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Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 июля

Эта неделя будет наполнена особой атмосферой. Как мужчины, так и женщины ощутят прилив сил и энергии, смогут найти людей с общими интересами, причем возможно это будет ваша вторая половинка.
Ольга Аристова,
астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях»

Самое главное - это не упускать ни единого шанса, поправить свое семейное положение. Дамы будут невероятно привлекательны, а вот мужчинам нужно проявить себя, показать свою самую лучшую сторону, и только тогда вас смогут оценить, как потенциального претендента, способного занять почетное место мужа или на первое время партнера.

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)

Фото: vostock-photo

Овны будут окрыленными, влюбленными и невероятно привлекательными в самом начале недели, и не стоит упускать такого важного момента.

Женщины

Этот период подходит для легкого флирта, развлечений, отдыха и приятных знакомств. Самое главное - не пугайтесь перемен, все они будут только к лучшему.

Мужчины

Спешите назначать свидания, дарить цветы, улыбки и тепло тем, кто вам дорог. Ваша вторая половинка так соскучилась по вниманию, и возможно именно это было причиной разногласий в последнее время. Однако звезды рекомендуют быть более внимательными с поступками и выражениями, чтобы не обидеть тех, кто вам доверяет.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Фото: vostock-photo

Тельцам стоит поднапрячься. Нужно приложить немало сил, чтобы подтвердить свой статус, заработать положительную репутацию и естественно, привлечь внимание противоположного пола.

Женщины

Не стоит быть слишком легкомысленными. Старайтесь продумывать каждый шаг, избегать опрометчивых поступков и тем более, не вступайте в разговоры, касающиеся ваших близких. Сплетни - это далеко не самый лучший способ развлечения.

Мужчины

Организуйте романтический ужин для своей второй половинки. Обсудите проблемы, которые волновали вас в последнее время. Вам есть, о чем поговорить, и это решит множество трудностей.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Фото: vostock-photo

В начале недели нужно быть более сдержанными в желаниях. Не вступайте в перепалки и конфликты, как с родными, так и с посторонними людьми. Это негативно отразится на вашей репутации.

Женщины

Дамы будут окружены любовью, романтикой, признаниями в чувствах, и эта тенденция сохранится на протяжении всей недели. Наслаждайтесь, пока есть возможность, но сохраняйте трезвость разума.

Мужчины

Представителям сильной половины человечества не стоит проявлять излишнюю напористость в общении с женщинами, это могут воспринять как агрессию.

Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)

Фото: vostock-photo

Эта неделя будет напряженной в плане любовных отношений, но не стоит огорчаться, так как веет ветер перемен.

Женщины

Нежелательно вступать в конфликты, они совершенно ни к чему и могут сделать вас слабее на энергетическом уровне. Старайтесь больше отдыхать, проводить время с любимыми или тем, кто дорог вашему сердцу. Это благоприятно скажется на общем состоянии, а также позволит настроиться на позитивный лад.

Мужчины

Возможны приятные знакомства, которые вызовут бурю эмоций, чувств и впечатлений. Старайтесь сохранять самообладание, чтобы разобраться, что это - легкий флирт или ваша судьба.

Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)

Фото: vostock-photo

Львы, как всегда неотразимы. Они должны быть на высоте всегда и везде, независимо от того, что это, работа, отношения, флирт.

Женщины

Прекрасные представительницы этого знака зодиака шикарны от природы, и этот естественный шарм в сочетании с невероятным обаянием по достоинству оценит противоположный пол.

Мужчины

В эту неделю вам придется отстаивать свое мнение. Важно сохранить свою точку зрения, но только если это не навредит вашей партнерше. Возможно, стоит пойти на компромисс, чтобы не конфликтовать и не раздувать скандал на пустом месте.

Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)

Фото: vostock-photo

В начале недели нужно более внимательно посмотреть на отношения с вашим партнером. Возможно, имеется проблема, которая зреет давно и требует немедленного решения.

Женщины

Постарайтесь усмирить свой пыл, особенно если он касается ревности любимого. Это излишне. Вы прекрасны, неотразимы и просто совершенны. Именно за это вас ценит ваша вторая половина. Не нужно лишних ссор, лучше посвятите это время любви и романтике.

