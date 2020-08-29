Будет жарко: гороскоп любви на период с 30 августа по 5 сентября
Самое главное – это наслаждаться своей жизнью, радоваться тем, что рядом есть любимые, родные сердцу люди и тогда будет совершенно не важно, какая погода на улице, какое наступило время года.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В вашей жизни наступает действительно важный момент. Придется принимать различные, но особенно значимые решения, от которых зависит ваша карьера, бюджет и мир в семье.
Женщины
Женщина-Овен может быть слишком взрывной, импульсивной, чрезмерно эмоциональной. Именно это и привлекает многих мужчин, но важно вовремя усмирить свой пыл.
Мужчины
Звезды сулят приятный отдых, времяпрепровождение с близкими и массу положительных эмоций. Не спешите, проведите эту неделю с пользой и сможете отдохнуть и душой, и телом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вам всегда везет в сфере любви. Вы буквально нарасхват, но пора бы уже определиться с выбором.
Женщины
Если вы давно находитесь в серьезных отношениях, а ваш избранник не делает предложение, просто намекните ему. Он не решается на серьезный шаг, хотя рядом с ним шикарная женщина.
Мужчины
В вашей жизни не хватает разнообразия. Добавить его можно различными способами, главное, чтобы они понравились и вам, и вашей половинке.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам благоволит сама вселенная. Остается только воспользоваться этой помощью и стараться добиваться поставленных целей.
Женщины
Вам свойственны такие качества, как: искренность, доброжелательность, нежность. Оставайтесь самой собой, и не пожалеете.
Мужчины
Не стоит принимать глобальные решения, если вы к этому не готовы. Обдумайте, рассмотрите разные стороны и тогда будете довольны результатом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
В вашей семье царит мир и понимание. Старайтесь сохранить эту тенденцию, и вы сможете стать настоящим эталоном идеальных семейных отношений.
Женщины
Чтобы быть любимой женщиной необходимо дарить любовь и понимание, и тогда они вернутся в большом объеме. Самое главное - оставаться мудрой во всем.
Мужчины
Не забывайте уделять внимание своей второй половинке. Она от вас без ума, хотя и чувствует легкое недопонимание.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Влюбленного Льва можно заметить издалека. Эти люди яркие, сияют счастьем, у них шикарная улыбка и от них так и веет позитивом. Находясь рядом с ними можно зарядиться энергией на целый год вперед.
Женщины
Звезды сулят удачу во всем - от любви до бизнеса. Старайтесь грамотно распределять свои силы и внимание.
Мужчины
У вас много шансов добиться успеха в любовных делах. Рядом с вами находится ваша дама сердца, и пора ее покорить.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Будьте внимательнее. На вас в буквальном смысле открыта охота представителей противоположного пола.
Женщины
Чтобы укрепить отношения с партнером, нужно научиться его слушать, слышать и понимать, а в этом вы настоящий профессионал.
Мужчины
Стоит помнить, что нельзя начинать одни и те же отношения с чистого листа. Лучше укрепить их с самого начала, даря друг другу понимание.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе звезды советуют сконцентрировать свое внимание только на выстраивании взаимоотношений с противоположным полом.
Женщины
В вашей паре наступает новый период. Появится возможность перевести общение на новый уровень, добиться более глубокого взаимопонимания и уважения.
Мужчины
Судьба дарит вам уникальный шанс покорить даму, которая будет для вас верной женой, отличной матерью вашим детям и хорошим партнером во всех начинаниях. Не упустите ее.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Вам в буквальном смысле противопоказано зарывать себя в быт, домашнюю рутину. Старайтесь как можно больше времени проводить на природе, в общении со своими близкими, но не забывайте о второй половинке.
Женщины
Вы свободолюбивы и шикарны. Это и ценят в вас мужчины, которые находятся рядом. Не требуйте от них слишком много, они самые лучшие в мире.
Мужчины
В отношении с противоположным полом вы настоящий бог. Воспользуйтесь своими хитростями и сможете покорить ту, которую называют неприступной.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
В конце лета многие впадают в депрессию, испытывают чувство опустошенности, но это не про вас. Вы полны сил, энергии и желания двигаться навстречу новым открытиям.
Женщины
Не торопитесь с решениями в любовной сфере. Знакомясь с новым мужчиной, старайтесь узнать его как можно лучше прежде, чем доверить свои тайны.
Мужчины
Вам порой сложно справляться с жизненными трудностями, но если рядом с вами будет та единственная, то вы сможете преодолеть все преграды.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Вы безудержно пытаетесь браться за много дел одновременно, но лучше сконцентрироваться на одной конкретной области. Звезды сулят удачу именно в любви.
Женщины
Вам свойственно подавлять партнера, управлять его желаниями, но нужно отказаться от такой позиции, и ваша семья будет крепкой и счастливой.
Мужчины
Звезды рекомендуют вам не торопиться с выбором второй половинки.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Представителям этого знака зодиака можно расслабиться и выдохнуть.
Женщины
Судьба подготовила вам приятные сюрпризы, от каждого из которых вы будете светиться счастьем.
Мужчины
В скором времени в вашей жизни случится бурный, страстный роман. Чтобы продлить этот период, как можно дольше, тщательно продумывайте каждый шаг.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам удастся найти ту самую вторую половинку, с которой вы отправитесь под венец и проживете до конца ваших дней.
Женщины
Приятное времяпрепровождение вместе с партнером даст заряд сил и положительных эмоций, звезды советуют взять инициативу в свои руки.
Мужчины
У вас много шансов добиться расположения внимания того, кто вам приглянулся. Дерзайте и вы не пожалеете.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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