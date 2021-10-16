Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 17 по 23 октября 2021
У супругов появятся новые общие дела или интересы, которые сблизят их. У тех, кто ищет отношений, на этой неделе есть хороший шанс завести новые знакомства, причем весьма перспективные. Но не стоит принимать необдуманных решений, эмоции – не лучший советчик, а спокойствие и рассудительность не помешают даже в любви.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Ваши отношения с партнером точно не будут скучными. Но постарайтесь не превращать их в противостояние: уступив в мелочах, выиграете в крупном.
Женщины
Если у вас появилось ощущение, что партнер изменяет, просто поговорите с ним начистоту. Не стоит увлекаться пустыми подозрениями.
Мужчины
Сделав шаг навстречу любимой, вы сможете избежать крупной ссоры. Если новая знакомая кажется слишком увлеченной собой, это может быть простой видимостью – не спешите с выводами.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Финансовые вопросы могут сильно повлиять на любовные отношения. Не забывайте, что это временные трудности.
Женщины
Постарайтесь проявить понимание и поддержите вашего мужчину, он это наверняка оценит, хоть и не сразу. Не требуйте сейчас многого.
Мужчины
Не стоит выплескивать свой негатив на вторую половинку – она не виновата, что некоторым вашим планам не суждено сбыться.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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На этой неделе ваш любимый человек может проявить новые грани характера. Будет непросто, но очень интересно.
Женщины
Вам предстоит открыть что-то неожиданное в характере своего избранника, даже если вы знакомы уже очень давно.
Мужчины
Неподходящее время для начала новых отношений, а вот легкий флирт поможет оставаться в тонусе и разнообразить серые будни.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Неделя будет спокойной, и в плане событий, и в эмоциональной сфере.
Женщины
Наслаждайтесь обществом любимого человека и не забывайте хвалить его – это станет стимулом для новых свершений.
Мужчины
Самое время для романтики: назначайте свидания, отправляйтесь в кино или на прогулку с супругой. У свободных Раков тоже найдется, с кем приятно провести время.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Неделя пройдет под знаком хорошего настроения, если вы не дадите мелким неурядицам его испортить.
Женщины
Старайтесь видеть в происходящем позитивные стороны, и ваш избранник наверняка удивит вас. Новые знакомства могут превзойти все ваши ожидания.
Мужчины
Не приносите домой рабочие проблемы, лучше поговорите со своей второй половинкой о чем-то приятном или сходите в театр.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Благоприятный период и для новых отношений, и для укрепления семьи.
Женщины
Обращайте внимание не на слова, а на дела – если мужчина не умеет говорить комплименты, это не значит, что он вас не любит.
Мужчины
Самое время выходить в свет, искать новых знакомств, если вы пока свободны. Семейным Девам стоит уделить внимание второй половинке, это поможет сделать отношения крепче и подарит массу положительных эмоций обоим.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Не всем нравится ваше благополучие в любви. Слушайте свое сердце, а не чужие советы.
Женщины
Если в отношениях возникла проблема, обсудите ее с партнером, а не с мамой или подругой.
Мужчины
Выбирая между мальчишником и вечером с любимой женщиной, хорошо подумайте, что на самом деле для вас важнее. Даже если друзья будут недовольны вашим решением.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Вы на пороге серьезных перемен. Аккуратно взвешивайте любое свое решение – многие вещи окажутся не тем, чем кажутся.
Женщины
Бросаться с головой в омут новых отношений – не лучший вариант. Тем более, если у вас уже есть постоянный партнер.
Мужчины
Новое – не всегда лучшее. Если вас тянет на приключения, вспомните все хорошее, что связывает вас со второй половинкой. Есть риск потерять эти отношения.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Вашим любовным планам не суждено сбыться на этой неделе. Но не отчаивайтесь – надо всего лишь немного подождать и не наделать ошибок.
Женщины
Если вам кажется, что любимый мужчина уделяет вам мало внимания, найдите себе интересное занятие. Скоро ситуация изменится.
Мужчины
Будет сложно найти баланс между отношениями и работой. Но стоит постараться, вас ждет приятный сюрприз.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Вы в центре внимания, привлекаете противоположный пол, искритесь юмором и позитивом. Этой ситуацией стоит воспользоваться в своих интересах, она может принести хорошие дивиденды.
Женщины
Семейным Козерогам можно немного пофлиртовать, но не увлекаться. У одиноких может появиться сразу несколько поклонников.
Мужчины
Перед вами встанет сложный выбор – ум или красота. Не отказывайтесь от свиданий, это единственный способ узнать человека получше.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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У вас может появиться ощущение неудовлетворенности. На самом деле виной всему не проблемы в отношениях, а обычная усталость.
Женщины
Не забывайте уделять время не только семье, но и себе любимой. Ваш мужчина наверняка оценит приятные перемены.
Мужчины
Не увлекайтесь самокопанием. Все сложные ситуации разрешатся сами по себе в ближайшее время, в том числе любовные.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Спокойные отношения – это не скука, а стабильность. Если вам кажется, что жизнь замерла, посмотрите по сторонам – многие мечтают оказаться на вашем месте.
Женщины
Цените то, что имеете. Стремление к разнообразию может сломать ваши отношения с постоянным партнером.
Мужчины
В ваших силах сделать отношения с любимой женщиной более пикантными. Просто подумайте, что именно будет ей приятно, и не стесняйтесь совершать необычные поступки.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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