Будет жарко: гороскоп любви на период с 6 по 12 октября
Если грамотно планировать практически каждый шаг, то получится добиться немалого. К примеру, те, кто еще одинок, должны предпринимать какие-либо действия, чтобы изменить свое положение, чтобы встретить ту или того, кто поймет, поддержит и обнимет тогда, когда это действительно нужно.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
В начале недели Овнам нужно избегать повышенной активности. Большая инициативность может быть воспринята как давление.
Женщины
Начало месяца подойдет для начала новых отношений, для новых знакомств, полезных начинаний и не только.
Мужчины
Старайтесь сдерживать свою сексуальность. Дамы и так видят, что вы брутальный самец, который жаждет завладеть добычей в виде обворожительной дамы. Постарайтесь быть чуть сдержаннее, и вам ответят взаимностью.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Звезды могут порадовать Тельцов. Октябрь в целом будет позитивным, но его первая половина особенно яркая и впечатляющая.
Женщины
Незамужние дамы, наконец, получат предложение, о котором мечтали всю свою жизнь, а те, кто только что расстался с любимым, поймут, что сделали действительно правильный выбор. Все что не делается - к лучшему.
Мужчины
Вы невероятны - с какой стороны на вас не посмотреть.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вы противоречивы, не желаете видеть очевидные вещи, и придерживаетесь своей точки зрения. Именно потому, вы замечаете самые мелкие обиды и остро реагируете на неожиданные вспышки.
Женщины
Ваш партнер находится на грани и причина заключается в вас. Начните доверять друг другу, поверьте в то, что любовь существует и она между вами.
Мужчины
В вашей семье наступит мир, когда вы поймете, что порой следует идти на компромисс, чтобы остаться в выигрыше.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Звезды настоятельно рекомендуют прислушиваться к старшим товарищам, которые уже прожили немало лет в браке. Они могут дать дельный совет. Однако рядом есть те, кто был бы рад разрушить ваш союз.
Женщины
Вам нужно открываться своему избраннику.
Мужчины
Отправляйтесь в отпуск вместе со своей второй половиной. Вам необходимо провести время вместе, расслабиться, насладиться друг другом.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы - амбициозные, яркие личности, которым требуется искра в любви, в работе, во всех делах. Если рядом будет тот, кто сможет зажигать их, то они готовы свернуть горы.
Женщины
Вы слишком много требуете от своего партнера. Вы намного сильнее духом и разумом, но не стоит напоминать вашему избраннику об этом лишний раз, если у вас есть желание сохранить союз на длительное время.
Мужчины
Немного сбавив свою гордость и отказавшись от самовлюбленности, вы сможете найти ту, которая будет согревать вас по ночам и поддерживать даже в самых серьезных проблемах.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
В недавнем времени вы стали ощущать чувство влюбленности, легкости и умиротворения. Эта тенденция будет длиться еще много времени.
Женщины
Если вам сделали романтическое предложение, то ни в коем случае не стоит от него отказываться.
Мужчины
Берите отношения в свои руки, особенно, если они стали охладевать. Возможно, вы не слишком разговорчивы и это вызывает недопонимание второй половинки.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
В вашей личной жизни возможна гроза и молния. Это все происходит из-за недопонимания и недоверия. Вам нужно проще относиться к людям, и тогда вы сможете выстроить личное счастье.
Женщины
Вы полны энергии и сил для того, чтобы начать что-то новое, сменить имидж, возлюбленного, карьеру и даже место проживания.
Мужчины
Вы не слишком серьезно относитесь к имеющемуся союзу. Если вы не попытаетесь внести перемены, то он попросту рухнет.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Эта неделя просто идеальна для решения личных проблем. Вам нужно научиться разговаривать с партнером, уметь донести до него свои переживания, чтобы он понял, почему над парой нависла туча.
Женщины
Не акцентируйте внимание на негативных моментах.
Мужчины
Вы давно не проводили время вместе с избранницей. Она не только заскучала, но и начинает что-то подозревать. Развейте сомнения и подарите ей самую лучшую неделю в вашей совместной жизни.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцы будут чувствовать уязвимость перед противоположным полом и это может подпортить настроение. Решение есть. Нужно более тщательно продумывать свои связи и не доверять личные секреты тем, кто может воспользоваться ими в личных целях.
Женщины
Вы интересны и обворожительны, но ваша самооценка мешает построить нормальную личную жизнь. Пересмотрите свое отношение к окружающим, и вы поймете, что не так.
Мужчины
Вы выбрали правильное направление. Та, которой вы предлагаете руку и сердце, действительно является посланницей судьбы. В вашей жизни наступает мир и гармония.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Будьте более наблюдательными. Ваша вторая половинка то и дело намекает вам на недостатки или моменты, которые стоит исправить.
Женщины
Вам полезны прогулки с вашим партнером. Другими словами - вам не хватает нежности в отношениях. Гуляйте под луной, звездами и даже дождем, отправляйтесь на край города, устройте пикник. В общем, проведите время только вдвоем.
Мужчины
Не будьте упрямыми козерогами. Это вам далеко не на руку и может стать причиной раздала в семье.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
У вас наступает самое волшебное время. Вы влюблены и вас не интересуют насущные проблемы. Погрузитесь в мир блаженства, и вы поймете, чего были лишены ранее.
Женщины
Стоит сохранять самообладание, даже если вашим избранником стал тот, о ком вы мечтали. Старайтесь быть более таинственными, чтобы разжечь еще большее желание, вызвать страсть и подогреть чувства до максимума.
Мужчины
Ваша энергетика просто зашкаливает, и вы готовы к новым отношениям.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Эта неделя подходит больше для карьеры, нежели для решения семейных проблем.
Женщины
Оставьте свои тревоги позади. Они ни к чему хорошему не приведут, а только могут спровоцировать ссору с любимым.
Мужчины
Перед вами стоит нелегкий выбор относительно отношений, но что бы вы ни предприняли, нужно полагаться только на свои чувства.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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