Мужчины

Проявите решительность, пригласите даму на свидание, одарите ее комплиментами, цветами и приятными эмоциями. Этого вполне достаточно, чтобы произвести впечатление на ту, которая покорила ваше сердце.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)

Фото: vostock-photo

Вся жизнь театр, а каждый человек актер и он сам выбирает свою роль. Хватит находиться в тени, пора выступать в качестве главного героя. Звезды будут на стороне тех, кто стремительно решил изменить свою жизнь и начал с личного пространства.

Женщины

Неделя будет невероятно удачной для тех, кто еще находится в поиске своего счастья. Не упустите ни единого момента. Возможно ваша судьбы - этот тот парень, которого вы видите регулярно.

Мужчины

Самое главное в отношениях - это искренность. Не старайтесь рисовать воздушные замки, однажды они растворятся без следа. Старайтесь доверять своему сердцу. Влюбились? Завоевывайте!

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Фото: vostock-photo

Если вы обладаете вредными привычками, то сейчас самое время от них избавиться. Приведите себя в форму, смените имидж, бросьте курить и заниматься бессмысленными делами. Это откроет новые горизонты и возможности.

Женщины

Перестаньте заниматься самоедством. Вы красивы, неотразимы и великолепны. Это оценивают мужчины и этому завидуют дамы. Воспользуйтесь своими достоинствами, покажите себя с лучшей стороны, и это поможет построить идеальные отношения с тем, кто близок вашему сердцу.

Мужчины

Звезды не рекомендуют тратить силы напрасно. В эту неделю нужно делать упор на личную жизнь. Поговорите со своей избранницей, отправьтесь в ресторан, кино, просто на прогулку по набережной.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Фото: vostock-photo

Стрельцам звезды не рекомендуют вступать в конфликты со своей второй половиной. Ссора не увенчается успехом, а выброс негатива может крайне губительно сказаться на отношениях.

Женщины

Не стремитесь доказать свою правоту, особенно тогда, когда это, на самом деле, не так. Дайте шанс своему мужчине проявить себя, показать силу и мощь. Именно эта подпитка поможет ему быть более уверенным не только в отношениях с вами, но и с окружающими.

Мужчины

Не стремитесь мстить тому, кто отверг ваши ухаживания. Сейчас период затишья. Ваша половинка бродит где-то рядом. Нужно просто посмотреть, как можно лучше. Приглядитесь к коллегам по работе или девушке, с которой вы посещаете один и тот же автосервис. Судьба может поджидать на каждом шагу.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)

Фото: vostock-photo

Стиль поведения козерогов особенный, и именно это привлекает противоположный пол. Оставайтесь сами собой, не старайтесь пускать пыль в глаза, так как натуральность и искренность - это то, что ценят окружающие.

Женщины

Вы полны сил, энергии и сексуальности. Вашу притягательность заметно даже из космоса и это значит, что самое время наступать. Хотите изменить статус своего семейного положения? Действуйте. Нравится парень из соседнего отдела по работе? Пригласите в кино. Иногда девушкам стоит делать первый шаг, и порой это оборачивается крайне хорошим продолжением.

Мужчины

Удача будет благоволить только тому, кто упорно трудится. Не теряйте надежды найти вторую половину, а если вы уже в браке, то укрепите свой союз романтическим ужином или приятным сюрпризом. Он будет как нельзя кстати.

Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)

Фото: vostock-photo

На любовном фронте все спокойно, но это не значит, что нужно сидеть, сложа руки. Старайтесь проявлять себя в любой момент, когда на это будет возможность.

Женщины

Вам нужно быть более сдержанными. Немного спокойствия увенчается успехом в личных отношениях в ближайшее время. Возможно интересные поездки, приятные знакомства с продолжением.

Мужчины

Представительницы противоположного пола восхищаются вами, улавливают каждый ваш шаг. Воспользуйтесь такой тенденцией, и проявите себя. Возможно, от вас ждут ответной реакции, так что- дайте ее, и не пожалеете о своих действиях.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Фото: vostock-photo

Велика вероятность, что вы упадете в любовный омут с головой. Не стоит противоречить судьбе и звездам. Наслаждайтесь отдыхом сполна.

Женщины

Не отвергайте предложения мужчин. Возможно, это любовь всей вашей жизни, но сохраняйте осмотрительность. Не стоит сразу открывать душу и сердце первому встречному.

Мужчины

Не упускайте возможности приятно провести время. Отправляйтесь на совместную рыбалку, на прогулку по парку или на побережье. Любое занятие, которое вы выберете вдвоем с любимой, доставит массу положительных эмоций.

Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: vostock-photo

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