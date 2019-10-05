Будет жарко: гороскоп любви на период с 6 по 12 октября

В начале недели Овнам нужно избегать повышенной активности. Большая инициативность может быть воспринята как давление.

Женщины

Начало месяца подойдет для начала новых отношений, для новых знакомств, полезных начинаний и не только.

Мужчины

Старайтесь сдерживать свою сексуальность. Дамы и так видят, что вы брутальный самец, который жаждет завладеть добычей в виде обворожительной дамы. Постарайтесь быть чуть сдержаннее, и вам ответят взаимностью.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)