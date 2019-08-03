Будет жарко: гороскоп любви на период с 4 по 10 августа

Самое главное - это стараться сохранять самообладание в совершенно любой ситуации, даже если она вам не слишком приятна. Именно так вы сможете оставаться в хорошем настроении, с бодрым духом, а это крайне важно для вашего партнера.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Вам нужно научиться уступать инициативу своей второй половинке. Если вы будете все время идти впереди, то он перестанет проявлять себя, замкнется и это начнет вас значительно раздражать.
Женщины
Будьте внимательны к себе. В последнее время вы стали очень требовательными к спутнику жизни, вы закатываете приступы ревности совершенно без оснований. Это может привести к большому разладу в паре.
Мужчины
Не стоит думать, что вся вселенная крутится только для вас. Уделите внимание своей избраннице. Проведите вместе время, сходите в кино или просто на прогулку. Вы увидите, как преобразится ваш союз, и сполна останетесь этому довольны.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Вы уверены в себе, обаятельны и притягательны. В эту неделю вам просто нет равных, и обязательно нужно воспользоваться таким шансом.
Женщины
Несмотря на свое упрямство от природы не нужно стоять на своем. Лучше доверить принятие решений своему партнеру, что утвердит его и как личность и как главу семейства.
Мужчины
Вам нужно быть более благосклонными к той, с которой вы решили провести остаток своей жизни. Вы очень требовательны, но одновременно слишком безразличны, что может вызвать некоторое недоумение у партнерши. Старайтесь больше разговаривать, проводить время вместе, чтобы вторая половинка чувствовала себя любимой и нужной.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
У Близнецов возможны серьезные перемены на любовном фронте. Есть шанс встретить любовь всей жизни, и вы будете просто ошеломлены такой судьбоносной встречей.
Женщины
Вам звезды сулят неожиданные, но особенно приятные встречи, причем возможно они будут с романтическим продолжением. Главное не отталкивать того, кто проявляет к вам симпатию, возможно, этот тот самый принц, которого вы так долго ждали.
Мужчины
Сейчас вы открыты к переменам, причем переменам совершенно во всем, например, в личной жизни, в отношениях с представительницами противоположного пола и даже в том, чтобы круто изменить свою партнершу, но важно во всем соблюдать чувство меры, чтобы не остаться у разбитого корыта.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Выяснение отношений не принесет совершенно никакого результата. Важно понять, что именно вас гложет, так как, не разобравшись в своих чувствах и ощущениях, вы не сможете добиться ничего толкового от окружающих.
Женщины
Девушки склонны к экспрессивности. Вам свойственно нервничать, возмущаться и требовать внимания, но все должно быть в меру. Чрезмерные скандалы и требования могут отпугнуть вашего потенциального партнера, который возможно послан вам судьбой.
Мужчины
Если у вас есть недопонимания в отношениях, то сейчас самое время их решить. Поговорите с партнершей, поинтересуйтесь тем, что ее интересует и почему она закрывается в последнее время.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Вас ждут неожиданные знакомства, причем они могут произойти настолько внезапно, что в первое мгновение вы не будете понимать, что происходит.
Женщины
Представительницы прекрасного пола этого знака зодиака - это уникальные люди, которые могут одновременно грустить и радоваться, быть обворожительными и застенчивыми. Именно такие качества привлекают парней. Не теряйте своих позиций и в скором времени вы встретите свою вторую половинку.
Мужчины
Вы, как завоеватели, должны быть всегда на стороже. Скоро на горизонте покажется стоящий вариант будущей супруги и нужно прикладывать все усилия, чтобы завладеть ей, отодвинув конкурентов на задний план.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вы немного погрустите, но это ненадолго. Достаточно просто оставаться в спокойствии, уделить время своим близким и это поможет сохранить самообладание.
Женщины
Хватит требовать от окружающих того, чего вы не можете дать сами. Если вы хотите, чтобы партнер был более нежным, романтичным и внимательным, то попробуйте показать хороший пример и возможно он поймет, чего вам так не хватает.
