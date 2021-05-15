Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 16 по 22 мая 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Чтобы избежать ссор и конфликтов в семье, нужно быть понимающими и любящими. Это удается далеко не всем, но вам стоит попробовать.
Женщины
Перед вами имеется реальный потенциальный партнер. Не упустите его, так как он послан самой судьбой.
Мужчины
В вашем союзе нет ссор и конфликтов. Все это благодаря тому, что рядом с вами не просто женщина мечты, а женщина, понимающая вас до глубины души. Цените ее как никогда.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю вам реально будет улыбаться удача. Вам нужно научиться ценить свои достоинства, рассматривать различные возможности, чтобы продвинуться по карьере или найти настоящую любовь всей жизни.
Женщины
Вы уверены в себе, но вам не хватает терпения достигать поставленные цели. Именно это проблема того, что рядом с вами до сих пор нет мужчины.
Мужчины
Не спешите ставить точку в отношениях, которые вы строили несколько лет. Возможно, это просто небольшая буря. В скором времени вас ждет значительное улучшение, вы научитесь понимать и ценить друг друга так, как никогда.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют задуматься над тем, как можно разнообразить свой досуг. У вас слишком много энергии, но вам ее негде реализовать.
Женщины
У вас в отношениях полная идиллия. Старайтесь поддерживать эту тенденцию, и вы поймете, что вы самая счастливая женщина на планете земля.
Мужчины
Старайтесь быть активными, доброжелательными и люди к вам потянутся. Вы станете настоящим маяком, притягивающим взгляды тех, кто может стать не только вашим другом, но возможно и супругой, верной спутницей по жизни.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе для Раков созданы лучшие условия. Вы сможете одолеть свои страхи, пройдете через все преграды на пути к любви и самосовершенствованию.
Женщины
Если вы чувствуете себя не в своей тарелке, возможно, стоит сменить окружение. В данном случае речь идет и о коллегах, и о партнере. Женщина должна получать удовольствие от своего любимого, быть довольна лаской, вниманием. В отсутствии всего этого можно потерять себя, обретая уныние и другие негативные эмоции.
Мужчины
Сосредоточьтесь на своих отношениях. Пора вкладываться в свою вторую половинку как никогда.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львам на этой неделе стоит посвятить время самим себе. Постарайтесь сделать работу над ошибками в отношениях, поищите в них то, что вас гложет изнутри.
Женщины
В эту неделю одинокие дамы наконец найдут свое счастье. Не упустите его, так как второго такого шанса вселенная может не дать.
Мужчины
Чтобы уберечься от конфликтов, не стоит принимать в них участие. У вас крепкий брак, красивая и любящая женщина рядом. Не нужно становиться объектом сплетен и интриг.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет действительно полна сюрпризов. Вам будут поступать самые различные предложения, причем как финансового, так и денежного характера.
Женщины
Звезды рекомендуют прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он уже не раз выручал вас.
Мужчины
Каждый сам строит свой жизненный путь, но вам в этом случае помогает ваша любимая. Поддерживайте ее, и уважайте ее мнение.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Каждый нуждается в подпитке положительной энергии. Рядом с вами есть человек, который является огромным генератором счастья, любви и понимания. Именно он заставляет вас улыбаться по утрам и радоваться жизни.
Женщины
Наступает благоприятный период для любви, воспользуйтесь им, и не пожалеете.
Мужчины
Тем, кто уже находится в отношениях, звезды рекомендуют уделить как можно больше внимания своей второй половинке.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Одинокие сердца обретут долгожданное счастье. Вы, наконец, сможете посмотреть на мир совершенно другими, влюбленными глазами.
Женщины
У вас много смелых планов и идей, пора воплотить их в жизнь. Главное – это не останавливаться на достигнутом, а смело идти вперед с гордо поднятой головой, а ваш избранник поможет вам в любых начинаниях.
Мужчины
Рядом с вами много женщин, однако, далеко не каждая способна подарить тепло и заботу.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя должна быть яркой и неожиданной. Однако, все зависит от того, как вы себя поведете в той или иной ситуации.
Женщины
В семье должно быть всегда полное взаимопонимание. В противном случае, велика вероятность разлада. Вы женщина, и вы должны поддерживать своего любимого во всем.
Мужчины
Вы считаете, что браком можно только наслаждаться, но на самом деле над ним нужно постоянно работать. Не забывайте баловать свою любимую.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
На вас многие производят хорошее впечатление, однако, среди множества людей нужно выбирать того или ту, которые будут особенными.
Женщины
Вы ищите мужчину с превосходными чертами характера, с идеальной фигурой и прекрасным чувством юмора. На самом деле, ваш идеал давно находится рядом с вами. Вы просто не обращаете на него внимания.
Мужчины
Устройте своей любимой романтический вечер и поверьте, это положительно скажется на вашем союзе.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Старайтесь как можно больше времени проводить с семьей. Она ваш источник энергии.
Женщины
Не занимайтесь самокопанием. Оно совершенно ни к чему успешной девушке, находящейся в полном расцвете сил.
Мужчины
Вы можете паниковать по каждому поводу, но не стоит этого делать. У вас есть все, о чем мечтает любой человек. Наслаждайтесь этим.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно научиться ставить перед собой четкие цели. Если это – найти вторую половинку, то нужно идти к ней.
Женщины
Вы часто задумываетесь о том, что вам чего-то не хватает, но это совершенно зря. Ваш дом полная чаша.
Мужчины
Цените свою любимую, ведь она послана вам судьбой. Она настоящее чудо, которое стоит носить на руках.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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