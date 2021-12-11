Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 12 по 18 декабря 2021

Близнецы слишком практичны по своей натуре, вам не помешает иногда давать волю чувствам.

Женщины

Вам нужен трепетный и благородный партнер, и вы его встретите в самом скором времени. Судьба готовит вам приятный сюрприз.

Мужчины

Не бойтесь открыться в своих чувствах той, которая вам нравится. Пришло время построить семью, если у вас ее еще нет. Покупайте цветы и назначайте свидание, на этой неделе оно точно пройдет успешно.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)