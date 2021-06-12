Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 июня 2021
Очень подходящее время для планирования и создания семьи. Звезды советуют признаваться в своих нежных чувствах и делать предложения, если абсолютно уверены в их искренности. При возникших сомнениях лучше не форсировать события и отпустить ситуацию, время все расставит по своим местам.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Позвольте себе расслабиться, проводите больше времени с любимыми.
Женщины
Совсем скоро давние проблемы разрешатся сами собой, а сейчас отвлекитесь от дел. Задумайтесь об обновках, возможно, вас ожидает неожиданная встреча с давним поклонником.
Мужчины
Не отказывайтесь от неожиданно появившейся идеи отправиться в путешествие. Если сердце в настоящее время свободно, то отдых может превратиться в романтическое приключение.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Подходящее время не только для работы, но и для праздника.
Женщины
Череда вечеринок кого-то может утомить, но только не вас. Радуйтесь и наслаждайтесь приятной компанией, легкий флирт с любимым мужчиной выведет отношения на новый уровень, воспламенит тлеющие угли страсти.
Мужчины
Если душа просит праздника, берите инициативу в свои руки, приглашайте друзей на вечеринку, в кафе или на пикник на природе. Новое знакомство обещает перерасти в романтические отношения.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Отложите выяснения отношений на некоторое время, ищите позитив в окружающих мелочах.
Женщины
Злые языки завистников могут разрушить гармонию в отношениях с любимым. Не устраивайте ссор и скандалов, ситуация сама прояснится в ближайшее время.
Мужчины
Слишком напряженный ритм жизни оставляет мало времени на общение с близкими. Сделайте любимой приятный сюрприз, подарите без повода цветы или сварите утром ароматный кофе.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Приятные люди и радостные события случаются даже в будни.
Женщины
Ваше природное очарование привлекает восторженные мужские взгляды. Если сейчас сердце свободно, можете кокетничать и флиртовать, благосклонно принимать цветы и подарки от поклонников, но не давайте необдуманных обещаний.
Мужчины
Вас будут сопровождать отличное настроение и бодрость, все проекты будут легко реализовываться. Неожиданная встреча может стать судьбоносной, Звезды обещают бурный и яркий роман.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь перемен, доверьтесь судьбе.
Женщины
Если в отношениях с любимым возник кризис, пропало ощущение легкости, не пытайтесь силой восстановить былые чувства. Возможно, стоит задуматься, тот ли человек рядом?
Мужчины
Настало время проявить инициативу и признаться любимой в своих чувствах. Однако не стоит требовать от нее моментального ответа, дайте своей избраннице возможность пококетничать.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Прислушивайтесь к своему сердцу, доверьтесь ощущениям.
Женщины
Если появится желание побыть в одиночестве, не стоит делать над собой усилия и отправляться на свидание. Проведите выходные дома, делая генеральную уборку в квартире и в душе.
Мужчины
Если отношения потеряли гармонию, может лучше по-доброму расстаться? Посмотрите вокруг, возможно, застенчивая соседка уже давно о вас думает.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Не переставайте удивлять любимых, делайте приятные сюрпризы.
Женщины
Звезды советуют поскорее реализовать свои мечты. Ваш красивый наряд и пьянящий аромат новых духов вскружат голову кавалеру, а пенящееся шампанское и мерцающие свечи украсят романтический вечер.
Мужчины
Если сердце забилось быстрее при встрече с любимой, не теряйтесь, шутите и веселите избранницу. Она будет очарована искрометным юмором и вашей харизмой.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Радуйтесь жизни, не откладывайте счастливые моменты на потом.
Женщины
Ваше хорошее настроение и обаяние привлекут всеобщее внимание. От кавалеров не будет отбоя, так что придется серьезно задуматься, кому отдать предпочтение.
Мужчины
Если в отношениях с любимой возникло охлаждение, возможно, пора в них добавить романтику. Пригласите избранницу в дальнее путешествие, о котором она давно мечтала.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Ожидаются новые встречи и знакомства, не упустите счастливый шанс.
Женщины
Случайная встреча неожиданно может стать началом нового бурного романа. Звезды обещают, что отношения перерастут в счастливый семейный союз.
Мужчины
Женское внимание будет льстить и окрылять. Если пока сердце свободно, можете дарить девушкам улыбки и комплементы, но не ложные надежды.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Берегите любимых, с которыми рядом солнце светит ярче.
Женщины
Придется запастись терпением, выслушивая монолог избранника о несправедливости жизни. Чтобы спасти отношения, пригласите его вместе провести отпуск, планировать который можно начать прямо сейчас.
Мужчины
Неожиданное желание заботиться о своей любимой, может подтолкнуть свободных мужчин сделать предложение избраннице. Настало самое подходящее время для объяснений.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь любить, дарите радость.
Женщины
Острая ревность может сделать вас подозрительной и раздражительной. Звезды советуют не поддаваться негативным эмоциям, подогреваемым окружающими завистницами.
Мужчины
Обычная поездка может превратиться для свободных мужчин в увлекательное романтическое путешествие. Присмотритесь внимательнее к очаровательной незнакомке, возможно, вы именно ее искали всю жизнь.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Проявив мудрость и терпение, спасете свою любовь.
Женщины
Возможно, слишком напряженный режим последних дней скажется на отношениях с родными и близкими людьми. Звезды советуют не допускать развития ссоры, проявить мудрость и пойти на компромисс.
Мужчины
Очень подходящее время для путешествий. Если нет возможности отправиться в полноценный отпуск, проведите ближайшие дни в приятной компании на природе за городом или в парке.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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