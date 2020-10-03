Будет жарко: гороскоп любви на период с 4 по 10 октября

Одинокие Овны получат невероятную возможность влюбиться, словно в первый раз. Высока вероятность того, что вы оборвете все ранее настроенные связи и направитесь только вперед.

Женщины

Вам звезды советуют быть самими собой. Именно так вы сможете открыться тому, кто вам дорог, покажете свою истинную натуру и сможете построить самый крепкий брак.

Мужчины

Те Овны, которые уже нашли свое счастье, будут переполнены эмоциями, чувствами. Вам выпадет шанс обновить отношения, перевести их на новый уровень.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)