Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Не игнорируйте своего партнера, особенно, когда он просит о помощи, иначе это может обернуться крахом отношений.

Женщины

Вы почему-то забываете о том, что женщина должна быть мягкой. Ее главная роль заключается в сохранении домашнего очага.

Мужчины

Если вы все время будете проводить на работе, а домой приходить только для того, чтобы поесть и поспать, ваша дама обидится, а в ее голове появятся мысли о развлечениях на стороне.

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