Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 2 по 8 мая 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Вас будет бросать из крайности в крайность, старайтесь держать эмоции под контролем.
Женщины
Старайтесь не переживать по пустякам. Ваши отношения в этот сложный период стабильны и спокойны. Старайтесь заранее планировать свой день и следовать намеченному.
Мужчины
У вашего партнера накопились претензии, и вполне возможны споры и дискуссии. Если вы хотите остаться вместе, прислушивайтесь и идите на компромисс.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Старайтесь придерживаться своего привычного уклада жизни, и тогда все пройдет более или менее спокойно.
Женщины
Сейчас твердо стойте на своем, даже если отступить просят ваши близкие люди. Используйте по полной дипломатический талант и будьте хитрее, тогда это неспокойное время пройдет гладко.
Мужчины
Старайтесь отключить эмоции, хотя в этот период возможны проблемы с этим. Если хотите избежать разочарования партнерши, лучше лишний раз промолчать и сделать по-своему когда-нибудь потом.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
В отличие от многих других, вы можете рассчитывать на приятные знакомства.
Женщины
Вполне возможно, что ваша личная жизнь немного изменится. Главное помните, что пусть все идет своим чередом. Старайтесь не возвращаться в прошлые отношения, даже если сейчас есть шанс.
Мужчины
Новый, яркий и бурный роман вполне возможен. Вы можете с головой окунуться в эти новые эмоции, но не забывайте о том, что не стоит строить далеко идущие планы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Осторожно с подводными камнями. Старайтесь сначала все просчитать, а потом принимать решение.
Женщины
Вполне возможно, что ваш новый знакомый — ученый или просто очень образованный человек. Не теряйте времени и старайтесь впитывать максимум информации.
Мужчины
Несмотря на кажущееся спокойствие, это скорее плохо, чем хорошо. Вполне возможны необоснованные претензии, неадекватное поведение вашей второй половинки.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Берегите своих близких, и любые бури вам будут нипочем.
Женщины
Вполне возможны встречи с людьми, которые ранее были дороги вашему сердцу. Если вы вдруг захотите повторить отношения, то сначала вспомните, почему именно вы расстались в прошлый раз.
Мужчины
Ссоры, скандалы — это риск этой недели. Проблемы могут возникнуть на ровном месте. Если не хотите подобной ситуации, то максимально дистанцируйтесь от своей второй половинки.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Избыток эмоций, захлестнувший в эти дни, лучше направить в работу или устроить романтик.
Женщины
Эта неделя ознаменована романтикой, приятными сюрпризами и, вообще, повышенным вниманием от партнера. Но это ждет только тех Дев, которые уже состоят в настоящих отношениях и искренне любят.
Мужчины
На этой неделе лучше погрузиться в работу. Личные отношение еще немного напряжены, так что найдите себе отдушину в других занятиях. Делайте приятные сюрпризы для партнерши.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Действовать надо быстро, но предварительно продумать, взвесив все за и против.
Женщины
Любить, дарить счастье, заботу и ласку — это то, чем нужно заняться на этой неделе. Уделите внимание своей второй половинке, и вы обязательно почувствуете отклик.
Мужчины
Если на этой неделе вы не разойдетесь со своей второй половинкой, то вполне возможно, что в будущем у вас будут длительные и счастливые отношения.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Ваши действия — это ваша ответственность и соответственно этому будущее.
Женщины
Если у вас уже намечались отношения, то при небольшой инициативе с вашей стороны, вполне возможно, что это перерастет в нечто светлое и крайне счастливое.
Мужчины
С романтическими отношениями лучше повременить. Даже если у вас большое желание флиртовать, лучше это отложить, потому что вполне возможно, что вами хотят воспользоваться.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Немного умерьте свою инициативность и горячий характер, тогда все пройдет гладко. Путешествие принесет счастливые перемены, смело отправляйтесь в путь.
Женщины
Сходите в SPA, запишитесь на курсы повышения квалификации, купите любимую книгу или прогуляйтесь с подругами в кафе. В целом делайте все, что способно действительно вас порадовать.
Мужчины
Погрузитесь в работу, ведь именно в ней вы чувствуете себя максимально комфортно. Устройте посиделки с коллегами, ведь это не только приятно, но и полезно.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
О вашем характере сложены легенды, но вы вполне можете его контролировать.
Женщины
Займитесь домом, решите накопившиеся дела, старайтесь не начинать ничего нового, простая рутина поможет избежать конфликтов и способствует направлению энергии в мирное русло.
Мужчины
Будьте максимально открыты и спокойны, постарайтесь создать своей партнерше комфортную и раскрепощенную обстановку, тогда любые невзгоды пройдут мимо.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Спокойствие, только спокойствие — это должен быть ваш девиз на ближайшие дни.
Женщины
Ваш романтический настрой найдет отклик в отношениях. Полная гармония и спокойствие помогут сделать этот период одним из самых счастливых с самого начала года.
Мужчины
Если партнерша полная ваша противоположность, это не помеха. При правильном подходе вполне возможен союз, главное научиться слышать и слушать друг друга.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
То, чего вы так долго ждали, наконец-то сдвинется с мертвой точки.
Женщины
Будьте готовы не только получать сюрпризы, но и отдавать что-то взамен. Игра в одни ворота всегда обречена на провал, пора задуматься не только о своем счастье и комфорте.
Мужчины
Важная для вас материальная стабильность именно сейчас начнет обретать вполне реальную форму. Держите удачу за хвост, подстраивайтесь под ситуацию, и вы добьетесь желаемого.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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