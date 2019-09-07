Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 сентября

Неделя не обделена беспокойством, но оно будет незначительным. Ваша вторая половинка полностью поддерживает вас во всех начинаниях, и от вас требуется то же самое.

Женщины

Овны по натуре своей чрезмерно нервничают, и это порой мешает нормальным отношениям с парнями. Вам нужно пересмотреть свой характер, стать более понимающими, терпеливыми и сдержанными, и только тогда вы сможете найти спутника своего сердца.

Мужчины

Вы уже нашли ту самую девушку, но нужно быть осторожными в общении с ней. Не спугните удачу, которая плывет к вам в руки, и скоро вы получите статус мужа и жены.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)