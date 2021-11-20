Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 ноября 2021

Овны часто страдают из-за своей «горячей крови», опрометчивые поступки не приводят ни к чему хорошему. Чрезмерная влюбчивость идет только во вред.

Женщины

Если партнер стал посматривать «налево», попробуйте снова привлечь его внимание к своей персоне – устройте романтическое свидание, смените имидж.

Мужчины

Вы напрасно не дорожите той, что находится рядом с вами. Женщина вашей жизни вовсе не та красотка с работы, она каждый день готовит вам завтрак и подает ужин.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)