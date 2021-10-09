Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 10 по 16 октября 2021

Овны по натуре очень страстные – это может сыграть с вами злую шутку. Не увлекайтесь слишком сильно другим человеком.

Женщины

Чрезмерная влюбчивость вредит вам, звезды настоятельно рекомендуют быть осторожнее в отношениях. Сначала поближе узнайте нового знакомого, а потом уже стройте планы на будущее.

Мужчины

Вы отдаете предпочтение женщинам, которые раскрепощены в сексе. Но и в серых мышках есть своя привлекательность, из них получаются верные жены.

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