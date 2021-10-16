Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 октября 2021

Ваши отношения с партнером точно не будут скучными. Но постарайтесь не превращать их в противостояние: уступив в мелочах, выиграете в крупном.

Женщины

Если у вас появилось ощущение, что партнер изменяет, просто поговорите с ним начистоту. Не стоит увлекаться пустыми подозрениями.

Мужчины

Сделав шаг навстречу любимой, вы сможете избежать крупной ссоры. Если новая знакомая кажется слишком увлеченной собой, это может быть простой видимостью – не спешите с выводами.

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