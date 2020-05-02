Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 мая

Овнам требуется поддержка, и они найдут ее в лице своих вторых половинок. Цените каждую минуту, проведенную вместе.

Женщины

Вы прекрасны, неотразимы и любимы. Это то, что вам нужно этой весной. Наслаждайтесь каждым мгновением и сможете понять, что такое настоящее счастье.

Мужчины

У вас наступает время серьезных перемен. Одинокие люди найдут своих возлюбленных. Пары ощутят приток сил и жизненной энергии.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)