Будет жарко: гороскоп любви на период с 30 июня по 6 июля

В эту неделю овны будут немного напряжены, и это вполне объяснимо. В отношениях с партнером возникли некоторые недомолвки, которые требуют скорого решения.

Женщины

Вы должны помнить, что мир в семье напрямую зависит от представительниц прекрасного пола и от их мудрости. Если в ваших планах сохранить семью и оставаться счастливыми до конца своих дней, то прислушайтесь к этим советам. В противном случае даже покровительство звезд не окажется полезным.

Мужчины

Будьте более благоразумны, но не стоит забывать про романтику. Понравилась девушка? Почему бы не пригласить ее на свидание, но помните, что нежелателен чрезмерный напор.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)