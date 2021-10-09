Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 октября 2021
Представителям зодиакальных созвездий с «горячей кровью» следует поумерить свой пыл, а другим, наоборот, быть более решительными. Не упускайте шансы, которые подбрасывает вам судьба.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Овны по натуре очень страстные – это может сыграть с вами злую шутку. Не увлекайтесь слишком сильно другим человеком.
Женщины
Чрезмерная влюбчивость вредит вам, звезды настоятельно рекомендуют быть осторожнее в отношениях. Сначала поближе узнайте нового знакомого, а потом уже стройте планы на будущее.
Мужчины
Вы отдаете предпочтение женщинам, которые раскрепощены в сексе. Но и в серых мышках есть своя привлекательность, из них получаются верные жены.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцам не хватает такта в отношениях с окружающими, включая вторую половинку. Вы слишком упрямы, нужно уметь находить компромиссы.
Женщины
Не стоит страдать по одному и тому же мужчине годами, если он не желает вступать с вами в отношения. Скорее всего, судьбой вам предназначен кто-то другой.
Мужчины
Если чувства стали остывать, их нужно подогреть, а не отправляться на поиски новой женщины. Помните, что идеала не существует.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Одиночество никому не приносит пользы, наберитесь смелости и впустите в свою жизнь нового человека.
Женщины
Влюбленность с первого взгляда – это не про вас. Внимательно посмотрите на мужчин, которые находятся рядом с вами, тот, кто предначертан вам судьбой, совсем близко.
Мужчины
Если вы долго не можете встретить вторую половинку, не стоит отчаиваться. Звезды говорят, что судьбоносная встреча может произойти уже на этой неделе.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Раки не из тех, кто постоянно стремится к переменам в личной жизни, им важна стабильность.
Женщины
Вы ищите мужчину, который сможет защитить вас в случае чего, подарить материальную стабильность. Появление такого человека не за горами.
Мужчины
Чувственность в женщине – это, конечно, хорошо, но не менее важны другие качества. Если вас что-то не устраивает в своей даме, не нужно об этом умалчивать.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы слишком ревнивы, и зачастую это вредит отношениям. Чтобы сохранить любовь, нужно доверие и терпение.
Женщины
Научитесь справляться с чувством ревности, не изводите этим своего мужчину. При необходимости, запишитесь на прием к психологу, можно пойти к нему вместе со второй половинкой.
Мужчины
Не стоит флиртовать с другими женщинами – это очень сильно ранит вашу спутницу, не стоит подрывать ее доверие.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девам, особенно женщинам, нужна романтика, иначе они «увядают».
Женщины
Пригласите своего мужчину в кино или на прогулку в парк. Поговорите о вещах, которые вас волнуют.
Мужчины
Будьте честны со своей женщиной, иначе она может от вас уйти. Не пытайтесь вызвать у нее ревность – это чревато скандалом. Не забывайте о том, что женщины любят ласку. Вам нужно отточить свое мастерство обольщения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Вы уже отчаялись найти человека, который будет вас понимать и любить, но судьбоносная встреча состоится в самое ближайшее время.
Женщины
Вы даже самую обычную беседу с привлекательным представителем сильного пола трактуете как шанс на совместное будущее – это неправильно. Расслабьтесь, и все придет само собой.
Мужчины
Вам не хватает стабильности в жизни, из-за этого вы испытываете трудности в отношениях. Больше доверяйте женщинам.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Непостоянство в любви чревато одиночеством. Цените человека, который находится рядом.
Женщины
Ваш партнер старается заботится о вас, а вы постоянно им недовольны. Гоните плохие мысли прочь, и больше доверяйте любимому.
Мужчины
Если вам не хватает экспериментов в постели, скажите своей женщине об этом прямо. Но ничего не требуйте, а просто озвучьте свои предложения, сделайте это как можно тактичнее.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе в личной жизни Стрельцов затишье – можно расслабиться.
Женщины
Занятость на работе – не повод пренебрегать своим мужчиной. Романтический ужин при свечах можно устроить в любой день – было бы желание.
Мужчины
Проблем со второй половинкой вроде бы нет, но это не значит, что можно пустить ситуацию на самотек. Предложите своей женщине вместе погулять или сделайте ей массаж.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Козерогам не хватает такта в отношениях, они все говорят напрямую, из-за этого возникают обиды и скандалы.
Женщины
Перестаньте все время корить своего мужчину, лучше покажите ему свою любовь.
Мужчины
Если ваша дама чем-то недовольна, сделайте все от вас зависящее, чтобы это изменить. Чаще радуйте ее цветами, другими мелкими подарками. Покажите ей не только свою любовь, но и уважение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеи тщательно подходят к выбору партнера. Им важно, чтобы человек был прекрасным собеседником и умел не только говорить, но и слушать.
Женщины
Может пора снизить требования, к окружающим вас мужчинам, и тогда в вашей жизни появится тот самый, с кем вы пойдете рука об руку.
Мужчины
Мужчинам Водолеям предстоит немало испытаний на этой неделе. Любимая женщина может устроить скандал на пустом месте, не стоит поддаваться на ее провокации.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Если вторая половинка все никак не находится, не стоит впадать в отчаяние, скорое все изменится.
Женщины
Будьте улыбчивы с окружающими вам мужчинами, и скоро вы покорите сердце кого-то из них. Вам ответят взаимностью быстрее, чем вы думаете.
Мужчины
Внешность в женщины, конечно, важна, но это не главное. Если ваша коллега проявляет к вам внимание, а вы одиноки, не стоит ее игнорировать.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com