Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 13 по 19 июня 2021

Позвольте себе расслабиться, проводите больше времени с любимыми.

Женщины

Совсем скоро давние проблемы разрешатся сами собой, а сейчас отвлекитесь от дел. Задумайтесь об обновках, возможно, вас ожидает неожиданная встреча с давним поклонником.

Мужчины

Не отказывайтесь от неожиданно появившейся идеи отправиться в путешествие. Если сердце в настоящее время свободно, то отдых может превратиться в романтическое приключение.

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