Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 ноября 2021

У Овнов неделя принесет интересные перемены. У одних они будут в личной жизни, а у других в карьере.

Женщины

Вас ожидает множество подарков, комплиментов и интересных, романтических предложений. Не отказывайтесь от них, побалуйте себя, побудьте в окружении нежности и теплоты.

Мужчины

Старайтесь как можно больше времени уделять своей второй половинке. Она нуждается в этом как никогда.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)