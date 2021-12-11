Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 12 по 18 декабря 2021
Не стоит зацикливаться на проблемах. В скором времени все нормализуется. Конфликты с любимым человеком нужно стараться гасить в самом начале их зарождения, чтобы они не привели к краху отношений. Любите того, кто находится рядом с вами, поменьше его критикуйте. Оглянитесь вокруг, если у вас еще нет второй половинки, на самом деле она ближе, чем вы думаете.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Звезды говорят, что Овнам на этой неделе нужно остерегаться завистников, способных нанести урон отношениям.
Женщины
Прекратите слушать советы подруг, пора научиться думать своей головой и полностью нести ответственность за принятые решения.
Мужчины
Совет друга – это, конечно, хорошо, но вторая половинка должна быть для вас в приоритете. Заботьтесь о своей семье, проявляйте больше внимания по отношению к любимой женщине.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы чрезмерно упрямы и зачастую именно это мешает им строить отношения с партнером.
Женщины
Научитесь уступать своему мужчине, прекратите спорить с ним по пустякам и все время пытаться доказать свою правоту.
Мужчины
Ваше упрямство легко может привести к расставанию. Перестаньте расстраивать свою любимую женщину. Вспомните о том, что компромиссы являются основой крепких отношений.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецы слишком практичны по своей натуре, вам не помешает иногда давать волю чувствам.
Женщины
Вам нужен трепетный и благородный партнер, и вы его встретите в самом скором времени. Судьба готовит вам приятный сюрприз.
Мужчины
Не бойтесь открыться в своих чувствах той, которая вам нравится. Пришло время построить семью, если у вас ее еще нет. Покупайте цветы и назначайте свидание, на этой неделе оно точно пройдет успешно.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раки по своей природе таковы, что с легкостью могут подстроиться под любой знак зодиака – это поможет вам в личной жизни.
Женщины
Не нужно ходить по гадалкам, чтобы понять, подходит вам человек или нет. Доверьтесь интуиции и своим чувствам, они не подведут.
Мужчины
Вам стоит быть немного мягче в отношениях с женщинами. Помните, что дамы нуждаются в заботе, далеко не всегда в общении с ними нужно демонстрировать волевой характер.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Вы слишком много времени потратили на ожидание того самого человека, пришло время действовать.
Женщины
Сделайте красивую прическу, макияж, купите новое платье и отправляйтесь на какое-нибудь мероприятие. Если вы хотите найти вторую половинку, тогда не сидите дома.
Мужчины
Стеснение мешает вам открыться в своих чувствах, из-за этого не клеится личная жизнь. Будьте немного решительнее, ведь вы же Лев!
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы по натуре трудоголики, они настолько погружаются в работу, что забывают про личную жизнь – это неправильно.
Женщины
Забудьте про работу хотя бы на несколько дней, если нужно, то возьмите отпуск за свой счет. Уделите наконец внимание личной жизни.
Мужчины
Командировки, встречи – на самом деле все это может подождать. Лучше купите цветы и отправляйтесь пораньше домой к любимой женщине, она будет этому очень рада.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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На этой недели Весы окружат своих партнеров повышенным вниманием и заботой.
Женщины
Если мужчина дарит вам цветы без повода, не нужно его в чем-то подозревать. Он действительно хочет сделать вам приятное.
Мужчины
Вам всегда недоставало нежности в отношениях с женщинами, пришло время это исправить. Пересмотрите свои взгляды, не поленитесь сходить в магазин, если супруга вас об этом просит, помочь ей в быту.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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С течением времени роль благородного и нежного партнера наскучивает Скорпионам.
Женщины
Ваш партнер узнает, что в случае чего вы можете очень больно ужалить. Но рубить с плеча все-таки не следует, будьте терпимее с теми, кто находится рядом.
Мужчины
Когда-то вы приложили массу усилий, чтобы очаровать свою спутницу. Необдуманными поступками вы рискуете ее потерять. Помните, что семья важнее всего остального.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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У Стрельцов ожидается нелегкая неделя, конфликты в семье неизбежны.
Женщины
Если чувствуете, что назревает ссора, поумерьте пыл. Вспомните о том, что женщина должна быть мягкой и нежной.
Мужчины
Зачем вы все время критикуете свою даму. Если стали с ней жить, значит, она не такая уж и плохая. Ссоры не приводят ни к чему хорошему, берегите свои отношения, не конфликтуйте из-за мелочей. Неурядицы бывают у всех – это повод расставаться.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козерогам звезды советуют больше время проводить вне дома вместе со своей второй половинкой.
Женщины
Отправляйтесь вместе со своей второй половинкой на день рождения к друзьям или на любое другое мероприятие. Такие выходы помогают освежить отношения.
Мужчины
Если ваша дама просит вас куда-то с ней пойти, не нужно сразу отказываться и ссылаться на усталость. Обсудите возможные варианты досуга, выберите те, которые устроят обоих.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Водолеям звезды на этой неделе предлагают отправиться на свидание.
Женщины
Вам нужен состоятельный и мудрый партнер, такой совсем скоро появится в вашей жизни. Но не забывайте о том, что у всех людей есть недостатки, идеала не существует.
Мужчины
Пригласите возлюбленную в ресторан или любое другое место. Главное, чтобы обстановка была романтичной. Вечер можно продолжить дома, придаваясь страсти.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы крайне неохотно делают первый шаг на пути к примирению, нужно это исправлять.
Женщины
Только от вас зависит, сможете ли вы сохранить отношения. Проявляйте больше терпения в отношениях с партнером.
Мужчины
Ваша женщина хочет, чтобы вы были с ней более нежным и романтичным. Взамен она одарит вас верностью и заботой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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