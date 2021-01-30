Будет жарко: гороскоп любви на период с 31 января по 6 февраля 2021

Чтобы обрести гармонию в конце зимы, стоит умерить свой пыл. Вам нужно относиться к своему партнеру более снисходительно.

Женщины

Тем, кто уже обрел свое счастье, остается заниматься его укреплением. Те дамы, которые находятся в поиске своего кавалера скоро, наконец, встретятся с ним. Это будет невероятная встреча, которую вы будете рассказывать своим внукам.

Мужчины

Вы хоть и привыкли к тому, что за вами должны ухаживать, но в этот раз именно вам нужно проявлять себя.

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