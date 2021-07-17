Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 июля 2021

Романтические нотки присутствуют в вашей жизни практически повсюду. Это все благодаря тому, что вы, наконец, смогли обрести свое счастье.

Женщины

Расслабляйтесь и получайте удовольствие от общения с вашим новым партнером. Будьте честны, искренни и терпеливы и, возможно, у вас получится создать крепкий брак на долгие годы.

Мужчины

Вам не придется сталкиваться с негативом. Вокруг вас любовь, романтика и нежность. Это помогает преодолевать даже самые сложные трудности.

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