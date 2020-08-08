Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 августа

На протяжении этой недели ваше настроение будет постоянно меняться. Непредсказуемые ситуации могут пошатнуть веру в светлое будущее, но ваша вторая половинка поможет вам в трудную минуту.

Женщины

У вас появится возможность поговорить по душам с близкими людьми. Порой это необходимо, чтобы достичь внутреннего умиротворения.

Мужчины

Если вы до сих пор одиноки, то скоро это положение изменится. Вам повстречается такая женщина, от которой вы не сможете отойти ни на шаг.

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