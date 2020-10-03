Будет жарко: гороскоп любви на период с 4 по 10 октября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Овны получат невероятную возможность влюбиться, словно в первый раз. Высока вероятность того, что вы оборвете все ранее настроенные связи и направитесь только вперед.
Женщины
Вам звезды советуют быть самими собой. Именно так вы сможете открыться тому, кто вам дорог, покажете свою истинную натуру и сможете построить самый крепкий брак.
Мужчины
Те Овны, которые уже нашли свое счастье, будут переполнены эмоциями, чувствами. Вам выпадет шанс обновить отношения, перевести их на новый уровень.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
В октябре вам придется принимать много важных решений, и многие из них касаются именно отношений. Если они вам наскучили, и вы считаете, что пора заканчивать, то возможно стоит так сделать.
Женщины
Следуйте зову своего сердца и сможете добиться немалых высот. Старайтесь грамотно планировать свое время, чтобы его хватало и на работу и на любимых.
Мужчины
Чтобы простить, нужно понять. Руководствуйтесь таким правилом, и в вашей семье всегда будет царить гармония.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вы будете порхать как бабочки и в действительности жалить как пчела. Вы покорите любого, кто вам придется по душе, и очаруете этого избранника, поэтому сможете рассчитывать на крепкие и долгие отношения.
Женщины
Представители этого знака получат массу хороших предложений. Одно из них будет особенно значимым, и нужно его не упустить.
Мужчины
Если у вас есть некоторые сомнения по поводу своей второй половинки, то стоит просто поговорить, задать вопросы, обсудить насущные проблемы и вам станет намного легче.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Звезды будут помогать вам во всех начинаниях. Не забывайте прислушиваться к знакам вселенной и старайтесь не упустить ни единого шанса, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.
Женщины
У вас будет реальный шанс сменить статус одиночки на жену. Именно такие глобальные проблемы могут произойти. Все случится настолько быстро, что вы не успеете понять всю суть ситуации, но останетесь в любом случае в плюсе.
Мужчины
Вам нужно научиться доверять людям, и вы сможете найти ту, которая сохранит все ваши тайны в самом лучшем виде.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
У Львов в начале октября вспыхнут невероятные и сильные чувства, которые накроют их с головой. Им останется только насладиться этими эмоциями и получить от них максимум впечатлений.
Женщины
Перемены в личной жизни благоприятно скажутся не только на вашем настроении, но и на карьерном росте и общей атмосфере в целом.
Мужчины
Вы уже нашли ту самую, которая рада каждому вашему взгляду, которая будет с вами до самых последних дней и подарит вам самых красивых, здоровых и счастливых деток.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе у вас порой будет возникать чувство опустошенности, но это мимолетное состояние. Не стоит на нем замыкаться. Вокруг вас царит любовь и счастье, подарите себя только положительным эмоциям и осень принесет вам массу впечатлений.
Женщины
Вам сложно разбираться в своих чувствах, но вы справитесь. Рядом с вами находится самый лучший мужчина на свете и вам стоит ценить его на 100%.
Мужчины
Не торопите события. У вас будет отличный шанс постепенно выстроить отношения с избранницей, укрепляя их на каждом этапе.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Одинокие Весы, наконец, перестанут скучать по вечерам. В жизни будут глобальные перемены, которые принесет вторая половинка.
Женщины
Не отталкивайте того, кто готов свернуть ради вас горы. Таких мужчин один на миллион, и он достался именно вам.
Мужчины
Вам стоит отойти от насущных дел, отдохнуть от работы и забот. Побудьте вдвоем с любимой, что пойдет на пользу вам обоим.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Не все Скорпионы имеют навык знакомства с противоположным полом. Однако многим повезет в начале октября. Ваша вторая половинка буквально будет послана вам судьбой.
Женщины
На вас посыплются романтические предложения, от которых точно не стоит отказываться.
Мужчины
Если у вас в отношениях есть проблемы, то нужно постараться их решить. Это только укрепит союз.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Стрельцам стоит быть более осмотрительными. На вас открыта настоящая охота противоположного пола.
Женщины
У вас не будет отбоя от кавалеров, но не стоит отвечать всем взаимностью. Лучше остановитесь на одном варианте и развивайте ваши отношения.
Мужчины
Вам нужно быть более определенными. Ваша легкомысленность не слишком устраивает вторую половину.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Для Козерогов звезды подготовили только хорошие новости. У вас все будет получаться, как в карьере, так и в личной жизни.
Женщины
Возможно поступление предложения руки и сердца. Не стоит отказываться, но нужно тщательно продумать будущие шаги, чтобы не пожалеть.
Мужчины
В вашей жизни грядут серьезные перемены. Их будет настолько много, что вы просто не будете успевать.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
В начале октября вам придется принимать важные решения, но не стоит забывать об отдыхе. Лучше проводить свободное время со второй половинкой.
Женщины
Вы полны любви, энергии и бодрости. Это поможет вам направиться к новым открытиям, достижениям и знакомствам.
Мужчины
Старайтесь избегать ссор со своими возлюбленными. Это охладит чувства, а их нужно наоборот укреплять и утеплять.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Рыбы довольны как никогда, так как у них все получается самым лучшим образом.
Женщины
Если у вас сильные чувства к определенному объекту, то стоит рассказать о них и не таить. Поверьте, у него они взаимны.
Мужчины
Доверяйте своему сердцу и сможете покорить ту, что украла ваш покой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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