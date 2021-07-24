Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 по 31 июля 2021

В вашу жизнь ворвутся серьезные перемены. Они будут исключительно положительными и принесут немало пользы.

Женщины

Вы пылкая натура, но порой нужно сбавлять свой напор. Мужчин пугают женщины с чрезмерно сильным характером. Будьте мягче, нежнее, чтобы ваш возлюбленный желал вас защитить.

Мужчины

Вас заводит экстрим, вы обожаете страстные признания и яркие поступки. Именно за это вас полюбила ваша женщина. Оставайтесь такими же, и ваш брак будет крепнуть с каждым днем.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)