Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 апреля по 1 мая 2021
Звезды советуют не принимать необдуманных решений, не рвать отношения сгоряча. Лучше поговорить и прояснить ситуацию в спокойной обстановке. Выходные дни нужно провести в компании любимых людей и детей, ненадолго забыв рабочую суету.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Яркие и бурные эмоции будут фонтанировать, однако не стоит терять голову.
Женщины
Ваша природная красота и обаяние будут притягивать восхищенные мужские взгляды. Однако не стоит слишком увлекаться и дарить поклонникам ложные надежды.
Мужчины
Иногда ваш деспотичный характер может испортить настроение любимым, друзьям, коллегам. Не давайте волю разрушительным эмоциям, чтобы потом не тратить время на примирение.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Работа отнимает все ваше время, однако не забывайте отдыхать и развлекаться.
Женщины
Ничто так не поднимает настроение женщины, как поход в торговый центр. А случайная встреча с давним приятелем в магазине может даже превратиться в романтическое приключение.
Мужчины
Трудовые будни слишком выматывают, примите приглашение на веселую вечеринку от друзей. Свободные мужчины имеют все шансы не только потанцевать и повеселиться, но и встретить очаровательную незнакомку.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Судьба приготовила вам приятный сюрприз, не упустите свой шанс.
Женщины
Неожиданная встреча с давним знакомым может перевернуть вашу спокойную жизнь. Бурный роман с охапками цветов и прогулками по ночному городу вскоре может завершиться роскошной свадьбой.
Мужчины
Если при взгляде на таинственную незнакомку у вас что-то затрепетало в груди, не теряя времени, берите инициативу в свои руки. От вашего обаяния и харизмы растает сердце даже неприступной красавицы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Близкие окружат вас нежностью и вниманием, отвечайте им взаимностью.
Женщины
Недавние ссоры с любимым человеком останутся в прошлом, не стоит вспоминать былые обиды. Вероятно, скоро вас ожидает приглашение в романтическое путешествие.
Мужчины
Если любимая решила вас приятно удивить и пригласила на романтический ужин при свечах, не упускайте свой шанс. Осыпайте ее розами, бриллиантами или звездами с неба, на что хватит фантазии и денег.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вас ожидают приятные сюрпризы, встречи и знакомства.
Женщины
Звезды советуют внимательнее присмотреться к застенчивому соседу по лестничной клетке или внимательному коллеге, угощающему по утрам бодрящим кофе. Такие мужчины превращаются в надежных и любящих мужей.
Мужчины
Даже обычная поездка в метро или автобусе способна кардинально изменить жизнь свободного мужчины. Знакомство со случайной попутчицей может развиться в красивый роман.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Внимательнее относитесь к своему окружению.
Женщины
Не устраивайте истерик и сцен ревности из-за сообщений «доброжелателей». Возможно, ваши гармоничные отношения с любимым вызывают у некоторых банальную зависть.
Мужчины
Встретив свою школьную или институтскую любовь, вы можете совсем потерять голову. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, отдайтесь водовороту чувств и эмоций.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Придется хорошо подумать, прежде чем принимать окончательное решение.
Женщины
Возможно, вы получите признание в нежных чувствах сразу от двух поклонников. Не принимайте скоропалительных решений, подумайте, кто более достоин вашего внимания.
Мужчины
Если ваши теперешние романтические отношения вызывают лишь досаду и раздражение, возможно, пришло время их разорвать и открыть сердце для новой любви.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Смело реализуйте свои планы, не бойтесь брать инициативу в свои руки.
Женщины
Если кавалер робеет, не решается сделать первый шаг и признаться вам в нежных чувствах, можете проявить инициативу и открыть ему свое сердце. Звезды обещают светлую и романтическую любовь.
Мужчины
Если душа просит праздника, устройте его в ближайшие выходные! Пригласите на вечеринку приятелей, коллег, друзей, и конечно, подруг.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Путешествие принесет счастливые перемены, смело отправляйтесь в путь.
Женщины
Поездка в выходные с друзьями за город может подарить знакомство с интересным мужчиной. Приятельские встречи незаметно перерастут в романтические отношения.
Мужчины
Обычная командировка может стать увлекательным приключением. Звезды советуют женатым мужчинам не терять голову, чтобы не разрушить счастливую семью.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Подарите себе и любимым уют, нежность, романтику.
Женщины
Если вам кажется, что любимый отдаляется, проявите особое внимание, дайте мужчине почувствовать его незаменимость в вашей жизни. Звезды обещают, что ответ долго ждать не придется.
Мужчины
Влюбленные мужчины могут признаться в своих нежных чувствах в романтической обстановке. Бокал игристого шампанского и мерцание свечей помогут найти нужные слова.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не стоит верить глупым сплетням и обижать любимых.
Женщины
Чрезмерной обидчивостью вы портите настроение и себе, и окружающим людям. Даже у любящего мужчины может лопнуть терпение от безосновательных обвинений и слез.
Мужчины
Ваша ревность может возникнуть на основании разговоров завистников и глупых сплетен. Не обижайте любимую подозрительностью и недоверием.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Строя карьеру, не забывайте и о личной жизни.
Женщины
Отправляйтесь в путешествие. Даже если нет подходящего спутника, пусть вас это не смущает. Судьба непременно подарит вам симпатичного компаньона в пути.
Мужчины
Вы слишком много времени уделяете работе. Звезды советуют поразмыслить, чем бы вы могли удивить и порадовать любимую в ближайшие выходные дни. Включите фантазию и действуйте, все в ваших руках!
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!