Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 ноября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
По любовному гороскопу на эту неделю Овны столкнутся с серьезными переменами в личной жизни.
Женщины
Первые дни недели порадуют положительными эмоциями. Возможны интересные романтические предложения, которым вы будете особенно рады.
Мужчины
Вам нужно поискать новые точки соприкосновения с любимым человеком. Это поможет освежить отношения и сделать их более яркими.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Звезды считают, что Телец - это достаточно приземленный знак, которому необходима постоянная помощь и поддержка.
Женщины
Порой вы можете совершать настоящие подвиги, чтобы добиться своей цели. Именно сейчас, то самое время.
Мужчины
Вам необходим определенный толчок, чтобы сдвинуться с места и начать действовать в отношении построения семьи. Возможно, нужно подыскать даму, которая будет с более сильным характером.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Как и Тельцы, представители этого знака нуждаются в опоре, а также в том, чтобы регулярно был отдых от рутины. Его нужно организовать максимально тщательно, чтобы получить истинное удовольствие.
Женщины
Бороться с обыденностью нужно любовными методами. Регулярная близость, романтика, нежность помогут вам вернуть уверенность в себе.
Мужчины
В скором времени возможны перемены в отношении с женщинами, причем в лучшую сторону.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Если вы решились на то, чтобы встретить эту зиму в объятьях любимых, то нужно действовать. Ваша вторая половинка где-то рядом, а вам нужно только проявить себя.
Женщины
Ваши успехи на любовном фронте вполне очевидны, ведь вы уверены в себе, решительны и обворожительны как никогда.
Мужчины
Вам пора что-то изменить. Вы чувствуете уныние, усталость и даже апатию. Выйдите на улицу, оглянитесь, найдите даму сердца, и она сотрет все невзгоды одним прикосновением.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Начало недели будет позитивным. В этот период будет много свиданий, встреч, романтичных предложений.
Женщины
Вы сильны духом, заряжены энергией и можете свернуть горы. Все это вам может потребоваться при поиске нового партнера.
Мужчины
Пятница и суббота будут особенно яркими. Постарайтесь вложить все силы в эти дни, и получите массу удовольствия, и может быть, даже заведете приятные знакомства.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Вам в эту неделю нужно отказаться от поспешных решений, от шумных вечеринок и беспорядочных знакомств. Время для отдыха, причем от всего и ото всех.
Женщины
Вы романтичные натуры, но из-за вашего жесткого характера не можете расслабиться и насладиться своими отношениями. Измените себя изнутри, и жизнь заиграет новыми красками.
Мужчины
Удачу могут принести не деньги и слава, а уютный вечер с кофе и зефирками, который проведен рядом с любимой.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы могут расстроиться из-за сплетен и слухов, которые их преследуют. На самом деле все это пыль, которая не стоит вашего внимания.
Женщины
Звезды советуют сохранять самообладание независимо от ситуации, в которой вы оказались.
Мужчины
Все проблемы решаться легко, если рядом с вами окажется та, с которой будет рай даже в шалаше.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Тот, кто рожден под этим знаком, в эту неделю будет особенно успешен.
Женщины
У вас есть свои планы по поводу будущего, стоит начать их исполнять. Вам обязательно поможет ваша вторая половинка, если вы сможете грамотно об этом попросить.
Мужчины
Вы опытные любовники, но если переоценивать свои силы, вряд ли удастся добиться результата в любви. Нужно быть в меру напористыми, и при этом осторожными, нежными и романтичными.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
В эту неделю возможны финансовые хлопоты, но они будут приятные. Будут романтические поездки, очень теплые встречи с противоположным полом с интересным продолжением.
Женщины
Вам нужно научиться регулировать конфликты, чтобы ваша семья была крепкой на долгие годы.
Мужчины
У вас была масса времени все обдумать. Ваша вторая половинка ждет от вас решительных действий. Сделайте предложение руки и сердца, отвезите ее на отдых или просто подарите букет цветов.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
В начале недели вы почувствуете необычайное облегчение. У вас будут успешны все дела, в работе, в любви, в знакомствах.
Женщины
Звезды покажут вам то, в каком направлении нужно следовать. Прислушайтесь к зову сердца - и не пожалеете об этом.
Мужчины
Если вы в чем-то сомневаетесь, то лучше обдумать все еще раз, особенно если это касается заключения брака.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
В начале ноября преобладают позитивные тенденции. Вы будете счастливы, и в этом вам поможет ваша вторая половинка.
Женщины
Звезды рекомендуют просто наслаждаться этой осенью. Она прекрасна, полна романтики и любви.
Мужчины
Не забывайте радовать своих дам комплиментами, цветами и другими приятными сюрпризами. В ответ вы получите тепло, уважение и поддержку.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Если вы проявите инициативу, то ваши избранники ответят тем же. Старайтесь идти вперед, действовать - и ваши отношения будут развиваться самым лучшим образом.
Женщины
У вас возможны приятные знакомства, романтические увлечения и естественно - с дальнейшим продолжением. Каким оно будет, зависит только от вас.
Мужчины
В эту неделю нужно постараться быть более раскованными. Это поможет открыться той, которая вам нравится, покорить ее и показать то, на что вы способны.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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