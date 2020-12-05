Будет жарко: гороскоп любви на период с 6 по 12 декабря 2020
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя для Овнов будет особенно удачной. Вам стоит оставаться самими собой и все получится самым лучшим образом.
Женщины
Чтобы быть счастливой женщиной, нужно этого просто захотеть. Вы выстроили вокруг себя слишком много стен и пора их сломать.
Мужчины
В ближайшем будущем вас ждет белая полоса. Стоит стремиться находиться общий язык с окружающими, искать компромисс с любимой и это решит все ваши проблемы.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
У Тельцов наступает неделя, когда к ним начнут активно проявлять внимание представители противоположного пола.
Женщины
Вы энергичны, полны сил, желания совершать открытия. Не теряйте этой тенденции, и вы сможете продвинуться по карьере, встретить своего долгожданного принца на белом коне и возможно, получите предложение руки и сердца.
Мужчины
Отодвиньте от себя токсичных знакомых. Негативные эмоции вам совершенно ни к чему. В эту неделю возможны приятные знакомства.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Вы привлекаете противоположный пол как никогда. Воспользуйтесь этим моментом, и возможно среди многих получится отыскать того или ту самую.
Женщины
Звезды рекомендуют не гнаться за двумя зайцами и укреплять свои отношения. Именно они питают вас как мощный генератор. Держитесь за своего любимого, таких больше нет.
Мужчины
Если ваша дама требует внимания, то возможно действительно пора провести время вдвоем.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе звезды благоволят вам как никогда. Сама вселенная готова помочь в любом деле, но преимущественно стоит заняться своими отношениями.
Женщины
Женщины раки – это своенравные натуры, к которым нужен особый подход. В скором времени рядом с вами появится тот, кто сможет разрушить ваши стереотипы.
Мужчины
Если вы нацелены встретить эту зиму в объятьях любимой, то это вполне осуществимо. Выйдете из своей клетки, откройтесь миру, и ваша половинка сама вас найдет.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю каждое утро вы будете ощущать прилив сил, бодрость духа и самое главное – желание творить, совершать безумные поступки.
Женщины
Вы вольны выбирать партнеров, вам свойственно быть главной в семье, но порой так хочется побыть нежной, слабой и хрупкой. Попробуйте, и вам понравится.
Мужчины
Хватит лежать на диване, пока ваша половинка сама придет к вам. Чтобы покорить даму нужно поднапрячься и сделать что-то большее, чем просто познакомиться.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Чтобы вы ощущали себя комфортно, вы должны быть в тонусе всегда, день за днем и неделя за неделей. В эти 7 дней стоит попытаться расслабиться, провести время с любимыми.
Женщины
Неделя будет яркой, запоминающейся. Она принесет немало положительных эмоций, знакомства, которые возможно будут с приятным продолжением.
Мужчины
Вселенная дает вам возможность полностью изменить свою жизнь. Речь идет не только о карьере, но и об отношениях. Пересмотрите их и примите верное решение.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Только находясь в одиночестве можно понять то, в чем суть бытия. Вы слишком долго были одни и пора выходить на охоту второй половинки.
Женщины
Если ваши отношения медленно развиваются и вас это не устраивает, то смело берите все в свои руки.
Мужчины
В эту неделю велика вероятность, что вы в буквальном смысле прыгнете в омут с головой. Это будет приятный омут, и в компании нежной и прекрасной леди.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, будут на позитивной волне. Это поможет пройти немало испытаний с гордо поднятой головой.
Женщины
Вы уверены в себе, привлекательны и готовы к знакомствам. Двигайтесь вперед и у вас все получится.
Мужчины
Вы устали от своих отношений? Почему бы их не закончить. Это все равно, что чемодан без ручки, когда-то его нужно будет заменить на новый. Сейчас самое время.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Новая неделя принесет немало позитива. Кто-то найдет вторую половинку, кто-то откроет перед собой хорошие перспективы на работе.
Женщины
Хотите воплощать мечты в реальность? На горизонте появился мужчина вашей мечты? Действуйте, и все получится самым лучшим образом.
Мужчины
Начиная со вторника, вы можете рваться навстречу любви, страсти и романтике. Любая женщина растает от вашего взгляда, напора и внимания.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Не стоит торопить события. Постарайтесь тщательно продумывать каждый шаг и тогда вы сможете построить крепкие, теплые отношения.
Женщины
У вас все прекрасно. Вы любите и любимы, а что еще может быть нужно женщине?
Мужчины
Рядом с вами много женщин, но вы должны сохранять спокойствие и быть верным до конца. Эти провокации в скором времени отойдут на задний план.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не слушайте никаких советов. Действуете в своей семье так, как считаете нужным.
Женщины
Ваша интуиция вас не подвела. Вы выбрали того, кто послан вам судьбой и сможете быть счастливой с ним до конца ваших дней.
Мужчины
Не стоит пересекать границы дозволенного. Легкий флирт на стороне не должен перерастать в роман.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю вам нужно быть максимально активными, чтобы добиться всех поставленных целей.
Женщины
Вы полны энергии, вы светитесь позитивом, и именно это привлекает к вам положительные события, людей, которые могут быть вам полезны.
Мужчины
Наступает время справиться со всеми проблемами. Укрепите отношения с любимой, встретьтесь с родственниками. Эти эмоции помогут снова обрести спокойствие, ощутить теплоту родных и это поможет понять то, что вы самый счастливый человек на планете.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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