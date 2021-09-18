Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 19 по 25 сентября 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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В эту неделю Овны будут переживать по пустякам, что абсолютно зря. На самом деле впереди все только самое лучшее, черная полоса останется далеко в прошлом.
Женщины
Если вы настроены на конкретного мужчину, то беритесь за него обеими руками, пока этот корабль не заплыл в другую бухту.
Мужчины
Поговорите по душам со своей женщиной. Уделите ей как можно больше внимания, одарите лаской и нежностью.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю у Тельцов не будет ни минуты свободного времени. Вас ждет масса приятных перемен, возможны интересные знакомства с романтическим продолжением.
Женщины
Старайтесь продумывать свои действия наперед на несколько шагов. Это поможет преодолеть возможные преграды.
Мужчины
Одинокие Тельцы будут привлекать внимание противоположного пола. Многие из вас найдут свою вторую половинку. Не упустите такой шанс, вполне возможно, что он послан самой судьбой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Некоторым из Близнецов нужно научиться держать себя в руках. К сожалению, у вас это получается слишком плохо, и именно это часто приводит к конфликтам с окружающими.
Женщины
Поведение вашего любимого человека перестало вас устраивать? Хотите жить в мире и согласии? Просто поговорите с ним тет-а-тет.
Мужчины
Будьте более гибкими по отношению к женщинам. Ваш чрезмерный напор их слишком пугает.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ваша личная жизнь требует перемен. Это пойдет на пользу вам, вашему внутреннему состоянию и вашим партнерам.
Женщины
Старайтесь совершать только обдуманные поступки. Не нужно резких движений или лишних разговоров. Помните, счастье любит тишину
Мужчины
Ищите любовь всей своей жизни? Мечтаете о том, что в вашей семье будет гармония и уют? Начните перемены с себя, и скоро ваш мир в буквальном смысле перевернется с ног на голову.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В начале недели вам может показаться, что вы опустошены, что руки опускаются по каждому поводу. На самом деле у вас все хорошо, как никогда.
Женщины
Вы неотразимы, привлекательны и сногсшибательны. Это замечают окружающие, они одаривают вас улыбками и приятными взглядами. Сохраните такое состояние, и будете самыми счастливыми.
Мужчины
Положительное влияние планет вам просто необходимо. Именно такое внешнее воздействия поможет вам достичь расслабления, гармонии с самим собой.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю стоит сохранять спокойствие во всем. Вы избежите конфликтов, будете в хорошем, приподнятом настроении.
Женщины
Гордость - плохой друг как для женщин, так и для мужчин. Помните об этом, и сможете сохранить семью без конфликтов.
Мужчины
Рядом с вами самая прекрасная женщина на планете. Старайтесь беречь ее, как никого другого, и она отплатит вам тем же.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Есть вероятность того, что придется столкнутся с разногласиями с близкими и даже со второй половинкой.
Женщины
Отбросьте негатив в сторону. Наслаждайтесь своими отношениями, своим любимым. У вас много общего, просто все это нужно рассмотреть, как можно глубже.
Мужчины
У вас есть секретное оружие – вы можете очаровывать девушек одним только взглядом. Это прекрасный дар, но уже пора остановиться и выбрать одну единственную.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
В любой ситуации стоит сохранять спокойствие. Только так можно укрепить свой брак, добиться гармонии в общении и отношении с любимыми.
Женщины
Вам будет поступать немало романтических предложений. Старайтесь не бросаться в омут с головой и тщательно продумывать каждый шаг.
Мужчины
Вы свободны в своих действиях и решениях. Это дает вам право жить и дышать полной грудью, но порой так хочется любви и теплоты.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Ваш дом полная чаша. Вы рады тому, что вас окружают близкие люди и старайтесь сохранить эту атмосферу как можно дольше.
Женщины
Если вам нужна помощь или вы чувствуете душевную слабость, то просто поделитесь своими переживаниями с родными или со второй половинкой. Они смогут поддержать и дать нужный совет.
Мужчины
Если вам дорога ваша женщина, то нужно бороться за нее всеми силами. .
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вокруг вас витает любовь. Ваше сердце пылает от чувств, и вы хотите ими поделиться со всеми. Не стоит, постарайтесь сохранить все в тайне и подальше от посторонних глаз.
Женщины
В эту неделю вам стоит настроиться на позитивный лад. Именно он позволит вам пережить все мелкие неприятности, которые могут встретиться на вашем пути.
Мужчины
Вам не хватало теплоты и любви, но теперь все встало на свои места. Рядом с вами есть женщина мечты, которую нужно ценить самым лучшим образом. Не отпускайте ее ни на минуту.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Сама вселенная посылает вам вторую половинку. Не упустите такой уникальный шанс, второго такого может попросту не быть.
Женщины
Звезды советуют прислушиваться только к своей интуиции. Не живите чужими мыслями. Так можно избежать судьбоносных ошибок.
Мужчины
Не встречайтесь с бывшими, не смотрите назад, нужно идти вперед, жить настоящим. Это самый лучший девиз на предстоящую неделю.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно провести работу над своими ошибками. Вы совершили слишком много необдуманных поступков, и они могут принести неприятные последствия.
Женщины
Ваша красота и обворожительность зашкаливают. Вами восхищаются мужчины, вам завидуют женщины. Сохраняйте этот посыл как можно больше.
Мужчины
Если вы не доверяете своей женщине, то это только ваши предположения. Посмотрите на ситуацию более глубоко. Проанализируйте, стоит ли бороться за эти отношения, насколько они для вас важны.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com