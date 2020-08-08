Будет жарко: гороскоп любви на период с 9 по 15 августа
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
На протяжении этой недели ваше настроение будет постоянно меняться. Непредсказуемые ситуации могут пошатнуть веру в светлое будущее, но ваша вторая половинка поможет вам в трудную минуту.
Женщины
У вас появится возможность поговорить по душам с близкими людьми. Порой это необходимо, чтобы достичь внутреннего умиротворения.
Мужчины
Если вы до сих пор одиноки, то скоро это положение изменится. Вам повстречается такая женщина, от которой вы не сможете отойти ни на шаг.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Середина августа будет весьма многообещающей. Вам придется немало потрудиться, но все усилия будут вознаграждены.
Женщины
Чтобы после ваших решений не было серьезных последствий, стоит думать о каждом шаге. Если вы спешите прекратить старые отношения и начать новые, то нужно продумать все за и против.
Мужчины
Вы привлекаете внимание представительниц противоположного пола. Чтобы не потерять голову от женщин, которые будут около вас, стоит держаться от них на расстоянии.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Некоторые Близнецы в буквальном смысле будут нуждаться в гармонии, умиротворении. Вам хочется побыть наедине с родней и стоит прислушаться к своим желаниям.
Женщины
На ваше настроение могут повлиять планеты, их движение и расположение на небосводе. Если научитесь понимать послания Вселенной, то вы сможете покорить мир.
Мужчины
Вы слишком подозрительны. Вам порой кажется, то, что ваша вторая половинка с вами не честна, но на самом деле она готова идти за вами на край света.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет решающей во многих моментах. Главное, не допустить ошибок.
Женщины
Ваша личная жизнь существенно изменится. Одинокие дамы обретут счастье, а те, кто находится в паре, смогут получить заветное предложение руки и сердца.
Мужчины
Вы не проявляете инициативу к представительницам прекрасного пола, и это порой их обижает. Чрезмерная гордость может стать причиной вашего долгого одиночества.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львов ничего не может выбить из колеи. Именно это помогает вам добиваться поставленной цели, не уступая никому.
Женщины
Не впускайте посторонних в свою личную жизнь. Это поможет сохранить отношения с любимым человеком надолго.
Мужчины
Проявите терпимость. Вы хотите всего и сразу. Стоит немного подождать, приложить силы, что позволит добиться желаемого.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Звезды сулят успех и удачу во многом. То, в какой сфере вы сможете добиться больших высот, зависит только от вас.
Женщины
Вам стоит научиться выстраивать отношения с мужчинами. В противном случае вы можете встретить приближающуюся осень в одиночестве.
Мужчины
Ваша гордость привлекает женщин. Вы завораживаете своим видом, телом, взглядом, но избранница, посланная Вселенной, будет покорена только вашим разумом. Стоит развивать именно эту сторону.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Существует риск того, что в предстоящую неделю вы можете допустить ошибки. Чтобы их избежать, прислушайтесь к советам своих любимых людей.
Женщины
В вас внезапно проснутся романтические чувства. Мужчина, который появится у вас на пути, не будет похож на всех остальных.
Мужчины
Вы сильны духом, красивы телом, но слишком слабы разумом в плане женщин. Стоит быть более твердым, чтобы больше не разбивать свое сердце.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя может быть беспокойной. В выходные будет активный отдых, в будние дни вам нужно много работать и не стоит забывать о своих любимых.
Женщины
Вы, наконец, научились принимать компромиссные решения. Звезды в скором времени отблагодарят вас за такие навыки.
Мужчины
Ваша интимная жизнь, наконец, наладится. В вашем сердце поселится страсть, любовь и преданность. Все это благодаря вашей новой спутнице.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Чтобы в личной жизни все было как в раю, не стоит кричать о ней на каждом шагу.
Женщины
Вы красивы и способны завораживать одним взглядом. Воспользуйтесь такой способностью и наконец, найдите свою вторую половинку.
Мужчины
Вы слишком увлечены работой, карьерой. Важно помнить, что работа не подаст воду в старости, а карьера не согреет вас в холодные вечера.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Различные события будут сменять один другого. Вокруг вас закрутится бурный водоворот событий, но все они окажутся положительными.
Женщины
Если в эту неделю вам удастся изменить свои отношения в паре в лучшую сторону, значит, вы проживете долгую, счастливую жизнь.
Мужчины
Вы слишком недоверчивы. Это отталкивает вашу избранницу. Она верна вам до кончиков пальцев, и так будет на протяжении всей жизни.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Вселенная подарит вам новые возможности. В вас кроется много талантов, которые вы до сих пор не использовали.
Женщины
Вы можете стать прекрасной женой, идеальной матерью и невероятно преданной подругой. Осталось найти тех, ради кого нужно проявлять такие качества.
Мужчины
На вас будет навевать ностальгия о прошедших годах. Не стоит грустить о том, что было и лучше заняться построением будущего, в котором вас ждет много всего интересного.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вам нужно осознанно поработать над собственными отношениями. Пора оставить работу, серые будни и направиться навстречу расслаблению и наслаждению своими любимыми.
Женщины
Укрепите свой союз. Это можно сделать различными способами, но самый оптимальный вариант – просто побыть вдвоем, поделиться переживаниями, рассказать о своих мечтах.
Мужчины
Если любить женщину всем сердцем, она сможет отплатить вам тем же самым и наоборот. Не стоит забывать об этом.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!