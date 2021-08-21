Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 22 по 28 августа 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Наступает неделя перемен. В скором времени вы столкнетесь с трудностями, но скорее всего они будут связаны с выбором обручальных колец или свадебного платья.
Женщины
Старайтесь как можно больше времени проводить со своими близкими людьми. Они так соскучились по вашему вниманию, а вам не хватает родственной теплоты.
Мужчины
Прижимайте к сердцу любимых, допускайте к себе только избранных. Не стоит засорять свой разум теми, кто этого не достоин.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Если вы научитесь управлять своими эмоциями, то практически все ваши проблемы будут решены.
Женщины
Женщинам-Тельцам сложно найти партнера. Вы слишком требовательны, вычурны и очень любите свою персону. Пора пересмотреть свое отношение к окружающим.
Мужчины
Быть Тельцом – значит быть терпеливым, бережливым и верным. Эти три качества и есть то, за что вас любит ваша избранница.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Сейчас наступает именно тот момент, когда нужно побыть наедине с самими собой. Это поможет разобраться с мыслями.
Женщины
Вас ждет свидание с человеком, который перевернет вашу жизнь с ног на голову.
Мужчины
Звезды настоятельно рекомендуют не отталкивать те шансы, которые дает вам сама судьба. Колесо фортуны никогда не крутится просто так. Вы закрутили интересный роман, теперь попробуйте выдержать его последствия.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Некоторые Раки считают, что удача в буквальном смысле отвернулась от них. На самом деле, это просто переменчивая погода, много работы и отсутствие любимого человека. Исправьте последний пункт и во всем другом все наладится, само собой.
Женщины
Любовь не просто лечит, она исцеляет, а исцеляет она тех, кто в нее верит. Поверьте в чудо, и станьте любимой.
Мужчины
Вас удача преследует во всем. Не надо ей противиться. В скором времени вы сможете найти свою любовь в лице той дамы, которая уже многие годы рядом с вами.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Эту неделю стоит начать с того, чтобы изменить себя, свой внутренний мир, тот мир, который окружает и соответственно людей, которые его наполняют.
Женщины
Вселенная уже не первую неделю говорит вам о том, что стоит прислушиваться к интуиции. Задумайтесь и, наконец, прислушайтесь.
Мужчины
Одиноким Львам приходиться слишком сложно. Вы мечетесь, словно тигр в клетке, вы не можете найти себе отраду. К счастью, судьба повернулась к вам лицом. Ловите ее за хвост и наслаждайтесь тем, что она вам принесет.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Стоит запомнить одну простую истину. Вы сами строите свое счастье, но оно любит тишину. Любите, вожделейте, мечтайте, творите, но все ваши достижения и нежности должны оставаться только в вашей семье.
Женщины
Посвятите себя отдыху. Вам нужно передохнуть. Те Девы, которые недавно вышли из токсичных отношений, должны побыть наедине с самими собой. Это поможет выдохнуть, обдумать будущее и понять то, как жить дальше.
Мужчины
Мужчины-Девы, более сдержанные в эмоциях. Однако, именно это, зачастую, привлекает представительниц противоположного пола.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Ваше счастье уже в вас в руках. Не сжимайте его слишком сильно, чтобы не спугнуть.
Женщины
Вы слишком любвеобильны. Вы постоянно участвуете в интригах и скандалах. Пора остепениться, и ответить взаимностью тому, кто ухаживает за вами много лет, и обрести долгожданное счастье.
Мужчины
Мужчина уходит из семьи не тогда, когда его там не ждут, а тогда, когда он не хочет, чтобы его там ждали. Вы позабыли свою любимую, вы не дарите ей цветов, не шлете подарки, не стремитесь изменить ее мир, чтобы он стал чуточку лучше. Попробуйте измениться и будете удивлены тому, как расцветет ваша дама сердца.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Сейчас наступило идеальное время для того, чтобы составить список планов на будущее. Подумайте, чего вы хотите, о чем вы мечтаете.
Женщины
Если вы хотите построить длительные и крепкие отношения, то стоит отказаться от интрижек и мимолетных романов. Они вам совершенно ни к чему.
Мужчины
Не торопитесь с выбором невесты. Подумайте, взвесьте все за и против.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Со среды по пятницу Стрельцам стоит быть начеку. Рядом есть люди, которые желают вам далеко не добра.
Женщины
Вы верите в магию? Любите гадать на кофейной гуще? Бросайте эти затеи и отправляйтесь на встречу к реальной любви. Она уже не за горами.
Мужчины
Вы интересный мужчина, но вам не хватает уверенности в себе. Попробуйте перестать быть робким, и вы сможете найти вторую половинку.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Начало недели будет особенно запоминающимся. Звезды сойдутся так, что будут благоволить вам во всем.
Женщины
Перестаньте быть такими равнодушными к тем, кто проявляет внимание к вашей персоне. Пора бы включить женское обаяние.
Мужчины
Вы слишком напористы. Стоит чуть помедленнее проявлять свои чувства, чтобы не спугнуть объект обожания.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Обходите стороной тех людей, у кого плохая энергетика. Они вам совершенно ни к чему.
Женщины
Дамы-Водолеи обладают превосходной интуицией, но в отношении любви она вас иногда подводит. Будьте бдительны, и скоро встретите настоящего посланника судьбы.
Мужчины
Даже если в вашей жизни хорошие друзья, много любимой работы, не стоит забывать про личную жизнь. Сейчас самое время ее поправить.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы любят свободу. Им порой нравится быть одинокими, но при этом они тянутся к теплу, уюту и комфорту.
Женщины
Чтобы укрепить любовную связь, нужно понимать своего партнера, доверять ему и самое главное поддерживать во всех начинаниях.
Мужчины
Не спорьте с судьбой. Вам послана дама сердца, та, что перевернет ваш мир. Пора бы проявить себя, как джентльмену и пригласить ее на романтическое свидание.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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