Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 ноября

Звезды считают, что Телец - это достаточно приземленный знак, которому необходима постоянная помощь и поддержка.

Женщины

Порой вы можете совершать настоящие подвиги, чтобы добиться своей цели. Именно сейчас, то самое время.

Мужчины

Вам необходим определенный толчок, чтобы сдвинуться с места и начать действовать в отношении построения семьи. Возможно, нужно подыскать даму, которая будет с более сильным характером.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)