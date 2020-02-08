Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 февраля

Будьте осторожны с проявлением чувств, вас могут неправильно понять. Постарайтесь наладить отношения с партнером и со всеми, кто дорог.

Женщины

Если вы давно мечтаете о ребенке, переходите к делу, долго уговаривать спутника жизни не придется.

Мужчины

Ваша дама сердца может быть весьма настойчива в проявлении чувств, делайте ответные признания — это позволит достичь взаимопонимания. Постарайтесь уделить супруге или возлюбленной максимум внимания.

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