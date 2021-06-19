Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 июня 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
У Овнов удача начнет улыбаться во второй половине недели. Буквально с середины среды вы ощутите прилив сил и бодрости, вы поймете, что готовы сворачивать горы.
Женщины
Лучше не распылять свое внимание на всех и каждого. Стоит подарить свою улыбку только тому, кто этого действительно заслуживает.
Мужчины
Старайтесь заботиться о своей девушке как можно лучше, и она подарит вам тоже самое, только в несколько раз больше.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
У вас появится невероятная возможность встретить свою настоящую любовь. Она послана самой судьбой и рядом с ней или с ним, вам не придется надевать маску.
Женщины
Эта неделя будет полна позитивных эмоций, которые привлекут в вашу жизнь вторую половинку. Неделя будет наполнена любовью, пониманием и теплотой.
Мужчины
Чтобы быть и оставаться позитивным, нужно уметь создавать это самое счастье. Вы на правильном пути и не сдавайте своих позиций.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вам не хватает взаимности и понимания? Попробуйте подарить эти эмоции и начнете получать их взамен.
Женщины
Ваше будущее в ваших руках. Старайтесь ловить каждую возможность, и тогда ваша жизнь будет такой, как вы хотите.
Мужчины
Чтобы Близнецам встретить старость в объятьях любимого человека нужно стараться его ценить и за достоинства, и за недостатки. У каждого человека есть определенные черты характера и именно за это мы любим тех, кто послан нам судьбой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Если у вас на горизонте появились тучи, не стоит огорчаться. Их прогонит ветер перемен, который прибудет в вашу жизнь со дня на день.
Женщины
Вы сможете разрешить все конфликты, с которыми придется столкнуться. Самое главное старайтесь выходить из любой ситуации самым мирным путем, и это поможет сохранить вашу внутреннюю гармонию.
Мужчины
Тем, кто еще свободен от брачных уз в скором времени нужно будет принять решение – идти под венец или же избавиться от отношений, которые не доставляют удовольствия.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет предпоследней в июне. Это вовсе не значит, что лето закончилось и скоро снова наступит серость на улице и в душе. У вас впереди много позитивных дней, которые стоит провести с максимальной пользой.
Женщины
Вашему душевному равновесию можно только позавидовать. Состояние покоя поможет преодолевать препятствия с гордо поднятой головой.
Мужчины
За эти семь дней вы встретите немало хороших людей, и среди них наверняка будет та, которая послана вам самой судьбой.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Этот июнь принесет Девам немало положительных перемен. Пора избавиться от вечной занятости, нужно постараться вдохнуть свежего летнего воздуха, который наполнит вашу душу и позволит ощутить себя птицей, парящей навстречу своему счастью.
Женщины
Вы суровы по отношению к мужчинам. Пора сменить свою позицию, иначе, это лето вы будете встречать в гордом одиночестве.
Мужчины
Одинокие сердца найдут свои вторые половинки. Конечно, если не будут противиться новым отношениям, которые, возможно, окажутся с долгим и позитивным продолжением.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Путь, к вашему счастью, открыт. Перед вами больше нет недостижимых целей, и теперь вы сможете найти ту или того, кто послан вам судьбой.
Женщины
Не занижайте свою самооценку, не бойтесь говорить о своих чувствах, ведь именно они искренние, чистые и достойны лучшего. Если он встретился на вашем пути, то не упустите, ведь такого шанса может больше не быть.
Мужчины
Есть проблемы в семейной жизни? Помните, решить их сможете только вы и больше никто. Самое главное не допускайте к ним посторонних людей.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Предпоследняя неделя июня – это время стремительных перемен для Скорпионов. Вы будете просто в шоке от того, насколько быстро одни эмоции сменяют другие. У вас будет захватывать дух, но вы останетесь вполне довольны происходящими событиями.
Женщины
Старайтесь дарить близким людям только любовь и заботу. Негатива у них и так хватает.
Мужчины
Хоть вы и мужчина, но в эту неделю вам придется принимать немалое количество комплиментов.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы обретете свое счастье. Не противьтесь ему, ведь жизнь дает реально только один настоящий шанс.
Женщины
Это лето приносит перемены, они будут только к лучшему, и затронут не только сферу отношений, но и работу, общение с друзьями.
Мужчины
Звезды рекомендуют мысленно привлекать только позитивные эмоции. Тогда счастье не заставит себя ждать.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги вступили в этом лето с явным желанием побеждать. У вас это получается самым лучшим образом.
Женщины
Старайтесь начинать неделю только с позитива. Скажите любимому пару комплиментов, сделайте для него романтический ужин, а может быть, устройте бурную романтическую ночь. Он будет весьма доволен.
Мужчины
Вы будете пребывать в хорошем настроении, что поможет справиться с любыми и даже слишком большими трудностями.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вы сможете покорить любого или любую, если воспользуетесь своим невероятным обаянием.
Женщины
Ваше сердце пока свободно, но это ненадолго. Неподалеку находиться ваш спутник, посланный судьбой.
Мужчины
Не общайтесь с токсичными людьми. Им свойственно заражать негативом, а вам это совершенно ни к чему.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Этот июнь для Рыбок будет особенным, причем именно в любовных делах.
Женщины
Не теряйте время даром, идите прямиком к своей любви, пока ее не украл кто-нибудь другой.
Мужчины
У вас много шансов заинтересовать самую шикарную женщину из вашего окружения. Дерзайте, и не пожалеете.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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