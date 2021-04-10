Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 17 апреля 2021
Дорожите своим партнером, ну а если вы еще не встретили спутника — это непременно случится. Главное усвоить, что любовь состоит не только из страсти. Не менее важны преданность, умение слышать партнера. Не будьте слишком эгоистичны, если хотите сохранить отношения.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Сдерживайте себя, иначе ваше чрезмерное бурление крови может привести к подозрениям у партнера и даже к разрыву отношений.
Женщины
Ваша влюбчивая натура мешает хранить верность партнеру. Вспомните о том, насколько трепетно вы относились к человеку, который сейчас рядом с вами, когда только с ним познакомились.
Мужчины
Вашей даме сердца не хватает внимания. Вы уже забыли о том, как добились ее? Проявляйте больше терпения в отношениях и всегда отвечайте взаимностью на проявленную страсть, чтобы партнерша не отправилась на поиски другого кавалера.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцов отличает влюбчивость — это не всегда хорошо. Если у вас уже есть партнер, храните ему верность.
Женщины
Вы привыкли, чтобы вас добивались, может, стоит сменить тактику и стать немного более уступчивой?
Мужчины
Объект вашего внимания долго не отвечает взаимностью? Приложите еще немного усилий. Все старания непременно окупятся, нужно немного подождать, проявить терпение.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Многие представители зодиакального созвездия Близнецы предпочитают заводить отношения с партнерами, которых не нужно долго добиваться. Возможно, стоит пересмотреть свои взгляды.
Женщины
У мужчины, который находится рядом с вами, кипит кровь. На него так действует ваше присутствие, не упускайте момент и устройте романтическое свидание.
Мужчины
Постарайтесь не перегореть до того момента, пока ваша дама ответит взаимностью. Не пытайтесь искать кого-то более благосклонного, иначе потеряете ту, что рядом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Чем более продолжительные отношения у Раков, тем больше они для них значат.
Женщины
Если вы думаете, что партнер вам изменяет, постарайтесь развеять эти сомнения. Чувство стабильности и защищенности обязательно вернется, проявите немного терпения и понимания по отношению к своему мужчине.
Мужчины
Расставание с партнершей дастся вам тяжелее, чем вы думаете. Не стоит рубить с плеча.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Представители данного знака зодиака очень чувствительны. Они только кажутся сильными и грозными, а на самом деле нуждаются в ласке и любви.
Женщины
Прекратите ревновать своего мужчину. Чувство собственности свойственно всем Львам, но все должно быть в меру.
Мужчины
Устройте своей женщине свидание в романтической и уютной обстановке, постарайтесь развеять все ее сомнения в вашей любви и верности.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам важно, чтобы их партнер обладал развитым интеллектом, имел чувство юмора и был хорошим собеседником.
Женщины
Вы постоянны в любви и хотите того же от партнера. Звезды советуют вам быть немного более раскрепощенной, не бояться экспериментировать.
Мужчины
Вызвать у женщины сексуальный интерес недостаточно, ваша задача ее удержать, конечно, если вы действительно хотите построить долгосрочные отношения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Увлекательный разговор с красивым представителем противоположного пола может породить у Весов сексуальный интерес.
Женщины
В сексе вам не хватает раскрепощения, стоит быть более открытой к экспериментам.
Мужчины
Самая негативная черта у Весов — склонность к непостоянству. Вы слишком сильно любите перемены, вам сложно хранить верность одному партнеру. Пора это менять.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Для Скорпионов самое важное, чтобы партнер умел проявлять заботу, был внимательным. Не менее значима эмоциональная совместимость
Женщины
Партнер вам по-настоящему предан, цените это. Возможно, вам не хватает его заботы и внимания, но подобный недостаток легко исправить или восполнить другими вещами.
Мужчины
Вы слишком большое значение придаете сексуальной совместимости с партнершей и часто забываете о духовной близости.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Ваша нетерпеливость отрицательно сказывается на отношениях. Постарайтесь найти общий язык с партнером.
Женщины
Вы часто забываете о том, что женщина должна быть хранительницей домашнего очага. Иногда нужно уступать партнеру, чтобы сохранить семью.
Мужчины
Терпение вашей дамы не безгранично, не стоит его испытывать. Пренебрегая второй половинкой, вы рискуете остаться в одиночестве.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козерогам важно чувствовать себя желанными и любимыми, в противном случае их чувства к партнеру угасают.
Женщины
Неуверенность в партнере мешает вам раскрепощаться во время близости. Подобное положение дел недопустимо и говорит о том, что в отношениях нужно что-то менять.
Мужчины
Не требуйте от своей женщины слишком многого, особенно в том, что касается интима. Докажите ей свою верность, чтобы она вела себя более раскованно в постели.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Если в отношениях возникли проблемы, обсудите их с партнером. Не замалчивайте обиды, но и не высказывайте свои претензии в чересчур жесткой форме.
Женщины
Научитесь получать удовольствие от близости с партнером. Не сомневайтесь в его преданности.
Мужчины
Вы способны к самопожертвованию и всегда готовы прийти на помощь партнерше, со временем она это непременно оценит.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Представители созвездия Рыбы великодушные, щедрые и преданные любовники. На измену они идут только из-за разочарования в партнере.
Женщины
Вы сами подталкиваете своего мужчину к измене, бесконечные подозрения, допросы и упреки не приводят ни к чему хорошему.
Мужчины
Не давайте своей партнерше повода ревновать, даже невинный флирт на стороне может привести к развалу союза.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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