Будет жарко: гороскоп любви на период с 7 по 13 июля

Овны будут окрыленными, влюбленными и невероятно привлекательными в самом начале недели, и не стоит упускать такого важного момента.

Женщины

Этот период подходит для легкого флирта, развлечений, отдыха и приятных знакомств. Самое главное - не пугайтесь перемен, все они будут только к лучшему.

Мужчины

Спешите назначать свидания, дарить цветы, улыбки и тепло тем, кто вам дорог. Ваша вторая половинка так соскучилась по вниманию, и возможно именно это было причиной разногласий в последнее время. Однако звезды рекомендуют быть более внимательными с поступками и выражениями, чтобы не обидеть тех, кто вам доверяет.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)