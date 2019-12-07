Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 декабря
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Даже те представители этого знака, которые обладают каменным сердцем, смогут полюбить. Эта зима станет для вас чудесной.
Женщины
Если вы уже наметили себе объект обожания, то нужно действовать. Только тогда вы сможете встретить Новый год в объятьях того, кто будет ценить каждый ваш взгляд.
Мужчины
Вам нужно быть более понимающими и благосклонными. Это порой помогает даже в самых трудных ситуациях.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Со среды начинается особый период. У вас будет получаться абсолютно все, за что бы вы ни взялись.
Женщины
Исключите из своей жизни людей, которые не достойны быть вашими друзьями. Они значительно портят ваше мнение, воздействуя своим.
Мужчины
У вас от партнерши много секретов. Это отталкивает вас от нее. Если вы хотите сохранить союз, то нужно относиться друг к другу более трепетно.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Если вы нашли свою любовь, то держите ее обеими руками. В скором времени вы поймете всю ценность этого чувства.
Женщины
Вариантов найти вторую половинку множество. Самое главное - желать стать, чьим-то счастьем, а у вас пока нет такого желания.
Мужчины
Сосредоточьтесь на общении с противоположным полом. Ваше сердце пустует и эта проблема гложет с каждым днем все больше.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
В середине недели появится возможность исправить свой статус одиночки. Не упустите своего шанса.
Женщины
Семейным представительницам этого знака не о чем беспокоиться. У вас все хорошо, благополучно, и вы любите и любимы.
Мужчины
Ваша жизнь полна эмоций, но они не могут заменить тепла любимой. Если в вашем союзе накаленные отношения, то стоит задуматься об этом, а не о ежедневных веселых похождениях.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вы получите тонну позитивных эмоций, и виной тому будет далеко не праздник, а именно вторая половинка.
Женщины
Вы ощущаете только счастье и радость. Вы наполнены энергией и можете покорить любого, кто встретится вам на пути.
Мужчины
Не стоит мешкать, если у вас есть дама сердца. Она может уйти к другому кавалеру, так как женщинам не свойственно долго ждать.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Звезды благоволят вам. Вы можете совершать любые начинания, и они будут успешными.
Женщины
Проведите время со своей второй половинкой. Подарите ему нежность, заботу, покажите то, что он для вас самый лучший, единственный на свете.
Мужчины
Вы слишком давно не желали спокойной ночи свой избраннице. Она чувствует холод, равнодушие. Это может привести к плохим последствиям.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Сейчас идеальное время, чтобы любить, быть любимыми, дарить нежность и наслаждаться счастьем.
Женщины
У вас давно не было приключений. Отправьтесь в романтическое путешествие на пару дней. Забудьте о насущных проблемах, старайтесь проводить время с теми, с кем это действительно будет приятно.
Мужчины
Если не навести порядок в своих чувствах, то кто-то сделает это за вас. Ваша половинка уже сомневается в своем выборе, не дайте ей развить эту мысль до конца.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
В вашей жизни будет яркое событие. Это может быть романтическое предложение, уникальная встреча, которая перевернет все с ног на голову или флирт, который вы будете помнить до конца своих дней.
Женщины
В скором времени вы сможете ощутить все прелести семейной жизни.
Мужчины
Вам нужна свобода, но вы не можете прожить без своей возлюбленной. Нужно сделать выбор, пока это не совершила вторая половина.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Как луна движется вокруг планеты, вы кружите около представителей противоположного пола. Стоит заметить, что в определенный момент нужно остановиться.
Женщины
Вы красивы, энергичны и полны сил. К сожалению, их запас не вечен. Нужно задуматься о поиске надежного партнера, чтобы в будущем можно было положиться на крепкое мужское плечо.
Мужчины
Эта неделя лучшая для совместного отпуска. Для поездки за город, для того, чтобы уйти от проблем и просто побыть вдвоем. Это пойдет вам на пользу.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Во вторник и среду вам нужно быть особенно осторожными. Возможны не самые приятные встречи, которые омрачат не только настроение, но и вызовут сомнения по поводу ваших партнеров.
Женщины
Вы слишком доверчивы. Порой люди пользуются этим, стараясь навредить вашей семье.
Мужчины
Не лишним будет отойти от работы, привычной суеты и просто побыть самими собой, уделите внимание любимым, отправляйтесь в небольшое путешествие.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Звезды настоятельно предупреждают. В вашей личной жизни возможны серьезные конфликты. Если вы не поймете, почему они могут возникнуть, не сможете найти верное решение.
Женщины
Ваша мудрость вас подводит. В последнее время вы стали совершать слишком много необдуманных поступков. Это тревожит партнера и наводит на негативные мысли.
Мужчины
Вам стоит внести свежую нотку в отношения. Вы слишком уверены в своем превосходстве над остальными, что не замечаете потерю интереса своей дамы к союзу, общению и близости.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вы влюблены и практически ни о чем не задумываетесь. Зря. Невозможно построить крепкие отношения только на влюбленности.
Женщины
Если вы нашли того, с кем готовы прожить всю свою жизнь, то держитесь за него обеими руками.
Мужчины
Ваша личная жизнь стоит на заднем плане после работы, друзей, развлечений. Вам нужно научиться ценить любимую и то, что она для вас делает. В противном случае в скором времени придется получить статус одиночки.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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