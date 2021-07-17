Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 18 по 24 июля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют начать неделю с осуществления необычных, сумасшедших желаний. Любовь и страсть помогут вам свернуть горы.
Женщины
Ваше женское предназначение – любить и быть любимой. Выполняйте свою природную функцию, и наслаждайтесь счастьем.
Мужчины
Вы рассудительны, терпеливы и владеете таинственными секретами обольщения. У вас есть дама сердца, и пора ей узнать о своем тайном воздыхателе.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Романтические нотки присутствуют в вашей жизни практически повсюду. Это все благодаря тому, что вы, наконец, смогли обрести свое счастье.
Женщины
Расслабляйтесь и получайте удовольствие от общения с вашим новым партнером. Будьте честны, искренни и терпеливы и, возможно, у вас получится создать крепкий брак на долгие годы.
Мужчины
Вам не придется сталкиваться с негативом. Вокруг вас любовь, романтика и нежность. Это помогает преодолевать даже самые сложные трудности.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Новая неделя наступает с новыми достижениями. Одни близнецы смогут добиться расположения представителей противоположного пола, другие решатся на предложение руки и сердца.
Женщины
У вас нерешительный мужчина? Не можете дождаться того, пока он сделает первый шаг? Действуйте сами и не прогадаете.
Мужчины
Вокруг вас плетут много интриг, но вам лично не о чем переживать. Вы чисты и искренны перед своей дамой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю велика вероятность столкнуться с грандиозной любовной историей.
Женщины
Вас накроет цунами чувств, буря эмоций и впечатлений, и все это благодаря новому знакомству.
Мужчины
У вас есть огромное желание добиться расположения одной дамы. Самое время действовать. Второго такого шанса может попросту не быть.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Тем, кто влюблен, но одинок, звезды сулят серьезные перемены.
Женщины
Ваш мужчина – это ваша личная победа. Берегите его, как зеницу ока, и не пожалеете.
Мужчины
В любви, как и на поле боя, нужно максимально конкретизировать свои цели, использовать только мощное оружие. Это позволит сокрушить противника, оставаясь в фаворитах у объекта вашего обожания.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю ваша личная жизнь может перевернуться с ног на голову.
Женщины
Вы ощутите всплеск чувств, возможно, вас захлестнет яркий роман, который останется в памяти на долгие годы.
Мужчины
Проснувшись утром в понедельник, вы поймете, что готовы сворачивать горы. Действуйте, если к этому действительно готовы.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Начало недели можно будет сравнить с пасторальными картинами. Оно окажется нежным, спокойным и умиротворенным. Последующие дни будут наполнены массой эмоций и впечатлений. Старайтесь удержать себя в руках.
Женщины
Чтобы получить от мужчины любовь, ласку и нежность, нужно в первую очередь научиться ее дарить.
Мужчины
Подарите своей даме завтрак в постель, удивите цветами, когда ей особенно грустно. Это покажет ей то, что вы рядом, вы опора, надежное и крепкое плечо.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе любовь может настигнуть скорпионов в самом непредсказуемом месте, вплоть до автомобильной пробки на дороге.
Женщины
На вас в буквальном смысле объявлена охота. Будьте бдительны и не ведитесь на первого встречного «охотника».
Мужчины
В вашей семье решения принимает женщина. Не стоит противиться тому, что вас и так устраивает.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Любовь – это чувство, которое накрывает с головой, обрушивается на плечи там, где этого совсем не ждешь. В эту неделю стрельцы смогут испытать влюбленность, которая, возможно, перейдет в сильную страсть.
Женщины
Не распространяйтесь о своей личной жизни посторонним людям. Это убережет брак от злых языков.
Мужчины
Нарисуйте себе свою счастливую жизнь, воплотите на визуальной картине все, что вам нужно и начинайте выполнять составленный план действий. Звезды помогут в этом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козероги – это люди, которые не предназначены для ведения двойной игры. Они искренние, ранимые и нежные. Именно это привлекает тех, кто впоследствии становится их партнерами по жизни.
Женщины
Не поддавайтесь искушениям, которые будут окружать вас в эту неделю. Помните о том, что у вас уже есть возлюбленный, и он лучший из лучших.
Мужчины
Хотите повысить свою значимость в глазах своей женщины? Докажите то, что вы – это опора, что вы глава семьи, что вы можете постоять за свою даму и завоевывать ее внимание снова и снова.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Представители этого знака зодиака являются единственными, кому стоит начинать эту неделю не с любовных утех, а с усиленного занятия своим характером. Это поможет решить проблемы в любви, отношениях с окружающими людьми.
Женщины
Вы перегружены мыслями. Пора сбросить груз, отправиться на свидание. Положительные эмоции нужны вам, как никогда.
Мужчины
Это лето исцелит тех, кто потерял любовь, поможет тем, кто ее ищет и помирит тех, кто находиться в ссоре. Главное – не противиться подсказкам и посланиям самой вселенной.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Эта летняя неделя запомниться вам на долгие годы. Вы будете окутаны любовью, романтикой. Эти ощущения будут сохраняться длительное время, подарят массу позитива.
Женщины
Ваши интуиция вас не подведет. Помните о том, что не всегда видимое остается действительным. Прежде, чем ответить взаимностью тому, кто вас так яростно добивается, изучите его личность, характер, манеру поведения. Все это позволит сделать правильный выбор.
Мужчины
Вы очень сентиментальны, это и привлекает многих девушек. Оставайтесь такими, какие есть и найдете ту, что будет ценить вас именно за реальные достоинства.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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