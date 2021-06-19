Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 20 по 26 июня 2021

У Овнов удача начнет улыбаться во второй половине недели. Буквально с середины среды вы ощутите прилив сил и бодрости, вы поймете, что готовы сворачивать горы.

Женщины

Лучше не распылять свое внимание на всех и каждого. Стоит подарить свою улыбку только тому, кто этого действительно заслуживает.

Мужчины

Старайтесь заботиться о своей девушке как можно лучше, и она подарит вам тоже самое, только в несколько раз больше.

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