Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 ноября 2021
Коварство окружающих и даже невинный на первый взгляд флирт привели к краху множество семей. Будьте внимательным к своим вторым половинкам, не забывайте о том, что они нуждаются в заботе и понимании. Крепкие отношения строятся на взаимном уважении, берегите тех, кто находится рядом.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны часто страдают из-за своей «горячей крови», опрометчивые поступки не приводят ни к чему хорошему. Чрезмерная влюбчивость идет только во вред.
Женщины
Если партнер стал посматривать «налево», попробуйте снова привлечь его внимание к своей персоне – устройте романтическое свидание, смените имидж.
Мужчины
Вы напрасно не дорожите той, что находится рядом с вами. Женщина вашей жизни вовсе не та красотка с работы, она каждый день готовит вам завтрак и подает ужин.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Желание, чтобы вас постоянно добивались, следует поумерить. Старайтесь заводить отношения с партнерами, которые могут дать вам чувство стабильности.
Женщины
Иногда вы уж слишком нетерпеливы и хотите всего и сразу. Если мужчина не отвечает вам взаимностью – это не повод сразу же заносить его в «черный список».
Мужчины
Ваша проблема в том, что вы слишком быстро перегораете. Не забывайте о том, что дамы любят, чтобы их завоевали.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Большинство представителей зодиакального созвездия Близнецы страдают из-за своей влюбчивости. Звезды рекомендуют поумерить пыл.
Женщины
Ваша ошибка в том, что вы заставляете мужчин слишком долго вас добиваться.
Мужчины
Если дама сразу не отвечает взаимностью – это не повод снова и снова смотреть по сторонам. Запаситесь терпением, и в скором времени, рядом с вами появится Ваша женщина.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Любовь с первого взгляда – это не про Раков. Им важно получше узнать человека, чтобы начать проявлять чувства.
Женщины
Чем дольше длятся отношения, тем больше вы их цените. Женщины Тельцы не склонны к изменам, поэтому и создают крепкие семьи.
Мужчины
Женщина, которая находится рядом с вами, хочет, чтобы вы подарили ей чувство стабильности – приложите к этому все усилия. Вспомните о том, что сильный пол должен защищать слабый.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Звезды советуют организовать для своей второй половинки свидание в красивой обстановке и в ответ вас одарят любовью и лаской.
Женщины
Вы привлекаете мужчин не красивой фигурой, а чувственностью, которую они ощущают на подсознательном уровне. Пользуйтесь этим, но только во благо.
Мужчины
Вы слишком часто оказываетесь во власти ревности, в то время как вашей даме недостает ласки и внимания. Лучше устройте романтическое свидание.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Постарайтесь сдерживать эмоции, даже если очень сильно раздражаетесь, иначе ваши отношения быстро сойдут на нет.
Женщины
Вы слишком погрязли в бытовых проблемах, нужно больше уделять внимания любимому – неважно о молодом человеке речь идет или о супруге, с которым вы прожили много лет.
Мужчины
Даже если уровень интеллекта партнерши не соответствует вашему – это не повод для расставания. У женщины, с которой вы вступили в отношения, имеется немало других достоинств.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Выбирайте партнера, руководствуясь не только сексуальной, но и эмоциональной совместимостью.
Женщины
Вам важно все время чувствовать себя желанной и любимой, иначе вы начинаете чахнуть. Но иногда вам не хватает раскрепощения – в глазах мужчин это минус.
Мужчины
Почаще одаривайте свою женщину комплиментами, дарите ей цветы, водите в кино, даже если состоите в отношениях много. Помните, что дамы нуждаются в эмоциональной «подпитке».
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Если вам предлагают с кем-то познакомиться, не стоит отказываться из-за стеснения. Совсем скоро судьба пошлет вам встречу с тем самым человеком.
Женщины
Постоянно выискивая недостатки в мужчинах, вы рискуете так и не создать семью – пересмотрите свои взгляды.
Мужчины
Прислушайтесь к рекомендациям знакомых, если пребываете на этапе поиска второй половинки. Не забывайте о том, что в одиночестве больше минусов, чем плюсов.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцам звезды рекомендуют быть сдержаннее в проявлении чувств, не ссориться со своей второй половинкой по пустякам.
Женщины
Ваш мужчина хочет, чтобы вы научились ему сопереживать и больше следили за своей внешностью. Помните, что представители сильного пола любят глазами.
Мужчины
Не стоит идти на поводу у друзей и соглашаться на их предложения выпить. Вашу женщину такое поведение расстраивает, подумайте о семье.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козероги иногда бывают слишком уперты. Если вы хотите построить по-настоящему крепкие отношения, придется измениться.
Женщины
Романтичного и нежного мужчину найти не так просто, цените того, кто находится рядом с вами.
Мужчины
Если вы совсем не дорожите отношениям, флиртуйте, сколько душа пожелает. Но не забывайте о том, что подобное поведение может привести к потере женщины, которая находится рядом с вами.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеям звезды сулят испытание отношений на прочность, следует быть предельно осторожными в своих поступках.
Женщины
Вам не достает сдержанности, из-за этого в семье часто случаются ссоры. На этой неделе и вовсе может быть крупный скандал.
Мужчины
Вы очень разборчивы в выборе партнерш, но это даже хорошо. Если брак уже заключен, берегите его. Уделяйте своей даме сердца больше внимания, делайте сюрпризы.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы – прекрасные любовники, главное не забыть о том, что измена может разрушить все.
Женщины
Разочарование в партнере – не повод для похода налево. Поговорите со своим мужчиной, скажите ему, что вас не устраивает.
Мужчины
Вашей даме сердца не хватает романтики, пора исправлять ситуацию, иначе она может задуматься о смене партнера. Подумайте, чем ее удивить и как угодить.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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