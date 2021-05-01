Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 2 по 8 мая 2021

Вас будет бросать из крайности в крайность, старайтесь держать эмоции под контролем.

Женщины

Старайтесь не переживать по пустякам. Ваши отношения в этот сложный период стабильны и спокойны. Старайтесь заранее планировать свой день и следовать намеченному.

Мужчины

У вашего партнера накопились претензии, и вполне возможны споры и дискуссии. Если вы хотите остаться вместе, прислушивайтесь и идите на компромисс.

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