Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 апреля по 1 мая 2021

Яркие и бурные эмоции будут фонтанировать, однако не стоит терять голову.

Женщины

Ваша природная красота и обаяние будут притягивать восхищенные мужские взгляды. Однако не стоит слишком увлекаться и дарить поклонникам ложные надежды.

Мужчины

Иногда ваш деспотичный характер может испортить настроение любимым, друзьям, коллегам. Не давайте волю разрушительным эмоциям, чтобы потом не тратить время на примирение.

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