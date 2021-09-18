Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 сентября 2021

В эту неделю Овны будут переживать по пустякам, что абсолютно зря. На самом деле впереди все только самое лучшее, черная полоса останется далеко в прошлом.

Женщины

Если вы настроены на конкретного мужчину, то беритесь за него обеими руками, пока этот корабль не заплыл в другую бухту.

Мужчины

Поговорите по душам со своей женщиной. Уделите ей как можно больше внимания, одарите лаской и нежностью.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)