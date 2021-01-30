Будет жарко: гороскоп любви на период с 31 января по 6 февраля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Чтобы обрести гармонию в конце зимы, стоит умерить свой пыл. Вам нужно относиться к своему партнеру более снисходительно.
Женщины
Тем, кто уже обрел свое счастье, остается заниматься его укреплением. Те дамы, которые находятся в поиске своего кавалера скоро, наконец, встретятся с ним. Это будет невероятная встреча, которую вы будете рассказывать своим внукам.
Мужчины
Вы хоть и привыкли к тому, что за вами должны ухаживать, но в этот раз именно вам нужно проявлять себя.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вы по натуре сдержанные, предусмотрительные, но самое главное, терпеливые. Именно за эти качества вас ценит вторая половинка.
Женщины
Рядом с вами лучший мужчина на свете. Об этом знаете и вы, и он. Цените друг друга, несмотря ни на что, и сможете сохранить свой союз на долгие годы.
Мужчины
Ваша энергетика просто зашкаливает. Это очень нравится представительницам противоположного пола. Воспользуйтесь этим качеством, чтобы заворожить женщину вашей мечты.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
В эту неделю именно в любовной сфере вам будет помогать ваша интуиция. Внутренний голос подскажет то, как действовать в определенных ситуациях.
Женщины
Семейные Близнецы смогут укрепить свой брак. У вас появится возможность поговорить с любимым по душам, открыться, рассказать о переживаниях.
Мужчины
Если вы еще одиноки, то не расстраивайтесь. Скоро в вашу жизнь ворвется буря страстей, море нежности и ласки.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Чтобы вы смогли быть счастливыми в личной жизни, стоит немного расширить список критериев, составленный для второй половинки.
Женщины
Эта неделя будет очень богатой на сюрпризы. Их устроит тот, кто записан на заветной страничке вашего паспорта.
Мужчины
Хотите, чтобы ваша вторая половинка все также смотрела на вас влюбленными глазами? Не забывайте ее баловать. Женщинам нужно намного больше ласки, чем мужчинам.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
В вашей жизни все стабильно. У вас хорошая работа, прекрасные, крепкие отношения с любимыми. Старайтесь это не растерять.
Женщины
Вам свойственно пылить по мелочам. Но не стоит раздувать из мухи слона. Порой слова очень ранят. Лучше пересмотрите свое поведение и старайтесь как можно больше времени проводить со своим избранником.
Мужчины
Мужчина-Лев — добытчик, охотник, царь, однако, какой царь может прожить без своей царицы? Рядом с вами скоро появится та, которая сможет смахнуть рукой все ваши невзгоды.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет очень разноплановой. Вы столкнетесь с победами, разочарованиями, со знакомствами, а главное, возможно поступление предложения о романтическом свидании.
Женщины
Хотите свести к минимуму риск того, что вы встретите февраль в одиночестве? Будьте мягкими и представители противоположного пола к вам потянутся.
Мужчины
Старайтесь держаться как можно дальше от токсичных людей. Им свойственно распространять свой негатив на остальных, а вам это не нужно.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Вы обаятельные и привлекательные. Это замечают окружающие, ваши близкие и самое главное — объекты вашего воздыхания.
Женщины
Если у вас в окружении есть мужчина, который покорил вас одним только взглядом, то не упустите этот момент. Возможно, это ваша судьба, муж, отец ваших будущих прекрасных деток.
Мужчины
Даже мужчины бывают слабыми. Помните об этом, и если вам нужна поддержка любимой, то просто сообщите ей. Она поддержит вас в любой ситуации, потому что это ваша опора, надежда и верный соратник.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Не зацикливайтесь на отношениях, которые прошли. Впереди у вас много знакомств, приятных встреч и романтических свиданий.
Женщины
Удача в буквальном смысле наступает вам на пятки. Она будет присутствовать во всем: от карьерного роста и до судьбоносной встречи с вашим будущем мужем.
Мужчины
Старайтесь быть более мягкими и тактичными в общении с дамами.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Если вы хотите завершить эту неделю романтическим свиданием, то придется постараться, чтобы проявить свою персону самым лучшим образом.
Женщины
Импульсивные поступки, громкие высказывания, хлопанье дверью — в этом вся женщина-Стрелец. Не стоит совершать таких поступков. Наступает время гармонии, теплоты и нежности с вашей второй половинкой.
Мужчины
Вы все еще в поиске отношений? Скоро ваши желания будут исполнены. Судьба уже послала ту, перед которой вы действительно не сможете устоять.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Порой вам кажется, что вы лишены сил, но это не так. На самом деле в вас огромный запас энергии и стремления.
Женщины
Рядом с вами есть тот, который проявляет себя всеми способами. Приглядитесь, может быть это судьба?
Мужчины
Эта неделя создана для романтики. Используйте все резервы, чтобы подарить своей любимой незабываемые семь дней.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет суетливой, но это ненадолго.
Женщины
Вы просили у Вселенной мужчину вашей мечты, и он наконец перед вами. Цените его во что бы то ни стало.
Мужчины
Вы привлекаете дам, очаровываете их с первого взгляда. Эти качества помогут найти свою истинную вторую половинку.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Ваш внутренний мир очень богат. Откройте его своей второй половинке, и она посмотрит на вас с другой стороны.
Женщины
Вы, наконец, сможете понять то, кто на самом деле приносит вам счастье — ваш любимый. Берегите его.
Мужчины
Эта неделя не для конфликтов, тревог и проблем. Она должна быть наполнена романтикой, эмоциями и только самыми приятными впечатлениями.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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