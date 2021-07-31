Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 1 по 7 августа 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет вполне обычной. Звезды рекомендуют наслаждаться обычным течением будних дней, не предпринимая критичных решений.
Женщины
Вы очень рассудительная натура. Это помогает преодолевать трудности по мере их появления, не совершая ошибок.
Мужчины
Ваша судьба в ваших руках. Только от вас зависит, сможете ли вы покорить ту даму, которая не дает вам покоя много времени.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Романтичные натуры очень ранимы, но это не про вас. Вам легко удается поддерживать нотку романтики, при этом, сохраняя полный контроль над эмоциями.
Женщины
Звезды советуют провести время с любимыми. Уделите внимание друг другу, побудьте вдвоем, отправляйтесь на природу.
Мужчины
Негативные эмоции остались позади. Наступило время перемен, позитива и спокойствия.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Звезды рекомендуют провести эту неделю без шумных вечеринок, бурных увеселительных мероприятий.
Женщины
Вам хочется тепла, романтики и нежности. Вы не даете мужчинам подступиться к вам даже на 1 шаг. Пора ослабить оборону.
Мужчины
В эту неделю стоит руководствоваться одним правилом – нужно оставлять свои желания и тайны в секрете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Ваша неделя начнется с грандиозной любовной истории. Вы будете окутаны романтической сказкой, ваше сердце переполнят эмоции.
Женщины
Звезды сулят интересные знакомства. У одних они принесут пользу на работе, а у других они будут началом романа с продолжением.
Мужчины
В середине недели стоит сохранять спокойствие. Оно вам понадобится как никогда. Старайтесь лояльно относиться к окружающим вас людям.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Начало августа подходит для того, чтобы конкретизировать свои цели и начать их выполнять.
Женщины
Вы решительно настроены на перемены. Если вы хотите осуществить все задуманное, то не стоит останавливаться. Заручитесь поддержкой любимого человека, помощь будет как нельзя кстати.
Мужчины
Проведите время со своей второй половинкой. Вам нужно о многом поговорить, расскажите о своих тревогах. Это поможет справиться с различными трудностями.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет тем самым временем, когда пора что-то изменить в своей жизни.
Женщины
Вы давно мечтали о бурном романе, вам хотелось испытать позитивные эмоции, и скоро ваши мечты осуществляться.
Мужчины
На вашем пути встретится женщина, которая изменит ваш мир. Она станет центром вселенной, сможет решить все ваши проблемы и, возможно, подарит вам много очаровательных ребятишек.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет особенной, но, в тоже время, спокойной, размеренной.
Женщины
Вы так давно мечтали стать невестой. Мечта сбывается, вы уже нашли того, кто готов пройти с вами по жизни через все препятствия. Вам остается намекнуть на свою мечту.
Мужчины
Вы будете шокированы от того, сколько эмоций на вас нахлынет в эту неделю. Все они будут позитивными, положительными.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Любовь настигнет вас в ближайшее время. Ваши эмоции будут захлестывать, ваше состояние будет улучшаться с каждым днем.
Женщины
Звезды считают, что эту неделю нужно провести на положительном настрое. Вы сможете решить множество проблем, исправите все недочеты, и ваша жизнь станет намного лучше.
Мужчины
Вы слишком часто жалуетесь на судьбу, но при этом не желаете прислушиваться к ее подсказкам. Именно это не дает вам двигаться навстречу своим целям.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы погружены в решение вопросов, связанных с деньгами, жильем и работой. Пора уделить время самим себе и своим отношениям.
Женщины
Если вы все еще сомневаетесь в чувствах своего любимого, то почему бы их не проверить. Небольшой тест не помешает вам обоим.
Мужчины
В эту неделю ваши интересы сойдутся к единственной персоне. В вашем окружении появится женщина, способная затмить всех девушек, которых вы видели ранее.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вы далеко не из тех, кто способен вести двойную игру в любовных делах. Однако, присутствует высокий риск оказаться в самом центре любовного треугольника. Если не хотите испытывать свою пару на прочность, не соглашайтесь на подобные авантюры.
Женщины
Вы не слишком цените своего мужчину. Он лучший из лучших, пора бы вам понять это.
Мужчины
Старайтесь как можно больше внимания уделять своей женщине. Дамы любят ушами и нужно как можно чаще одаривать их комплиментами.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Водолеям нужно поднапрячься. В эту неделю ваши отношения будут постоянно испытывать на прочность. Это могут быть как знакомые, так и новые персоны. Не допускайте лишних людей в свою пару.
Женщины
Вы слишком перегружены мыслями. Пора бы расслабиться. Романтическая поездка будет как нельзя кстати.
Мужчины
Звезды только направляют и подсказывают. Основные решения нужно принимать самим. Решитесь на первый шаг к даме вашего сердца и не пожалеете.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Начиная с этой недели и до конца месяца звезды будут на вашей стороне. Вы можете совершать самые различные поступки и в любом случае они будут успешны.
Женщины
Вы личность с яркой внешностью, ярким и темпераментным характером, но именно таким людям, чаще всего, нужна поддержка со стороны близких людей. Не стесняйтесь принимать помощь, это вовсе не слабость.
Мужчины
Основная опасность этой недели – это женский пол. Вы будете окружены женским вниманием, причем его будет настолько много, что захочется отдохнуть. Не стремитесь ответить взаимностью каждой даме. Будьте более разборчивыми в партнершах.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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