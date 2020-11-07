Будет жарко: гороскоп любви на период с 8 по 14 ноября 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет особенно удачной в плане любви. Одинокие Овны найдут вторые половинки, те, кто уже в браке, найдут способ перевести отношения на новый уровень.
Женщины
Быть и оставаться красивыми — это ваша способность и основная задача. У вас будет полное спокойствие, ощущение умиротворения.
Мужчины
Вам придется немного понервничать, но не длительное время. В целом, стоит посвятить неделю себе, своим родным и любимым.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе могут возникать некоторые трудности в общении со второй половинкой. Вы сможете преодолеть их, если будете спокойно реагировать на все происходящее, трезво оценивая ситуацию.
Женщины
Звезды относятся к вам максимально благосклонно. Воспользуйтесь этим и начните что-то новое, сможете достичь больших высот.
Мужчины
Вокруг много суматохи в последнее время. Отдохните, отойдите от суеты, работы. Время расслабляться.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Влюбленные Близнецы ощутят что-то новое, будут в буквальном смысле порхать от счастья. Эта тенденция сохранится длительное время.
Женщины
Совершайте безумные поступки, дарите подарки, признавайтесь в любви. Самая главная цель на эту неделю — получить массу положительных эмоций.
Мужчины
Если вы хотите получить от своей любимой тепло и заботу, то сначала их стоит подарить.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На наступающей неделе удача будет в буквальном смысле ходить за вами по пятам. Все будет получаться с первой попытки.
Женщины
Те, кто был одинок, не будет встречать эту осень в одиночестве и холодной постели. На вашей улице будет счастье, и очень скоро.
Мужчины
Многие Раки решатся на серьезные поступки, например, на предложение руки и сердца, на то, чтобы завести детей или вовсе переехать в другой город.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В вашем любовном гороскопе все только самое лучшее. Будет несколько непростых ситуаций, но вы сможете легко с ними справиться.
Женщины
Поведение вашего любимого человека вас не очень устраивает. Намекните ему или расскажите напрямую. Это не так сложно, как вам кажется.
Мужчины
Впереди много светлых, ярких, эмоциональных моментов. Запомните каждый из них, проживите каждую минуту так, чтобы их можно было вспоминать в старости.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Вы сможете обрести недостающее счастье. В отношениях наступит гармония, у вас на душе будет спокойствие, легкость и романтичное настроение.
Женщины
Не нужно винить в своих проблемах посторонних, так как каждый сам творит свою судьбу. Как только вы сможете это понять, у вас получится избежать многих неприятностей.
Мужчины
Не стоит противиться переменам. Они будут к лучшему и принесут вам много позитива.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Весы найдут своих долгожданных половинок. Романтическое настроение будет сохраняться в течение всей недели, и это доставит приятные эмоции.
Женщины
Если есть желание окружить любимого человека заботой и любовью, то стоит начинать прямо сейчас.
Мужчины
Романтика в отношениях занимает далеко не последнее место. Помните об этом.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На новой неделе будет много любовных приключений. Вы будете не только в поисках любви, но и найдете новый способ пополнения семейного бюджета.
Женщины
Вы пока не готовы к серьезным отношениям. Постарайтесь пересмотреть свои взгляды на жизнь, это поможет сделать правильные выводы.
Мужчины
Не стоит перечить своей второй половинке. Она не всегда не права и порой стоит прислушаться к мнению того, кто знает вас лучше всех на свете.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Наступающая неделя может принести неудачи и, наоборот, успех во многих делах. Исход будет зависеть только от вас, ваших поступков и желаний.
Женщины
Не нужно выяснять отношения со всеми, кто встречается на вашем пути. Так вы можете оттолкнуть того, кто послан вам судьбой.
Мужчины
Как стать самым лучшим мужчиной для своей женщины? Нужно научиться слушать и слышать ее, чтобы понять желания, потребности и требования.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вам благоволит сама Вселенная. Стоит воспользоваться такой возможностью, чтобы совершить новые открытия.
Женщины
Обращайте внимания на события, которые происходят случайно. Это судьба дает вам подсказки, которыми обязательно нужно будет воспользоваться.
Мужчины
Порой вы чересчур доверчивы. Не стоит открываться незнакомым людям. Они могут использовать это против вас.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя может быть разной, грустной и веселой, наполненной любовью и нежностью или некоторыми неудачами. Не стоит огорчаться, если они и будут, то незначительные.
Женщины
Не забывайте о чувствах своей второй половинки. Старайтесь улавливать его желания, предпочтения. Не забывайте дарить нежность, ласку и любовь.
Мужчины
Рядом с вами есть та женщина, которую вы покорили с первого взгляда. Она от вас без ума, она сделает вас самым счастливым мужчиной на свете, подарит много красивых деток и не оставит даже в самую трудную минуту.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
У Рыб не будет кардинальных перемен. Все идет своим чередом, вы спокойно справляетесь с разными поставленными задачами.
Женщины
Не будьте чересчур напористыми с вашим новым воздыхателем. Это может его спугнуть. Старайтесь сдерживать свои эмоции, потенциал и страсть.
Мужчины
Звезды сулят приятные знакомства, которые могут перерасти во что-то большее в скором времени.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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