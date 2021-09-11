Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 11 по 18 сентября 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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У многих Овнов на этой неделе бурлит кровь, чрезмерная влюбчивость может иметь плачевные последствия.
Женщины
В семье царит взаимопонимание, отношения выходят на более высокий уровень. Незамужние Овны именно сейчас могут встретить свою судьбу, относитесь к новым знакомствам повнимательнее.
Мужчины
Если кровь бурлит слишком сильно, придется ее остудить. Помните, что измена — это последнее дело, подобное поведение чревато крахом семьи. Не рискуйте понапрасну тем, что имеете.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В отношениях нужно проявлять больше терпения, не забывайте отвечать взаимностью на проявление чувств, чтобы не потерять любимого.
Женщины
Если муж жалуется на недостаток внимания, не стоит это игнорировать, при условии что вы действительно хотите сохранить семью.
Мужчины
Телец является весьма нетерпеливым знаком — если объект желания продолжительно время не отвечает на проявленные чувства, он отправляется на поиск более благосклонного партнера. Это не всегда правильно.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Для Близнецов влюбленность с первого взгляда — это редкое явление, но в жизни бывают исключения.
Женщины
Чем дольше длятся отношения, тем больше они для вас значат. Чтобы избежать переживаний, связанных с расставанием, прислушивайтесь к партнеру и старайтесь с ним советоваться даже в мелочах.
Мужчины
Постарайтесь обеспечить своей даме чувство стабильности, она точно оценит это по достоинству. Проявляйте больше заботы и внимания.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют Ракам организовать романтическое свидание в красивой обстановке.
Женщины
Вы слишком сильно поддаетесь ревности, и чаще всего необоснованно. Сдерживайте эмоции, чтобы партнер не счел вас истеричкой.
Мужчины
Устройте своей даме сердца сюрприз в виде романтического свидание. Пригласите ее в ресторан или хотя бы сводите в кино. Если она мучается от ревности, постарайтесь доказать, что ее неуверенность в вас беспочвенна.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Для Львов главное, чтобы рядом был обладающий развитым интеллектом человек, который способен стать хорошим собеседником.
Женщины
Не забывайте о том, что мужчинам разговоры по душам нужны меньше, чем женщинам, но это не значит, что нужно обходиться вовсе без них. Но всем необходима мера.
Мужчины
Выкраивайте время, чтобы поговорить с любимой женщиной, даже если очень заняты, иначе она начнет обижаться и жаловаться на недостаток внимания. Рано или поздно это приведет к скандалу.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Не проявляйте сексуальный интерес к новым знакомым противоположного пола слишком явно, даже если устали томиться от одиночества.
Женщины
Судьба непременно подарит вам судьбоносную встречу, и это случится гораздо быстрее, чем вы думаете.
Мужчины
Одиночество не так приятно, как вам кажется, даже если вы привыкли к такому положению дел. Пришло время что-то поменять в жизни. Если кто-то из дам проявляет к вам интерес, стоит ответить взаимностью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Непостоянство в любви, свойственное представителям зодиакального созвездия Весы – не слишком хорошая черта, ее нужно изживать в себе.
Женщины
Об экспериментах в сексуальной сфере стоит на время позабыть, не всем мужчинам это нравится.
Мужчины
Если ваша дама ведет себя слишком распущенно, не стоит ее критиковать слишком сильно. Просто аккуратно намекните, что вам это не очень нравится, попросите быть сдержаннее.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Увлекательная беседа с представителем противоположного пола легко может представить вас в выигрышном свете и пробудить сексуальный интерес.
Женщины
Если вы все еще томитесь от одиночества, пришло время это поменять. Вспомните о своей женской натуре — пофлиртуйте с представителями противоположного пола. Это не останется незамеченным.
Мужчины
Представители зодиакального созвездия Скорпион слишком сильно любят перемены, что не всегда идет им на пользу. Не забывайте о том, что женщины ценят преданность.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком много думаете на тему любовных отношений — все придет само собой.
Женщины
Нужно совсем немного потерпеть, и рядом с вами появится надежный мужчина, готовый подставить свое плечо в трудный момент жизни. Не торопите события, вы непременно обретете личное счастье.
Мужчины
Оглянитесь вокруг женщина, которая станет для вас идеальной спутницей, находится рядом. Почувствуйте себя желанными и любимыми.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Для Козерогов важна духовная совместимость с партнером, сексуальная гармония второстепенна.
Женщины
Вы слишком не уверены в себе — это мешает вам обрести счастье в личной жизни. Срочно исправляйте ситуацию. Постарайтесь расслабиться и по максимуму раскрепоститься.
Мужчины
Покажите находящейся рядом с вами женщине, как сильно вы ее любите. Помогите ей поднять самооценку, чтобы она почувствовала себя привлекательной и желанной.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Начните наконец получать удовольствие от интимной близости, поставьте свои желания на первый план.
Женщины
Помните, что мужчины чаще выбирают раскрепощенных женщин. Если партнер о чем-то вас просит, не игнорируйте это.
Мужчины
Не перебарщивайте с экспериментами в постели — это может оттолкнуть вашу женщину. Подумайте, возможно, вашей даме недостает нежности и романтики.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Положительные изменения в личной жизни не заставят себя долго ждать.
Женщины
Не принимайте скоропалительных решений, сделайте все от вас зависящее, чтобы сохранить семью, скоро все изменится в лучшую сторону.
Мужчины
Не забывайте вносить свой вклад в обустройство домашнего очага, ваша дама это точно оценит.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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