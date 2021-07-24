Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 по 31 июля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В вашу жизнь ворвутся серьезные перемены. Они будут исключительно положительными и принесут немало пользы.
Женщины
Вы пылкая натура, но порой нужно сбавлять свой напор. Мужчин пугают женщины с чрезмерно сильным характером. Будьте мягче, нежнее, чтобы ваш возлюбленный желал вас защитить.
Мужчины
Вас заводит экстрим, вы обожаете страстные признания и яркие поступки. Именно за это вас полюбила ваша женщина. Оставайтесь такими же, и ваш брак будет крепнуть с каждым днем.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет насыщенной, впечатляющей. Возможны спонтанные свидания, интересные поездки.
Женщины
Вас будут одаривать подарками, комплиментами. Один из ваших поклонников послан самой вселенной, стоит только понять то, кто он и удержать его всеми силами.
Мужчины
У вас есть право выбора партнерши, но не стоит совершать резких и необдуманных поступков. Они могут привести к негативным последствиям.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Последняя неделя июля будет истинно жаркой. Вам будет поступать много интересных предложений, часть из которых будет нести романтический характер.
Женщины
Звезды сулят приятные знакомства, возможны поездки за город. Вам нужно выдохнуть, отойти от городской суеты и обычных серых будней.
Мужчины
Вашему эмоциональному настрою можно позавидовать. Вы бодры, полны позитива и энергии. Все это поможет вам добиться немалых высот в любовных делах в эту неделю.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Звезды сулят Ракам волшебную сказку, у которой будет интересное продолжение.
Женщины
В эту неделю вы будете в буквальном смысле тонуть в поцелуях, нежности и любви. Ваш мужчины подарит вам нереальное блаженство, в чем вы так давно нуждаетесь.
Мужчины
Звезды не решают за вас, но подсказывают, как поступить в той или иной ситуации. Прислушивайтесь к подсказкам судьбы и сможете избежать неверных поступков.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Если вы считаете, что у вас токсичные отношения, то возможно это так и есть.
Женщины
Вы прочно состоите в отношениях, но что-то вас не устраивает. Решить эту проблему легко. Составьте список того, что вас волнует, и начинайте исправлять каждый пункт.
Мужчины
Устройте своей даме романтический вечер. Побудьте вдвоем, поговорите о том, что вас волнует. Проводя неделю в таком формате, вы значительно сблизитесь друг с другом.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вселенная дает вам немало подсказок в том, где найти любимого человека. Пора бы воспользоваться ими.
Женщины
От вас сходят с ума многие мужчины, но только один единственный достоин внимания. Попробуйте более тщательно выбирать партнеров, и не придется разочаровываться.
Мужчины
Хотите устроить праздник? Душа требует позитива? Решитесь на это, привлеките свою вторую половинку. Проведите время с пользой, и это укрепит ваш союз.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы – это один из самых романтических знаков. Именно эта причина делает этих людей чрезмерно влюбчивыми.
Женщины
Ваше сердце сможет растопить тот самый, посланный судьбой и выбранный для вас вселенной.
Мужчины
У вас множество талантов. Воспользуйтесь одним из них, чтобы привлечь внимание той, что поселилась в вашем сердце и не дает уснуть по ночам.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Звезды уверены в том, что эта неделя будет у Скорпионов удачна на 100%.
Женщины
Вы можете совершать самые различные поступки, искать новую работу, совершать безумные поступки, признаваться в любви. В любом деле вам будет сопутствовать успех.
Мужчины
Вам не хватает нежности и понимания. Расскажите об этом своей второй половинке. Возможно, она испытывает те же эмоции.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Ваше настроение меняется, как по щелчку пальцев. Старайтесь контролировать свои эмоции, это поможет пережить разные неприятности.
Женщины
Вы спокойная, романтическая натура. Это привлекает мужчин, но не стоит отвечать взаимностью каждому.
Мужчины
Будьте более разборчивы в связях с женщинами. Если у вас уже есть пара, то не стоит становиться частью интриг, способных внести разлад в отношения.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вас очень волнует тема неприступности. Вы создали вокруг себя высокую стену, не дающую найти нормальные отношения.
Женщины
Наступает время отдыха, отпустите все свои проблемы, научитесь решать их по мере поступления, а не все сразу. Привлеките своего любимого. Его поддержка нужна вам как никогда.
Мужчины
Если у вас есть внутренние переживания, то стоит поделиться ими с второй половинкой. Ваша женщина выслушает, поймет и, возможно, даст хороший совет.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
У многих Водолеев в жизни начнут происходить серьезные перемены. Одни устроятся на новую работу, другие влюбятся до безумия.
Женщины
Вам признаются в любви. Вы будете приятно удивлены тому, кто окажется вашим воздыхателем.
Мужчины
Ваша вторая половинка – это ваша огромная удача. Не упустите ее. Старайтесь ее любить, ценить, поддерживать в трудную минуту.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю вам придется переделать много дел. Старайтесь четко планировать свое время, чтобы не упустить ничего важного.
Женщины
Сама вселенная на вашей стороне. Вы можете сворачивать горы, переехать в другой город, отправиться в романтическое путешествие. Любая деятельность будет с положительным исходом.
Мужчины
Вы сильны духом. Вам удается совершать великие дела практически силой мысли, но не получается завоевать ту, что заполняет ваше сердце. Будьте более напористыми, жесткими и целеустремленными. Вам помогут звезды, и в скором времени эта дама будет рядом с вами.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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