Мужчины
Пересмотрите свою стратегию, которой вы пользуетесь в знакомстве с дамами. Возможно то, что вы до сих пор одиноки - это исключительно ваша вина. Будьте более мягкими, и вы заметите, что девушки перестанут вас отталкивать.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Звезды рекомендуют Весам ценить тех, кто остается с ними в самые трудные моменты. Именно они не поддержат вас тогда, когда все отвернуться.
Женщины
Вы нежны, изящны и невероятно привлекательны. Вас одаривают комплиментами и приглашают на свидания, но не стоит терять голову. Нужно тщательно отбирать партнера, чтобы в будущем не разочароваться в нем.
Мужчины
Ваша женщина должна быть самой-самой, но такой она станет, только если вы подарите ей море любви и океан надежды. Эта неделя подходит самым наилучшим образом для тех, кто ищет вторую половинку или уже нашел, но пытается сделать отношения более романтичными и любвеобильными.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Хотите проявить себя? Есть объект, который вы обожаете? Почему бы не сделать первый шаг независимо от того парень вы или девушка? Звезды благоволят вам, и стоит воспользоваться их благосклонностью.
Женщины
В эту неделю вокруг вас будет витать романтичная атмосфера. Вы будете увлечены новыми любовными приключениями, возможно знакомства, которые в будущем перетекут в брачные узы, но только если вы будете трезво смотреть на ситуацию, сбросив розовые очки.
Мужчины
Если у вас есть проблемы с партнершей, то наступает период исправлять все, начиная от интимных отношений и оканчивая духовной близостью.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
На этой неделе стоит отодвинуть личную жизнь подальше. Вам нужно отдохнуть от переживаний, проблем и конфликтов, которые одолевали в последнее время. Старайтесь выдохнуть, посмотреть на своих партнеров с другой стороны и вы поймете то, насколько вы сильно их любите.
Женщины
Для вас знакомство с парнем - это целая стратегия, к которой вы готовитесь как к войне, но именно это является причиной неудач. Невозможно угадать каждый шаг, жизнь непредсказуема и стоит доверять велению судьбы, звездам и главное сердцу.
Мужчины
У вас наступает неделя спокойствия и лучше прислушаться к вселенной. Не желательны внезапные поездки.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Развитие отношений с тем, кого вы выбрали, зависит исключительно от вас. Именно потому нужно разобраться сначала в себе, а потом выставлять требования партнеру.
Женщины
Не стоит забывать, что вы женщина и должны оставаться ласковыми, нежными и элегантными кошечками. Только в таком случае вы сможете найти того, кто будет одаривать вас поцелуями, цветами и вниманием 365 дней в году.
Мужчины
Ваша импульсивность чрезмерна. В последнее время вы стали более агрессивны и ревнивы. Звезды рекомендуют усмирить свой пыл, и тогда вы сможете улучшить отношения с партнершей.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
У Водолеев наступает время любви, романтики и приятных встреч.
Женщины
Если у вас есть человек, который вызывает симпатию, то не стоит медлить ни минуты. Чем дольше вы будете оттягивать момент встречи, тем меньше вероятность вашего удачного знакомства.
Мужчины
Вы сильны духом, полны сил и решительности. Это тот самый момент, когда можно завоевывать каждую даму, которая вам понравится, и она с вероятностью в 90% ответит вам взаимностью.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбам стоит в буквальном смысле залечь на дно. В последнее время вы совершили немало необдуманных поступков, и стоит отдохнуть.
Женщины
Девушкам звезды советуют уделить внимание себе любимым. Отправляйтесь в отпуск, пройдитесь по магазинам. Расслабившись душой и телом, вы будете открыты для новых отношений.
Мужчины
Если вас тяготит ваш союз с партнершей, то именно сейчас нужно пересмотреть его. Определите для себя плюсы и минусы вашего общения и если последних больше, то не стоит ли разорвать такую бессмысленную связь?
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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