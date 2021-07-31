Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 1 по 7 августа 2021

Неделя будет вполне обычной. Звезды рекомендуют наслаждаться обычным течением будних дней, не предпринимая критичных решений.

Женщины

Вы очень рассудительная натура. Это помогает преодолевать трудности по мере их появления, не совершая ошибок.

Мужчины

Ваша судьба в ваших руках. Только от вас зависит, сможете ли вы покорить ту даму, которая не дает вам покоя много времени.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)