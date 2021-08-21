Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 22 по 28 августа 2021

Наступает неделя перемен. В скором времени вы столкнетесь с трудностями, но скорее всего они будут связаны с выбором обручальных колец или свадебного платья.

Женщины

Старайтесь как можно больше времени проводить со своими близкими людьми. Они так соскучились по вашему вниманию, а вам не хватает родственной теплоты.

Мужчины

Прижимайте к сердцу любимых, допускайте к себе только избранных. Не стоит засорять свой разум теми, кто этого не достоин.

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