Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 ноября 2020

Эта неделя будет особенно удачной в плане любви. Одинокие Овны найдут вторые половинки, те, кто уже в браке, найдут способ перевести отношения на новый уровень.

Женщины

Быть и оставаться красивыми — это ваша способность и основная задача. У вас будет полное спокойствие, ощущение умиротворения.

Мужчины

Вам придется немного понервничать, но не длительное время. В целом, стоит посвятить неделю себе, своим родным и любимым.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)