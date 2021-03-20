Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 марта 2021

Вам нужно быть более сдержанными в отношениях со второй половинкой. Вы требовательны, но при этом очень нежны. Проявите свою нежность и ласку и будете удивлены результату.

Женщины

Вы находитесь в поиске любимого, и скоро он появится на вашем горизонте. Это будет большая удача в жизни.

Мужчины

Вы нашли женщину своей мечты. Вы очень рады, но старайтесь ее не упустить. Она послана вам самой судьбой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)