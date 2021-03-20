Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 марта 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно быть более сдержанными в отношениях со второй половинкой. Вы требовательны, но при этом очень нежны. Проявите свою нежность и ласку и будете удивлены результату.
Женщины
Вы находитесь в поиске любимого, и скоро он появится на вашем горизонте. Это будет большая удача в жизни.
Мужчины
Вы нашли женщину своей мечты. Вы очень рады, но старайтесь ее не упустить. Она послана вам самой судьбой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцам на этой неделе остается наслаждаться гармонией, лаской и теплом своей второй половинки.
Женщины
Вам удалось найти того, кто будет с вами до последнего вздоха. Этот человек способен пройти с вами все испытания, крепко держа за руку.
Мужчины
Вы искали талисман, который будет вас оберегать. Этот талисман и есть ваша супруга. Цените ее и берегите. как зеницу ока.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вам стоит проявлять терпение к своей второй половинке. Научитесь слушать партнера и контролировать свои эмоции. Это поможет решать все трудности и избежать недопонимания.
Женщины
Не вступайте в конфликт со второй половинкой, не стремитесь отстаивать свою точку зрения. Это внесет разлад в союз.
Мужчины
Те, кто ищет свою любовь, обязательно ее найдет. Она находится в вашем окружении, стоит только присмотреться.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно привести свои чувства в порядок. Отдохните от суеты, постарайтесь оттолкнуться от тех неудач, которые ранее были в любви, и скоро ваша жизнь будет заметно улучшаться.
Женщины
Вам свойственно обижать людей словами. Ваша вторая половинка такого не заслуживает. Пересмотрите свое отношение к нему и сможете добиться взаимопонимания.
Мужчины
Перепады настроения вашей женщины вполне оправданы. Вы не решительны, не можете дать точного ответа. Пора понять, рядом с вами та, которая послана вам судьбой.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы могут сохранять отношения с любимыми самым лучшим образом, но только в том случае, если им самим это нужно. Задумайтесь, наступило время решить — идти с возлюбленным дальше или все поменять в своей жизни.
Женщины
На вашем пути закончились испытания и неприятности. Перед вами открыты все границы, скоро вы сможете встретить свою вторую половинку.
Мужчины
Будьте открытыми, общительными и искренними. Так у вас получится найти даму сердца, которая полюбит вас таким, какой вы есть на самом деле.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вам кажется, что вы обречены жить в одиночестве, но это не так. Вы просто еще не нашли того, кто будет согревать вас по ночам и поддерживать в трудностях.
Женщины
Наступает время укрепить семейные узы. Побудьте вдвоем с любимым, отправьтесь на пикник, посмотрите вместе фильм или устройте ужин при свечах.
Мужчины
Март месяц — начало весны, тепла, романтики. Уловите этот период, ищите знакомства, устраивайте романтические встречи своей второй половинке, старайтесь наслаждаться каждым моментом и это благотворно скажется на вас, вашем эмоциональном состоянии.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Вы сможете разобраться во всех непонятных моментах, которые касаются ваших отношений. Стоит только понять то, что вы бываете неправыми, и вам самим нужно быть более снисходительными.
Женщины
Не упустите шанс познакомиться с мужчиной своей мечты. Он находится в вашем окружении, всячески проявляет знаки внимания.
Мужчины
В вашей личной жизни наступила гармония. Вы можете сворачивать горы, вы полны сил, желания любить, развивать свои отношения и заводить детей. Не теряйте эту возможность.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вам под силу преодолеть любые испытания, если рядом с вами будет вторая половинка, способная быть вашей опорой, поддержкой, верой на лучшее будущее.
Женщины
Не расстраивайтесь по пустякам, не стремитесь конфликтовать, не нужно выяснять отношения с теми, кто дорожит каждым вашим взглядом. Ваш мужчина послан самой Вселенной, и она не простит, если вы отвергнете этот дар.
Мужчины
На этой неделе нужно сосредоточиться на своих истинных мыслях, желаниях. Четко поставленная цель поможет подобрать способ дойти до нее.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе у Стрельцов будет реальный шанс изменить не только уклад жизни, но и всю судьбу. У вас будет встреча, способная разделить ваш жизненный путь на до и после.
Женщины
Вы считаете себя достойной самого лучшего мужчины. Чтобы быть рядом с таким мужем, нужно самой соответствовать заданным параметрам.
Мужчины
Не разжигайте вражду с женщинами из вашего коллектива. Среди них есть та дама, которая ловит каждое ваше движение, которая жаждет остаться с вами наедине и признаться в своих чувствах, а такие действия могут оттолкнуть ее.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
В сфере любви вы великолепны. У вас есть вторая половинка, вы счастливы в браке. Наслаждайтесь этими волшебными моментами.
Женщины
Никто не может навредить вашему счастью. Продолжайте оберегать его как можно лучше.
Мужчины
Все ваши переживания не имеют никакого основания. Попробуйте успокоиться, выдохнуть и жить дальше.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи обретут долгожданное счастье. Вы достойны лучшего.
Женщины
Не бросайтесь в омут с головой. Старайтесь трезво оценивать каждый шаг в общении с новым возлюбленным.
Мужчины
Вы встретили женщину, покорившую вас одним взглядом. Не упустите ее.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Для поддержания гармонии в отношениях над ними должны работать оба партнера.
Женщины
Вы хранительница домашнего очага, но и вам порой нужна помощь мужчины. Попросите его об этом, и он не откажет.
Мужчины
Вам не нужно искать любимую. Она уже рядом с вами. Просто посмотрите на нее с другой, более глубокой стороны.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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