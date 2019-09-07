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Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 сентября

Эта неделя именно в любовном плане удачна, с какой стороны на нее не посмотреть. Представители всех знаков зодиака смогут решить проблемы с партнерами, найдут возлюбленных и самое главное - научатся жить в понимании.
Ольга Аристова,
астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях»

Тепло в отношениях намного важнее, чем погода за окном. Помните это, и осень покажется вам одним из самых замечательных времен года.

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)

Фото: vostock-photo

Неделя не обделена беспокойством, но оно будет незначительным. Ваша вторая половинка полностью поддерживает вас во всех начинаниях, и от вас требуется то же самое.

Женщины

Овны по натуре своей чрезмерно нервничают, и это порой мешает нормальным отношениям с парнями. Вам нужно пересмотреть свой характер, стать более понимающими, терпеливыми и сдержанными, и только тогда вы сможете найти спутника своего сердца.

Мужчины

Вы уже нашли ту самую девушку, но нужно быть осторожными в общении с ней. Не спугните удачу, которая плывет к вам в руки, и скоро вы получите статус мужа и жены.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Фото: vostock-photo

Начало недели будет плодотворным. Вы полны сил, желаете достигать новых целей, и это у вас получается с большим успехом.

Женщины

Вам необходима поддержка близкого человека. Поделитесь с ним своими тревогами, и он поможет подыскать нужное решение всех имеющихся проблем.

Мужчины

Вы с легкостью преодолеваете трудности независимо от того, в какой сфере они возникают. Самое главное - это не забывайте уделять внимание второй половинке. Она уже давно заскучала и ей необходима порция нежности.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Фото: vostock-photo

Вашим романтическим планам суждено сбыться, причем реализовываться они будут с такой невероятной скоростью, что вы не будете поспевать за ними.

Женщины

Если вы хотите выстроить счастливые отношения с тем парнем, который вам интересен, то нужно брать инициативу в свои руки. Сделайте первый шаг, откройте свои чувства, и вы будете приятно удивлены тому, что он точно ответит взаимностью.

Мужчины

Не заставляйте свою избранницу долго ждать. Она с радостью примет интересное предложение, например, руки и сердца или просто переехать к вам на одну жилую площадь.

Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)

Фото: vostock-photo

В вашей жизни в последнее время слишком много негатива. Сейчас на вас надвигаются значительные перемены, но зависеть они будут только от ваших действий.

Женщины

Чтобы стать успешной дамой, у которой есть муж, семья, дети и даже кот лежебока, нужно быть более нежной и стремиться достичь поставленной цели. Вы слишком требовательны к себе, сбавьте обороты и снизьте рамки, и в вашей жизни появится много нового и интересного.

Мужчины

От вас должна постоянно исходить романтическая инициатива, независимо от погоды на улице и настроения любимой. Вы мужчина, вы опора и вы должны всегда показывать стойкий характер и не забывать, что любовь правит миром.

Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)

Фото: vostock-photo

Эта неделя будет весьма непредсказуемой. Вам поступят неординарные предложения, и нужно будет хорошо обдумать, прежде чем давать окончательный ответ.

Женщины

Сентябрь запомнится вам надолго. Вы станете любимой девушкой, той, которую провожают на работу с круассанами, встречают по вечерам с букетами роз и обнимают по ночам. Хотите всего этого? Прекратите требовать от партнера невозможного, это развивает в нем чувство неполноценности и агрессии.

Мужчины

Звезды призывают мужчин задуматься о будущем. Начать планировать свадьбу, детей и даже домик у озера. В эти 7 дней Вселенная особенно благосклонна и позволит исполняться самым заветным желаниям.

Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)

Фото: vostock-photo

Удача будет улыбаться вам всю неделю. Не упустите ни единой возможности провести время со своими любимыми. Вам так необходимо тепло и понимание, но их нужно не только получать, но и отдавать.

Женщины

Для вас тягостно находиться в постоянных отношениях, но с течением времени стоит задуматься о семье. В противном случае вы можете остаться до старости в гордом одиночестве.

