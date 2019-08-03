Будет жарко: гороскоп любви на период с 4 по 10 августа

Вам нужно научиться уступать инициативу своей второй половинке. Если вы будете все время идти впереди, то он перестанет проявлять себя, замкнется и это начнет вас значительно раздражать.

Женщины

Будьте внимательны к себе. В последнее время вы стали очень требовательными к спутнику жизни, вы закатываете приступы ревности совершенно без оснований. Это может привести к большому разладу в паре.

Мужчины

Не стоит думать, что вся вселенная крутится только для вас. Уделите внимание своей избраннице. Проведите вместе время, сходите в кино или просто на прогулку. Вы увидите, как преобразится ваш союз, и сполна останетесь этому довольны.

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