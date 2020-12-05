Будет жарко: гороскоп любви на период с 6 по 12 декабря 2020

Эта неделя для Овнов будет особенно удачной. Вам стоит оставаться самими собой и все получится самым лучшим образом.

Женщины

Чтобы быть счастливой женщиной, нужно этого просто захотеть. Вы выстроили вокруг себя слишком много стен и пора их сломать.

Мужчины

В ближайшем будущем вас ждет белая полоса. Стоит стремиться находиться общий язык с окружающими, искать компромисс с любимой и это решит все ваши проблемы.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)