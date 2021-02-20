Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 февраля 2021
У многих появится шанс увидеть своего избранника или избранницу в новом свете, далеко не всегда положительном. Тем, кто захочет заключить брачный союз, лучше не принимать решение сгоряча и еще раз все взвесить. У семейных людей сейчас период спокойствия и затишья, для ссор и недопонимания со второй половинкой не будет ни одного повода. Самое время обсудить важные для семьи вопросы.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Ваше счастье сейчас зависит от мудрости и умения проявить терпение.
Женщины
Вам может показаться, что партнер к вам охладел. Не стоит делать серьезных выводов, в любых отношениях бывают спады и подъемы.
Мужчины
Вы рискуете показаться чересчур напористыми, пытаясь добиться ответных чувств. Стоит быть аккуратнее в отношениях с противоположным полом и не торопить события.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцы сейчас импульсивны и склонны совершать необдуманные поступки, которые в итоге могут оказаться причиной разрыва отношений.
Женщины
Одиноким представительницам знака звезды советуют не избегать новых знакомств, замужним — постараться сдерживать свои эмоции в отношениях со второй половинкой.
Мужчины
Вам наверняка захочется новых впечатлений, но их совершенно не обязательно искать за пределами семьи.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе Близнецы не настроены на серьезные отношения, и это может привести к проблемам со второй половинкой.
Женщины
Вам не стоит увлекаться проверкой чувств партнера, сейчас очень легко перегнуть палку.
Мужчины
Звезды советуют вам уделять больше внимания возлюбленной или супруге. Сейчас она вполне может почувствовать себя одинокой, и это негативно отразится на ваших отношениях.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раку предстоит поработать над отношениями, в которых накопилось немало проблем.
Женщины
Вам стоит вспомнить, что любимый человек не раз шел на компромиссы, и не быть слишком категоричными.
Мужчины
Вам захочется пустить все на самотек, но сейчас это не лучшее решение. Более продуктивным вариантом будет разговор по душам, во время которого вы наверняка почувствуете, что дама сердца по-настоящему дорожит вами.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львов ждут различные неожиданности: от новых знакомств до предложения руки и сердца.
Женщины
Вам звезды не советуют бросаться в омут с головой, можно легко потерять то, что имеете.
Мужчины
Стоит отнестись к происходящему трезво. Вопросы женитьбы лучше отложить на более подходящее время. Семейным Львам сейчас желательно прислушаться к тому, что говорит супруга: это может оказаться очень важным.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам может показаться, что безоблачное счастье будет длиться вечно, но обстоятельства могут заметно повлиять на ваши отношения с партнером.
Женщины
Вам стоит обратить внимание на поведение второй половинки: существует риск измены и ссор без видимых причин.
Мужчины
Мужчины тоже рискуют попасть в неловкую ситуацию, когда придется доказывать свою невиновность. Лучший способ не вызывать ревность — не давать повода.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Неделя не принесет неожиданностей в личной жизни.
Женщины
Вы будете наслаждаться полным взаимопониманием с партнером, одинокие девушки будут заняты вопросами, которые полностью отвлекут внимание от любовных отношений.
Мужчины
Ваше внимание будет сосредоточено на работе, но это не приведет к проблемам в семье. Новые знакомства будут исключительно деловыми.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Скорпионы рискуют разрушить то, что создавали довольно долго, и все из-за чрезмерной любви к себе.
Женщины
Для вас лучшим вариантом поведения сейчас будет спокойное общение с любимым человеком, претензии лучше хорошенько обдумать, и многие из них окажутся лишними.
Мужчины
Семейным представителям знака звезды советуют уделить внимание бытовым вопросам, одиноким — повнимательнее присмотреться к ближайшему окружению.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам звезды советуют расслабиться и не превращать мелкие недопонимания в серьезные ссоры.
Женщины
Вам сейчас хочется любой ценой получить доказательства любви партнера или срочно найти вторую половинку.
Мужчины
Вы можете проявить вспыльчивость и раздражительность, даже если это им не свойственно. Найдите способ расслабиться, чтобы не срываться на любимом человеке.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Для Козерогов наступает благоприятный период в личной жизни.
Женщины
У одиноких девушек есть хороший шанс на серьезные отношения, семейным легко удается поддерживать приятную атмосферу в доме.
Мужчины
Вы можете встретить свою любовь, особенно если давно к этому стремились. В семье представители сильной половины человечества окружены теплом, заботой и любовью.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеям стоит поменьше выставлять свою личную жизнь напоказ, далеко не все желают вам добра.
Женщины
Вам звезды советуют принимать решения и делать выводы самостоятельно, а не по советам подруг.
Мужчины
Вам лучше обсудить с приятелями и коллегами более важные вопросы, чем новое знакомство или проблемы в семье. Вполне возможно, что придется опровергать сплетни.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы могут оказаться пред выбором, связанным с любовными отношениями.
Женщины
Вы будете сомневаться по поводу нового романа или предложения замужества, семейные дамы — относительно верности супруга.
Мужчины
Вам предстоит выбирать, и к этому выбору стоит отнестись внимательно. Даже легкое недопонимание с любимым человеком впоследствии может перерасти в серьезную проблему.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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