Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 февраля 2021

Ваше счастье сейчас зависит от мудрости и умения проявить терпение.

Женщины

Вам может показаться, что партнер к вам охладел. Не стоит делать серьезных выводов, в любых отношениях бывают спады и подъемы.

Мужчины

Вы рискуете показаться чересчур напористыми, пытаясь добиться ответных чувств. Стоит быть аккуратнее в отношениях с противоположным полом и не торопить события.

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