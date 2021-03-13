Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 14 по 20 марта 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Люди, рожденные под этим знаком зодиака, порой очень скрытные. Это мешает нормальному общению с противоположным полом.
Женщины
Рядом с вами есть человек, который тайно в вас влюблен. Он проявляет знаки внимания, но вы их не замечаете. Присмотритесь к тем, кто вас окружает.
Мужчины
Вам нужно научиться контролировать эмоции. Так вы сможете избежать конфликтных ситуаций с представительницами противоположного пола.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе велика вероятность нервного срыва. Держите себя в руках и сможете преодолеть все трудности.
Женщины
Не ссорьтесь по мелочам. Они не стоят вашего внимания. Просто радуйтесь тому, что у вас есть вторая половинка, он вас ценит, любит и уважает.
Мужчины
Звезды рекомендуют уделить как можно больше внимания своей любимой. Она нуждается в вас.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Романтические отношения, цветы, прогулки под луной. Вы давно мечтаете обо всем этом и скоро получите все, что захотите.
Женщины
Проявите бдительность, присмотритесь к мужчинам из вашего окружения. Среди них есть тот, кто может стать достойным кандидатом в мужья.
Мужчины
Дама вашего сердца заскучала. Ей нужна ласка, внимание и забота.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Март месяц нестабилен не только погодными условиями, но и эмоциями людей. Контролируйте себя и не придется вступать в бессмысленные конфликты.
Женщины
Впереди дорога, на которой все светофоры горят зеленым светом. Воспользуйтесь такой благосклонностью судьбы.
Мужчины
Все дела, которые вы начнете в эти 7 дней, будут завершены с успехом. Речь идет не только о карьере, но и о любви, знакомствах и даже предложении руки и сердца.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вас согревает тепло любимых, вы рады, что получили такой подарок судьбы. Звезды рекомендуют не только наслаждаться этим, но и научиться ценить то, что у вас есть.
Женщины
Независимо от возраста, каждая девушка нуждается в ласке, заботе, любви. Сбросьте маску железной леди и откройте сердце навстречу волне чувств и эмоций.
Мужчины
Вы привыкли, что женщины борются за вас, но в эту весну вам придется постараться, чтобы удержать ту, которая находится рядом с вами.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
За зимние месяцы вы так заскучали в одиночестве. Вам хочется тепла и романтики. Сейчас самое время проявлять себя.
Женщины
Чтобы не замерзнуть в ожидании суженого, нужно стараться найти его самой.
Мужчины
На вас в буквальном смысле открыта охота. Будьте разборчивы в связях с женщинами, чтобы не ошибиться с выбором.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Порой кажется, что вы живете в мире иллюзий. На самом деле, все не так и у вас много шансов обрести свое счастье.
Женщины
Забудьте об условиях, принципах, мнении окружающих. Если вы счастливы с тем, кто рядом с вами, значит, это ваша судьба.
Мужчины
Никогда не ставьте под сомнение чувства своей любимой. Очередная проверка может стать причиной разлуки.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя откроет Скорпионам много нового, интересного. Одни смогут найти вторую половинку, другие окажутся в центре бурных романтических событий.
Женщины
Не ходите тайными тропами. Понравился мужчина? Скажите ему об этом напрямую. Возможно, он тоже испытывает определенные чувства.
Мужчины
Чтобы добиться понимания в паре, нужно уметь разговаривать с женой, помнить о том, что женщины любят ушами.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вам не свойственно что-то менять в своей жизни. Однако сейчас именно то время.
Женщины
Если вы однажды не решитесь на то, чтобы избавиться от «чемодана без ручки», возможно, вы не сможете найти истинное счастье.
Мужчины
Не стоит слушать мнение завистников, лжецов и недоброжелателей о ваших отношениях. Им не понять того, что дама вашего сердца послана вам самой судьбой.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Любви все возрасты покорны. Эту фразу знают многие поколения людей, и не стоит противиться этому принципу. Даже если вам далеко за 40, это не повод отказаться от романтики, страсти.
Женщины
Вы упрямы, но ваш избранник упрямее вас. Он добьется вашего расположения, хотите вы того или нет.
Мужчины
Вас длительное время преследовали неудачи в любви. Теперь все закончилось, на вашем пути появилась та дама, которая затмит любую женщину. В ней вы найдете отраду как духовную, так и физическую.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеям не привычно признаваться в чувствах, рассказывать о них кому-либо. Именно эта черта не дает вам найти вторую половинку. Пересмотрите себя, свое отношение к представителям противоположного пола.
Женщины
В вашей реальности нет места мужчине, который не будет вам подчиняться, но при этом вы желаете встретить того, кто сможет укротить ваш пылкий нрав. Пора определиться с тем, что именно вам нужно.
Мужчины
Искренность — залог крепких отношений с женщиной. Помните об этом и не стремитесь врать или увиливать от правды. Рано или поздно она все равно перестанет быть тайной.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы любят внимание, ценят заботу, уважение и преданность. Не каждый может понять то, что чтобы получить такое отношение, нужно предоставить его в ответ.
Женщины
Ваши внутренние блоки не дают вам нормально развиваться, строить семью, заводить детей. Лучшее решение проблемы — поговорить с возлюбленным, попросить помощи у него. Он сможет вас понять.
Мужчины
Вы сильны телом, но порой слабы духом. Вы обижаетесь по мелочам и пылите без повода. Помните, женщине нужен сильный муж, опора, поддержка, а не подружка со склочным характером.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!