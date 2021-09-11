Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 18 сентября 2021

У многих Овнов на этой неделе бурлит кровь, чрезмерная влюбчивость может иметь плачевные последствия.

Женщины

В семье царит взаимопонимание, отношения выходят на более высокий уровень. Незамужние Овны именно сейчас могут встретить свою судьбу, относитесь к новым знакомствам повнимательнее.

Мужчины

Если кровь бурлит слишком сильно, придется ее остудить. Помните, что измена — это последнее дело, подобное поведение чревато крахом семьи. Не рискуйте понапрасну тем, что имеете.

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