Будет жарко: гороскоп любви на период с 30 июня по 6 июля

Звезды напоминают, что необходимо целовать вторую половинку по утрам, звонить ей в середине дня и интересоваться делами, а также ждать вечером с нетерпением домой. Именно в этом и заключается секрет здоровых, крепких и долгих отношений.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
В эту неделю овны будут немного напряжены, и это вполне объяснимо. В отношениях с партнером возникли некоторые недомолвки, которые требуют скорого решения.
Женщины
Вы должны помнить, что мир в семье напрямую зависит от представительниц прекрасного пола и от их мудрости. Если в ваших планах сохранить семью и оставаться счастливыми до конца своих дней, то прислушайтесь к этим советам. В противном случае даже покровительство звезд не окажется полезным.
Мужчины
Будьте более благоразумны, но не стоит забывать про романтику. Понравилась девушка? Почему бы не пригласить ее на свидание, но помните, что нежелателен чрезмерный напор.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Перестаньте быть подозрительными. Люди вокруг вас намного проще, чем вы думаете, и это основная причина, по которой у многих отсутствует вторая половинка.
Женщины
В эту неделю ваша природная напористость будет совершенно ни к чему. Стоит заметить, что дамы в браке должны быть более спокойными, а вот те, кто находится в поиске, могут проявить большую активность.
Мужчины
Звезды на вашей стороне, и не теряйте этой поддержки зря. Сейчас самое главное — это трезво смотреть на вещи и возможно вы найдете верный подход к даме своего сердца.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Эта неделя будет расслабленной, умиротворенной и подойдет для того, чтобы приятно провести время с любимыми, например, на природе, в кино и тому подобных местах.
Женщины
Представительниц прекрасного пола в буквальном смысле будут окутывать позитивные эмоции. Однако все будет зависеть от личного настроя на предстоящую ситуацию. Не стоит вспыхивать от малейшей искры негатива, так как это совершенно ни к чему.
Мужчины
Парням стоит более внимательно относиться к своим вторым половинкам. Им так не хватает тепла, заботы и кофе в постель по утрам. Именно это стало причиной конфликтов в последние годы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
30 июня и 2-3 июля являются превосходными днями для того, чтобы укрепить и сформировать романтические отношения.
Женщины
Стремитесь укреплять свои любовные связи, но только если сами того желаете. Идти против своей воли - это перечить своим чувствам. Нет взаимности - отпустите, а если есть любовь, то самое время вцепится руками в свое счастье.
Мужчины
В эту неделю на вашей стороне не только звезды, но и терпение, мудрость и разум. Вы сможете понять причину, по которой происходили конфликты, посмотрите на ситуацию с другой стороны и естественно, сможете найти из нее выход самым лучшим образом.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Перед львами стоит непростой выбор - оставаться с теми, с кем привычно или начать жизнь заново. Все будет зависеть исключительно от вас.
Женщины
Отключайте голову и доверяйте своей интуиции. Не стоит мыслить логически о том, что будет, как будет и останетесь ли вы вместе. Звезды настоятельно рекомендуют прислушиваться к сердцу, и оно подскажет, как быть дальше.
Мужчины
Вы, как истинные завоеватели от природы должны быть напористыми, однако в то же время сдержанными. Это позволит подпустить желаемую даму на расстояние, на котором она ощутит всю вашу нежность, страсть и пылкость, однако пока предотвратить излишнюю близость. Это пойдет на пользу обоим.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девам достаточно сложно принимать решения по поводу отношений, но иногда просто необходимо сделать выбор. Не стоит окутывать себя отношениями, способными негативно сказаться на вашей жизни.
Женщины
Оставьте свои капризы для себя. Вашему спутнику жизни требуется внимание, любовь и ласка. Постоянные претензии могут вылиться в серьезные конфликты, что не редко становится причиной расставаний. К чему разбивать то, что вы так долго строили. Посмотрите на вашу пару с другой стороны, и вы поймете, что все не так плохо.
Мужчины
Если у вас на примете есть непревзойденная и очаровательная особа, то действуйте. Лакомый кусочек может упорхнуть прямо у вас из-под носа.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Особенность этой недели в том, что на первом плане выступают собственные интересы, а уже потом вы начнете обращать внимание на предпочтения других.
