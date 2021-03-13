Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 марта 2021

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, порой очень скрытные. Это мешает нормальному общению с противоположным полом.

Женщины

Рядом с вами есть человек, который тайно в вас влюблен. Он проявляет знаки внимания, но вы их не замечаете. Присмотритесь к тем, кто вас окружает.

Мужчины

Вам нужно научиться контролировать эмоции. Так вы сможете избежать конфликтных ситуаций с представительницами противоположного пола.

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