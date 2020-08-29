Будет жарко: гороскоп любви на период с 30 августа по 5 сентября

В вашей жизни наступает действительно важный момент. Придется принимать различные, но особенно значимые решения, от которых зависит ваша карьера, бюджет и мир в семье.

Женщины

Женщина-Овен может быть слишком взрывной, импульсивной, чрезмерно эмоциональной. Именно это и привлекает многих мужчин, но важно вовремя усмирить свой пыл.

Мужчины

Звезды сулят приятный отдых, времяпрепровождение с близкими и массу положительных эмоций. Не спешите, проведите эту неделю с пользой и сможете отдохнуть и душой, и телом.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)