Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 ноября по 1 января 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Не игнорируйте своего партнера, особенно, когда он просит о помощи, иначе это может обернуться крахом отношений.
Женщины
Вы почему-то забываете о том, что женщина должна быть мягкой. Ее главная роль заключается в сохранении домашнего очага.
Мужчины
Если вы все время будете проводить на работе, а домой приходить только для того, чтобы поесть и поспать, ваша дама обидится, а в ее голове появятся мысли о развлечениях на стороне.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Ваша интуиция не один раз помогала вам предупреждать проблемы в личной жизни, прислушайтесь к ней и сейчас.
Женщины
Поиски рецепта идеальной семейной жизни продолжается. Но свою «награду» вы уже получили и это мужчина, который находится рядом – цените его.
Мужчины
Ваша женщина полюбила вас не только за горячий темперамент, но и за доброту, умение делать сюрпризы. Сейчас она хочет, чтобы вы чаще проявляли эти качества.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Найти истинную любовь сложно, но сложно не означает невозможно – на все нужно время.
Женщины
Изучайте характеры мужчин, с которыми планируете строить отношения более тщательно, не бросайтесь в омут с головой – это чревато разочарованием.
Мужчины
Если вы сумеете исполнить заветное желание вашей девушки, она отплатит вам любовью и преданностью, всю жизнь будет стоять за вас горой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раки часто пятятся назад в отношениях. Вам не достает уверенности в себе – это нужно исправлять.
Женщины
Если у вас возник конфликт с любимым человеком, попробуйте взглянуть на ситуацию его глазами, не нужно упорствовать и стараться во что бы то ни стало доказать собственную правоту.
Мужчины
Вы создали в своей голове образ идеальной партнерши, которому она не соответствует. Но идеала не существует, дальнейшее развитие ваших отношений зависит только от вас.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Не прекращайте поиски того, кто предназначен вам судьбой и, возможно, уже на этой неделе состоится важная встреча.
Женщины
Вы слишком практичны, и это часто мешает вам в отношениях. Научитесь доверять мужчинам, и все сразу изменится.
Мужчины
Если вы созрели скрепить себя узами брака, покупайте цветы и делайте предложение – сейчас для этого просто идеальный момент. Дама точно ответит согласием.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Спросите себя, чего желают ваше сердце и душа? Определитесь уже со спутником жизни.
Женщины
Звезды говорят, что вам нужно обратить пристальное внимание на некоторые моменты в отношениях с партнером, перестаньте замалчивать проблемы.
Мужчины
Пикировки с женой, возможно, и доставляют вам удовольствие, но ее это раздражает. Вспомните о том, что все женщины желают видеть в своих мужчинах поддержку и опору.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Пришла пора занятья корректировкой и улучшением отношений со своей второй половинкой.
Женщины
Отношения в семье на этой неделе будут складываться нелегко, но это не повод опускать руки и пускать все на самотек.
Мужчины
Вы всегда были практичны и последовательны в своих действиях и поступках. Но вашей женщине хочется от вас еще и нежности, подарков по праздникам, более частых выходов в люди.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионы трепетные и благородные партнеры, но, если обижаются, их жало очень больно ранит.
Женщины
Вам нужно научиться подстраиваться под другого человека. Но это не означает, что обо всех своих желаниях следует забыть – ищите золотую середину.
Мужчины
Вы много лет искали свою единственную и неповторимую. Теперь, когда она рядом с вами, берегите ее и не жальте по пустякам. Больше доверяйте своей спутнице.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцы покоряют представителей противоположного пола нежностью и страстностью, но помимо этого важна еще и верность.
Женщины
Будьте верны своему партнеру, и он отплатит вам тем же. Даже легкий флирт без тайного умысла может навредить вашим отношениям.
Мужчины
Многие ситуации вы предвидите, и благодаря этому избегаете неприятных последствий. Поддерживайте свою спутницу во всем и не разменивайтесь на мимолетные увлечения.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Если вам захотелось флирта, отложите его на потом – эта неделя не подходит для таких вещей.
Женщины
Вы считаете, что строить глазки представителям сильного пола – это нормальное явление. Подобное поведение сильно обижает вашего партнера.
Мужчины
Вы становитесь старше, а значит мудрее. Учитывая тот факт, что улучшается и ваше материальное благосостояние, используйте это для укрепления семьи – делайте подарки своей женщине, отвезите ее отдохнуть.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Для Водолеев главное в партнере – это верность и преданность, на меньшее они не согласны.
Женщины
Звезды предупреждают, что у женщин Водолеев на этой неделе будет немало шансов повстречать свою судьбу.
Мужчины
Не разменивайтесь на мелкие увлечения, там, встреча с той, с которой вам предстоит прожить жизнь, уже не за горами.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Ссоры с партнером выводят вас из равновесия, старайтесь избегать подобных ситуаций, не накаляйте обстановку.
Женщины
Если партнер начинает возмущаться и ругаться по какому-то поводу, попробуйте переключить его внимание, не нужно подливать масло в огонь.
Мужчины
Не выплескивайте раздражение на свою спутницу – это очень сильно ее ранит. Научитесь держать себя в руках.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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