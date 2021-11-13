Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 ноября 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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У Овнов неделя принесет интересные перемены. У одних они будут в личной жизни, а у других в карьере.
Женщины
Вас ожидает множество подарков, комплиментов и интересных, романтических предложений. Не отказывайтесь от них, побалуйте себя, побудьте в окружении нежности и теплоты.
Мужчины
Старайтесь как можно больше времени уделять своей второй половинке. Она нуждается в этом как никогда.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Эта неделя принесет серьезные перемены. Многим Тельцам нужно будет продумать план действий, чтобы не допустить глобальных ошибок.
Женщины
Женщинам Тельцам удается легко справляться с различными неудачами. Все просто, вы уравновешенные личности, которым все по плечу, но помните, даже у сильной женщины должны быть слабости.
Мужчины
Те Тельцы, кто еще не состоит в отношениях, в скором времени найдут свое счастье. Оно уже близко, стоит только его не упустить.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Вам сопутствует удача. Вы будете стоять на пороге многочисленных открытий, но стоит выбрать наиболее значимые.
Женщины
Самый благоприятный период для налаживания отношений, для новых знакомств, романтических встреч и жарких свиданий. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Чтобы отыскать ту, которая уготована вам судьбой, нужно приложить немало усилий, и в скором времени они полностью оправдают ваши ожидания.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Вы мечтаете о любви и понимании? Вы хотите, чтобы рядом с вами был любимый человек? Попробуйте обрести гармонию со своей душой, и все остальное наладится, само собой.
Женщины
Вы привыкли получать массу комплиментов, но, увы, мужчина, встретившийся вам на пути, изменит вас и вам придется его добиваться.
Мужчины
Вам очень просто заполучить внимание девушек, но вот удержать его намного сложнее. Сделайте работу над ошибками и сможете не только знакомиться, но и заводить крепкие, серьезные отношения.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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На этой неделе вам нужно быть максимально внимательными. Это поможет избежать ошибок и не тратить силы попусту.
Женщины
Вы всегда прислушиваетесь к своему внутреннему голосу и эта неделя не исключение. На вашем пути будут встречаться интересные мужчины, но не у всех из них благие намерения.
Мужчины
Вы считаете себя Львом, царем зверей, но забываете о том, что вожак стаи должен быть сильным, мужественным и ответственным. Пересмотрите свой характер и сможете встретить ту самую любовь своей мечты.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Не стоит спешить. Речь идет о и продвижении по карьерной лестнице и о любовных отношениях.
Женщины
В эту неделю стоит воздержаться от длительных поездок, от общения с малознакомыми людьми. Не стоит доверять им свои тайны.
Мужчины
Чтобы наладить отношения с женщинами нужно учиться их понимать, вот только понять их практически невозможно. Вот такой вот парадокс. Если у вас получится уловить его суть, то вы можете стать настоящим донжуаном.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весам очень сложно знакомиться с новыми людьми, но порой, это просто необходимо.
Женщины
Вы достаточно долго были одиноки. Пора вспорхнуть, расправив крылья и направиться навстречу романтическим приключениям.
Мужчины
Не сопротивляйтесь переменам. Они будут только к лучшему, и коснуться вашей семьи, работы и даже общения с друзьями.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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В вашей жизни будет много счастья, стоит только немного подождать.
Женщины
Ваша энергетика зашкаливает. Не каждый мужчина может вынести огромную бурю эмоций. Старайтесь сдерживать себя, или вы снова отпугнете новоявленного избранника.
Мужчины
Скорпионам вселенная посылает любовные испытания. Вы сможете их выдержать, если не будете вестись на соблазны, встречающиеся по жизненному пути.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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У Стрельцов наступает время, когда нужно подумать о себе, своей семье, своем будущем.
Женщины
Вам хочется быть лучшей во всем, и у вас это получается, однако, возвращаясь, домой, вас ждет холодная постель. Скоро все изменится и рядом с вами окажется тот, кого вы ждали всю жизнь.
Мужчины
Сумятица в мыслях не дает нормально и трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Остановитесь, сбросьте весь груз и просто выдохните. Вам станет легче.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Вы очень часто просите счастья, но ничего для этого не делаете. Получить благословение вселенной не так просто, и вам нужно как можно больше стараться.
Женщины
Вы утонченные, ранимые натуры, но, если речь идет о вашей семье, вы можете сворачивать горы. Оставайтесь такими же нежными, но сильными духом и просто наслаждайтесь жизнью.
Мужчины
Можно ли любить и ненавидеть одновременно? Конечно же, да. У вас именно такая ситуация в отношениях и ее нужно решать, как можно скорее.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Неделя будет напряженной, но это вас не расстроит. Рядом с вами есть те, кто поддержит в любую трудную минуту.
Женщины
Вы знакомы с мужчиной, который ради вас достанет с неба звезду. Его чувства вполне серьезны, точно так же, как и намерения. Не отталкивайте его и станете самой счастливой на планете.
Мужчины
Вы привыкли жить в свое удовольствие, но имея семью, пора забыть о молодецких похождениях. Подумайте, что важнее – любимая, верная жена или море любвеобильных поклонниц? Пора сделать выбор.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбам в эту неделю нужно просто расслабиться, забыть о тревогах, проблемах, недопонимании с окружающими.
Женщины
Хотите изменить мир? Начните с себя, и это поможет.
Мужчины
Вы встретили даму своего сердца, но у вас есть сомнения. Они совершенно беспочвенные.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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