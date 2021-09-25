Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 сентября по 2 октября 2021

Для Овнов главное, чтобы партнер заботился о них и проявлял внимание.

Женщины

Вы слишком большое внимание придаете эмоциональной совместимости с партнером, не забывайте о том, что он имеет право на личное мнение, вы слишком его ограничиваете.

Мужчины

Не критикуйте свою даму слишком сильно за чрезмерную заботу, она просто очень сильно вас любит, и таким способом это показывает. Ее страшит возможность потерять вас.

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