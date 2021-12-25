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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Если хотите предотвратить появление проблем в личной жизни или избавиться от них, старайтесь прислушиваться к звездам. Они могут дать массу дельных советов. Грамотно все анализируя, вы обнаружите недостатки, которые помешают построить крепкую семью, еще на первом свидании. Но это не значит, что нужно сразу же отвергать человека. Важно найти баланс и слушать собственную интуицию, она, как и звезды, не обманывает.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Не игнорируйте своего партнера, особенно, когда он просит о помощи, иначе это может обернуться крахом отношений.

Женщины

Вы почему-то забываете о том, что женщина должна быть мягкой. Ее главная роль заключается в сохранении домашнего очага.

Мужчины

Если вы все время будете проводить на работе, а домой приходить только для того, чтобы поесть и поспать, ваша дама обидится, а в ее голове появятся мысли о развлечениях на стороне.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Ваша интуиция не один раз помогала вам предупреждать проблемы в личной жизни, прислушайтесь к ней и сейчас.

Женщины

Поиски рецепта идеальной семейной жизни продолжается. Но свою «награду» вы уже получили и это мужчина, который находится рядом – цените его.

Мужчины

Ваша женщина полюбила вас не только за горячий темперамент, но и за доброту, умение делать сюрпризы. Сейчас она хочет, чтобы вы чаще проявляли эти качества.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Найти истинную любовь сложно, но сложно не означает невозможно – на все нужно время.

Женщины

Изучайте характеры мужчин, с которыми планируете строить отношения более тщательно, не бросайтесь в омут с головой – это чревато разочарованием.

Мужчины

Если вы сумеете исполнить заветное желание вашей девушки, она отплатит вам любовью и преданностью, всю жизнь будет стоять за вас горой.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Раки часто пятятся назад в отношениях. Вам не достает уверенности в себе – это нужно исправлять.

Женщины

Если у вас возник конфликт с любимым человеком, попробуйте взглянуть на ситуацию его глазами, не нужно упорствовать и стараться во что бы то ни стало доказать собственную правоту.

Мужчины

Вы создали в своей голове образ идеальной партнерши, которому она не соответствует. Но идеала не существует, дальнейшее развитие ваших отношений зависит только от вас.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Не прекращайте поиски того, кто предназначен вам судьбой и, возможно, уже на этой неделе состоится важная встреча.

Женщины

Вы слишком практичны, и это часто мешает вам в отношениях. Научитесь доверять мужчинам, и все сразу изменится.

Мужчины

Если вы созрели скрепить себя узами брака, покупайте цветы и делайте предложение – сейчас для этого просто идеальный момент. Дама точно ответит согласием.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Спросите себя, чего желают ваше сердце и душа? Определитесь уже со спутником жизни.

Женщины

Звезды говорят, что вам нужно обратить пристальное внимание на некоторые моменты в отношениях с партнером, перестаньте замалчивать проблемы.

Мужчины

Пикировки с женой, возможно, и доставляют вам удовольствие, но ее это раздражает. Вспомните о том, что все женщины желают видеть в своих мужчинах поддержку и опору.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Пришла пора занятья корректировкой и улучшением отношений со своей второй половинкой.

Женщины

Отношения в семье на этой неделе будут складываться нелегко, но это не повод опускать руки и пускать все на самотек.

Мужчины

Вы всегда были практичны и последовательны в своих действиях и поступках. Но вашей женщине хочется от вас еще и нежности, подарков по праздникам, более частых выходов в люди.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Скорпионы трепетные и благородные партнеры, но, если обижаются, их жало очень больно ранит.

Женщины

Вам нужно научиться подстраиваться под другого человека. Но это не означает, что обо всех своих желаниях следует забыть – ищите золотую середину.

Мужчины

Вы много лет искали свою единственную и неповторимую. Теперь, когда она рядом с вами, берегите ее и не жальте по пустякам. Больше доверяйте своей спутнице.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Стрельцы покоряют представителей противоположного пола нежностью и страстностью, но помимо этого важна еще и верность.

Женщины

Будьте верны своему партнеру, и он отплатит вам тем же. Даже легкий флирт без тайного умысла может навредить вашим отношениям.

Мужчины

Многие ситуации вы предвидите, и благодаря этому избегаете неприятных последствий. Поддерживайте свою спутницу во всем и не разменивайтесь на мимолетные увлечения.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Если вам захотелось флирта, отложите его на потом – эта неделя не подходит для таких вещей.

Женщины

Вы считаете, что строить глазки представителям сильного пола – это нормальное явление. Подобное поведение сильно обижает вашего партнера.

Мужчины

Вы становитесь старше, а значит мудрее. Учитывая тот факт, что улучшается и ваше материальное благосостояние, используйте это для укрепления семьи – делайте подарки своей женщине, отвезите ее отдохнуть.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Для Водолеев главное в партнере – это верность и преданность, на меньшее они не согласны.

Женщины

Звезды предупреждают, что у женщин Водолеев на этой неделе будет немало шансов повстречать свою судьбу.

Мужчины

Не разменивайтесь на мелкие увлечения, там, встреча с той, с которой вам предстоит прожить жизнь, уже не за горами.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Ссоры с партнером выводят вас из равновесия, старайтесь избегать подобных ситуаций, не накаляйте обстановку.

Женщины

Если партнер начинает возмущаться и ругаться по какому-то поводу, попробуйте переключить его внимание, не нужно подливать масло в огонь.

Мужчины

Не выплескивайте раздражение на свою спутницу – это очень сильно ее ранит. Научитесь держать себя в руках.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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