая тактика самая правильная.
Женщины
Ваши чувства настолько сильны, что вы все время боитесь потерять партнера и по этой причине ограничиваете его свободу. Вашему спутнику это может не понравиться.
Мужчины
Находящаяся рядом с вами женщина должна быть уверена в вашей преданности, только в этом случае она будет спокойна. А еще ей хочется видеть в вас не только сексуального партнера, но и единомышленника.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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