Мужчины

Возможна путаница в любовных делах, вы станете участником интриг, что может не слабо подорвать репутацию. Если вы хотите выйти чистым из воды, то не стоит чрезмерно кокетничать с представительницами противоположного пола, имея супругу дома.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)

Фото: vostock-photo

Наступает период, когда нужно сесть и обдумать каждый свой поступок, чтобы не натворить глупостей.

Женщины

Перестаньте скрывать свои чувства от партнера. Он не понимает вас, ему не доступны ваши пожелания, мечты и цели, и это тормозит развитие ваших отношений. Важно помнить, что в паре нет чужих, есть те, кто допущен не только к телу, но и к душе.

Мужчины

Возьмите все проблемы любовных отношений на себя. Ваша дама сердца устала решать все сама, начиная от обоев в ванную и до машины на свадебный кортеж. Проявите себя как мужчину, покажите сильные стороны, и ваша любимая снова почувствует себя хрупкой и нежной.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Фото: vostock-photo

Первые три дня недели будут беспокойными. Вас окружают представители противоположного пола, но что-то останавливает от флирта с ними.

Женщины

Вы привлекательны и обворожительны как никогда, но это вам совершенно ни к чему. У вас уже есть избранник, который не сравниться ни с кем другим и нужно беречь его самым наилучшим образом.

Мужчины

Велика вероятность удачного знакомства и интересного романа с продолжением. Чтобы не терять этой легкой тенденции отбросьте все сомнения и погрузитесь, как говорится, в омут с головой.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Фото: vostock-photo

В любви стрельцы достаточно часто попадают в тупик. Вы не умеете отстаивать свои позиции, и порой это становится серьезной проблемой в отношениях.

Женщины

Вы ощущаете некоторый упадок сил и апатию, но это временно. Не совершайте совершенно никаких поступков назло своему партнеру, что подтвердит вашу глупость и незрелость. Оставайтесь собой, убавьте пыл и скоро наступит белая полоса.

Мужчины

Сомневаетесь в своем выборе избранницы? Вспомните все самые лучшие моменты, которые были между вами. Первые свидания, первые ночи, встречи под луной. У вас за плечами немало событий и впереди их будет еще больше, если вы перестанете нервничать по пустякам.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)

Фото: vostock-photo

Вы слишком любвеобильны. Порой это заставляет не слабо понервничать вашу вторую половину. Не нужно флиртовать, если вы уже определились с объектом обожания, ведь это может подмочить вашу репутацию.

Женщины

Если у вас в планах семья и крепкий брак, то нужно остепениться. Вы слишком много времени уделяете себе любимым. Это может не понравиться избраннику, ведь семья - это единое целое.

Мужчины

Тем, кто привык жить в комфорте и уюте будет всегда одиноко без спутницы жизни. На горизонте появился интересный вариант будущей супруги, но важно ее не упустить. Вы не поверите своей удаче, когда поймете, насколько станете счастливыми в скором времени.

Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)

Фото: vostock-photo

Планеты расположены так, что фортуна повернулась к вам лицом. Вы уверены в себе и решительны.

Женщины

Хотите стать счастливыми? Перестаньте заниматься самоедством. Вы красивы, интересны и полны энергии. Независимо от возраста всегда можно изменить все то, что вас окружает и начинать нужно именно сейчас, потом будет поздно.

Мужчины

Не хватает внимания? Начните проявлять его сами. Не хватает любви? Покажите своей даме сердца, что она единственная и неповторимая, и она расцветет как роза.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Фото: vostock-photo

До конца недели вам нужно разобраться со своими чувствами. Вы запутались в себе и потому не можете понять, нужны вам отношения, что вы от них хотите и почему вам так тяжело справляться со своими эмоциями.

Женщины

Личная жизнь полна эмоций, как позитивных, так и негативных. Если вы хотите, чтобы все так и продолжалось, то вам нужно стать более приветливыми и нежными. Вашему партнеру не хватает драйва, а потому возникают недопонимания, недомолвки и даже конфликты.

Мужчины

Вы по натуре спокойные, но можете взорваться в самый неподходящий момент. Держите свои эмоции под контролем, и тем самым исключите серьезные ссоры с любимой.

Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: vostock-photo

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