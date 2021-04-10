Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 17 апреля 2021

Сдерживайте себя, иначе ваше чрезмерное бурление крови может привести к подозрениям у партнера и даже к разрыву отношений.

Женщины

Ваша влюбчивая натура мешает хранить верность партнеру. Вспомните о том, насколько трепетно вы относились к человеку, который сейчас рядом с вами, когда только с ним познакомились.

Мужчины

Вашей даме сердца не хватает внимания. Вы уже забыли о том, как добились ее? Проявляйте больше терпения в отношениях и всегда отвечайте взаимностью на проявленную страсть, чтобы партнерша не отправилась на поиски другого кавалера.

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