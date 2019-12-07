Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 декабря

Даже те представители этого знака, которые обладают каменным сердцем, смогут полюбить. Эта зима станет для вас чудесной.

Женщины

Если вы уже наметили себе объект обожания, то нужно действовать. Только тогда вы сможете встретить Новый год в объятьях того, кто будет ценить каждый ваш взгляд.

Мужчины

Вам нужно быть более понимающими и благосклонными. Это порой помогает даже в самых трудных ситуациях.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)