Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 16 по 22 мая 2021

Чтобы избежать ссор и конфликтов в семье, нужно быть понимающими и любящими. Это удается далеко не всем, но вам стоит попробовать.

Женщины

Перед вами имеется реальный потенциальный партнер. Не упустите его, так как он послан самой судьбой.

Мужчины

В вашем союзе нет ссор и конфликтов. Все это благодаря тому, что рядом с вами не просто женщина мечты, а женщина, понимающая вас до глубины души. Цените ее как никогда.

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