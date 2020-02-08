Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 февраля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Будьте осторожны с проявлением чувств, вас могут неправильно понять. Постарайтесь наладить отношения с партнером и со всеми, кто дорог.
Женщины
Если вы давно мечтаете о ребенке, переходите к делу, долго уговаривать спутника жизни не придется.
Мужчины
Ваша дама сердца может быть весьма настойчива в проявлении чувств, делайте ответные признания — это позволит достичь взаимопонимания. Постарайтесь уделить супруге или возлюбленной максимум внимания.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Помните, что семья — это самое главное в жизни любого человека, не рискуйте ею понапрасну, чтобы потом не пришлось сожалеть.
Женщины
Вы будете производить на мужчин неизгладимое впечатление. Неделя отлично подходит для тех, кто хочет наладить личную жизнь.
Мужчины
Не стоит смотреть на сторону, если у вас есть семья. Даже небольшая ревность может разрушить отношения. Ваша вторая половинка должна быть в вас уверена.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Неделя проходит под знаком плодородия, а значит, можно подумать об увеличении семьи.
Женщины
На этой неделе вас будут воспринимать как яркую, самодостаточную и уверенную в себе личность. Велика вероятность, что человек, в котором вы заинтересованы, наконец ответит взаимностью.
Мужчины
Перестаньте проявлять эгоизм по отношению к своей даме. Меньше думайте о деньгах и больше об укреплении внутрисемейных отношений.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Ожидается прилив сексуальной энергии, появится желание ходить на свидания, романтично проводить время.
Женщины
Идеальное время для интимной близости, обрести взаимопонимание со второй половинкой будет совсем несложно.
Мужчины
Не играйте с женскими чувствами, иначе это аукнется. Избегайте ссор со своей женщиной, если такое уже случилось, попросите прощения. Переживания возлюбленной должны быть для вас на первом месте, не игнорируйте их.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Подходящее время, чтобы отправиться на романтическое свидание и найти себе пару.
Женщины
Вам будет везти в любви больше, чем представителям других зодиакальных созвездий, стоит этим воспользоваться. Эту неделю рекомендуется посвятить налаживанию личной жизни.
Мужчины
У вас появится дар очаровывать женщин. Дамы оценят по достоинству не только вашу внешность, но и интеллект с рассудительностью.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Сердечные дела на этой неделе будут для вас очень важны. Не расстраивайтесь, если отдача от партнера окажется меньшей, чем ожидается.
Женщины
Чувства могут неожиданно вырваться из-под контроля, но звезды оценят вашу искренность и станут благоволить в любовных делах.
Мужчины
Не бойтесь спонтанного проявления чувств, нет смысла сдерживать себя. Воспользуйтесь новыми возможностями для знакомств, но не забудьте умерить имеющийся эгоизм.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Смело выражайте свои чувства, делайте сюрпризы любимому человеку, в этом случае он точно не останется равнодушен.
Женщины
Уделяйте больше времени семье, пригласите мужа или возлюбленного в кино, на прогулку в парк. Ну а если второй половинки пока нет, посетите кинотеатр в одиночестве, возможно, там вы встретите свою судьбу.
Мужчины
Победы на любовном фронте не заставят себя ждать. Главное, помните о том, что напористость в сердечных делах должна быть уверенной.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Главной темой для вас станет дом и семья, постарайтесь подстроиться под свою вторую половинку, поделитесь с ней планами на будущее.
Женщины
Не играйте с огнем, легкий флирт супруг может воспринять за измену. Лучше сделайте сюрприз мужу и организуйте романтический ужин.
Мужчины
Покажите возлюбленной, как дорожите ею, если предложение руки и сердца еще не сделано — настал подходящий момент.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Возможны конфликты в семье из-за старых любовных связей, соблюдайте осторожность, если придется общаться с бывшими.
Женщины
Эта неделя очень активна в любовном плане, может объявиться человек, с которым вы когда-то состояли в отношениях, но это не значит, что нужно их возобновлять.
Мужчины
Вспышки ревности могут навредить отношениям, не сомневайтесь в своей женщине, больше ей доверяйте. Подумайте, зачем ей менять такого самодостаточного мужчину на другого.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Велика вероятность, что в жизнь войдет человек, который завоюет ваше доверие и привязанность.
Женщины
Одиноким девушкам звезды советуют больше времени проводить в обществе: ходите на выставки, в кино, гуляйте в парке. Принц на белом коне вряд ли появится, а достойного респектабельного мужчину встретить можно.
Мужчины
Не сидите дома, даже если не хочется, почаще выходите в люди — это касается и одиноких Козерогов, и семейных.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Если не желаете остаться одиноким, переходите к решительным действиям. Устраивать романтические свидания не помешает и семейным Водолеям.
Женщины
Перестаньте постоянно искать подвох в мужчинах — и личная жизнь вскоре наладится.
Мужчины
Признайтесь в своих чувствах той, которая нравится. Даже если вам не ответят взаимностью, звезды подарят новый шанс обрести счастье в личной жизни.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вас ожидают долгожданные победы на любовном фронте и многообещающие знакомства.
Женщины
Для ревности нет повода, мужчина вас действительно любит и не пойдет на измену, ну разве что в мыслях. Замечания ему лучше не делать.
Мужчины
Не поддавайтесь эмоциям, вовремя останавливайтесь, флирт может завести слишком далеко, потом придется сожалеть об опрометчивых действиях и поступках. Прочувствуйте ценность имеющихся отношений.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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