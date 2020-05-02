Будет жарко: гороскоп любви на период с 3 по 9 мая
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Овнам требуется поддержка, и они найдут ее в лице своих вторых половинок. Цените каждую минуту, проведенную вместе.
Женщины
Вы прекрасны, неотразимы и любимы. Это то, что вам нужно этой весной. Наслаждайтесь каждым мгновением и сможете понять, что такое настоящее счастье.
Мужчины
У вас наступает время серьезных перемен. Одинокие люди найдут своих возлюбленных. Пары ощутят приток сил и жизненной энергии.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
В самом начале мая придется потрудиться. Ваши отношения прекрасны, но их стоит немного доработать.
Женщины
Звезды крайне рекомендуют планировать каждый свой шаг. Наводя порядок во всем, вы сможете улучшить свое семейное положение в кратчайшие сроки.
Мужчины
Эта неделя будет тяжелой, но вы справитесь со всеми трудностями, потому что рядом с вами ваша любимая. Не упускайте ее, ведь она послана самой вселенной.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Вас ожидает огромная белая полоса. Возможны поступления денег, визит близких родственников, но лучше всего оставаться дома со своими любимыми.
Женщины
Май для некоторых дам Близнецов будет особенным. Одни получат романтические предложения, а другие узнают о скором прибавлении в семействе.
Мужчины
Вам пора стать более решительными. Ваша избранница ждет того самого предложения, и пора его сделать. Вы не пожалеете.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
У Раков будет просто идеальная неделя. Вы отстранитесь от проблем, от шума и людей. Побыв наедине со своей второй половиной, вы сможете ощутить прилив сил, энергии и только положительные эмоции.
Женщины
Дамам стоит соблюдать спокойствие. Ваш спутник уже движется к вам на встречу. Осталось немного подождать.
Мужчины
Не стоит менять свой привычный уклад. У вас все идеально, как в семье, так и на работе. Именно это подпитывает вас изнутри.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Для каждого Льва талисманом является солнце, но у всех оно разное. Одни ценят любовь и верность, другие поддержку и понимание.
Женщины
Вам важно ощущать родного человека. Он может не говорить, как сильно вас любит, вам достаточно, чтобы он был рядом.
Мужчины
Старайтесь быть более сдержанными. Ваша страсть чрезмерна, но не каждая женщина выдержит столь сильный напор.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Эта неделя подойдет для приятных начинаний. Вы можете встретить любимого или получите интересное предложение. Вариантов масса, и все они будут положительными.
Женщины
Негативная энергетика и черная полоса уходят на задний план. Остается место любви, радости и пониманию. Наслаждайтесь этими моментами.
Мужчины
Вы эмоциональная натура. Вам хочется ярких впечатлений, но ваша партнерша более спокойная. Вы сами выбрали ее лучшей женщиной, и цените как никого другого.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Весы прекрасны снаружи и внутри. Именно это помогает вам всегда оставаться в приподнятом настроении.
Женщины
Вы получите неожиданное романтическое предложение, от которого просто не сможете отказаться.
Мужчины
Если вы нашли ту самую, не стоит мешкать. Спешите за кольцом в ближайший ювелирный магазин.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Чтобы пламя разгоралось больше и больше, в него нужно подкладывать дрова. В любви все точно также.
Женщины
Ваш покровитель движется вперед. Вам стоит следовать своему спутнику, и вы станете самой счастливой на планете.
Мужчины
Ваши бытовые будни скоро станут яркими, контрастными и самое главное - приятными в романтическом плане.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
В эту неделю стоит отбросить все планы на потом. Сейчас идет период, когда стоит строить свою личную жизнь. Все попытки окажутся успешными, даже если к ним не прикладывать много сил.
Женщины
Одинокие дамы скоро получат интересные предложения. Обдумайте все хорошо, прежде чем ответить. Звезды сулят удачные моменты.
Мужчины
Вам хочется чего-то нового и яркого? Почему бы не совершить безумный поступок ради любимой? Подарите ей букет роз, сделайте романтический ужин при свечах.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Вы слишком сдержанны. В вашем сердце горит пламя любви, и пора раскрыть свои чувства. Не теряйте ни минуты, чтобы не упустить свою судьбу.
Женщины
Вы сможете свернуть горы, если сами поверите в свою силу. Влюбились в того красавчика из соседнего подъезда? Сделайте первый шаг.
Мужчины
Старайтесь более тщательно подбирать слова в общении с любимой. Женщины очень ранимые. Чтобы не потерять ту самую, единственную, уделяйте ей побольше внимания. Дарите ласку, нежность.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
В начале мая стоит полагаться только на свои силы. Возможны денежные поступления. Не спешите в решениях, чтобы они не были неправильными, особенно касаемо любви и отношений.
Женщины
Не форсируйте события. Ваш избранник уже спешит к вам навстречу. Скоро ваши судьбы переплетутся воедино.
Мужчины
Вы по натуре не страдаете эгоизмом. Женщины очень ценят это. Оставайтесь таким все время, и вы сможете найти самую лучшую даму в мире.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pete Linforth/Pixabay
Рыбы – это особый знак. Люди, рожденные под ним, отличаются от остальных. Они более нежные, ранимые, но чувствительные и романтичные. Порой именно это становится причиной одиночества, разбитых сердец.
Женщины
Старайтесь более тщательно выбирать партнера, и скоро вы встретите того самого, без которого не сможете прожить ни дня.
Мужчины
Вы хотите обрести семью, женщину, которая вас будет любить, ценить и уважать. Откройте свои чувства той, о которой вы бредите по ночам. Звезды сулят удачный разговор и благополучный его исход.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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