Женщины
Вы страстные натуры, и это заметно всем, но не стоит проявлять, эту черту характера совершено во всем, например, на работе, в общении с коллегами и тем более с незнакомыми молодыми людьми. Это может быть воспринято как легкомыслие.
Мужчины
Вам стоит научиться жить для своей второй половинки. Эгоизм - это черта, которая разрушает отношения, становится причиной разладов, конфликтов и тем более разводов. Прислушайтесь к звездам, и ваши связи с представительницами противоположного пола будут более крепкими и длительными.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Если в последнее время у вас возникали проблемы с партнером, то сейчас самое время начать все заново, пересмотреть отношения, общение и даже обращение друг с другом.
Женщины
Будьте бдительны, неподалеку от вас ходит ваша вторая половинка, однако вы упорно не хотите ее замечать. Присмотритесь к окружающим, выделите тех, кто проявляет к вам большое количество внимания, и станьте к ним более благосклонны. Это поможет решить проблему одиночества, а возможно и станет причиной для замужества.
Мужчины
Представителям сильной половины человечества нужно раскрывать себя по полной. Проявите себя, покажите свои самые лучшие стороны, и возможно это приведет к тому, что вы будете просыпаться по утрам в теплых объятиях любимой.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Одиноким стрельцам звезды советуют практически одно и то же. Не стоит слишком любить себя. Эгоизм может стать эгоцентризмом, и в конечном итоге вы останетесь ни с чем. Вас обожают, вами восхищаются, так почему вы игнорируете такое внимание?
Женщины
Дайте волю своим чувствам. Даже если вы много лет в браке, это не повод забывать про себя, про то, насколько вам дорог возлюбленный, и какая прекрасная пора была несколько лет назад. Спешите рассказать, поделиться, а возможно и влюбиться заново в того, кому давно было сказано - Да, согласна. Поверьте, вашему партнеру именно сейчас не хватает этого как никогда.
Мужчины
Парням нужно быть более романтичными. Женщины нуждаются во внимании 24 часа в сутки, и порой не стоит покупать шикарные букеты или путевку во Францию, просто проведите время вместе, посмотрите фильм, съешьте шоколадку на двоих, и это добавит умиротворения в отношениях.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Если вам захотелось экстрима, новых ощущений и просто внести искорку в отношения с партнерами, то сейчас - самое время. Звезды полностью на вашей стороне и готовы поддержать любые начинания.
Женщины
Оставайтесь такими же красивыми как сейчас, и не стоит омрачать свою привлекательность агрессией, негативом и ревностью. Ваш партнер верен вам на 100%, однако постоянные разговоры об изменах и разногласия в других сферах могут принести разлад в семью.
Мужчины
Хотите, чтобы дама вашего сердца сияла как сотни бриллиантов? Дарите ей побольше комплиментов, романтики и внимания, и вы будете приятно удивлены тому, какова будет взаимность.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Чтобы оставаться всегда на коне, нужно вести себя как наездник. Другими словами, чтобы не потерять своей репутации, не стоит быть эгоистом и уподобляться тем, чьи слова не стоят ни гроша.
Женщины
Будьте внимательны, возможно, в ближайшее время поступят интересные предложения с приятным продолжением.
Мужчины
Вам нужно взять все силы в кулак и проявить свою напористость. Именно так вы сможете показать своей избраннице то, что вы самец, победитель и завоеватель. От таких партнеров не уходит ни одна дама.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Стоит ли продолжать отношения, которые тянут вас вниз? Естественно нет, только если причины разлада не вы сами. Пересмотрите свое обращение с любимыми, и возможно вы найдете решение более правильное, чем развод.
Женщины
Вы привлекательны и обворожительны, вы привлекаете взгляды и притягиваете зависть. Именно это раздражает ваших подруг, но интересует мужчин. Хотите найти того, кто будет согревать вас по ночам? Не теряйте своей прекрасной формы, и в скором времени вас ожидает удача.
Мужчины
Парням стоит немного отдохнуть. В последнее время вы слишком активно занимались поисками второй половинки, что попросту выдохлись. Отправляйтесь в поездку, на отдых или просто на природу, чтобы пополнить баланс сил и снова ринуться в бой за даму своего сердца.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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