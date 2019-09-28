Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 сентября по 5 октября

Удача будет сопутствовать практически каждому знаку зодиака, и благодаря ней одинокие львы обретут счастье, привередливые раки, наконец, научатся жить в мире и согласии с теми, кто готов идти за ними на край света, а те, кто находится на стадии решения важных вопросов, наконец, примут верный вектор следования.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Неделя будет беспокойная, но в целом успешная.
Женщины
Вероятны позитивные моменты, а в личную жизнь вовсе ворвутся перемены, о которых вы даже не могли подумать. Вам благоволит сама вселенная, и не стоит противоречить ее советам.
Мужчины
Звезды советуют уделить как можно больше времени своей семье, жене и детям, если они у вас есть. Вам необходимо тепло и поддержка близких, чтобы справиться с возникшими трудностями.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
В начале недели возможны романтические поездки, из которых вы вернетесь полными сил и энергии.
Женщины
Вам хочется любви, внимания и заботы? Почему бы не рассказать об этом своему избраннику. Он недоумевает, по какой причине вы угрюмы, апатичны и так холодны к нему.
Мужчины
К вам благосклонны совершенно все, начиная от руководителя на работе и заканчивая супругой. Воспользуйтесь этим моментом, и выскажете о своих пожеланиях, поговорите о проблемах, которые вас тревожат. Вас обязательно поймут.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
В начале недели нужно стремиться реализовать максимум из своих романтических планов.
Женщины
Вам нужно быть более инициативными. Если ваша вторая половина никак себя не проявляет, то почему бы не взять борозды правления на себя? Именно так вы сможете решить конфликты, возникшие в недавнем времени.
Мужчины
Вас терзают сомнения, касающиеся личной жизни? Не стоит удручать себя беспочвенными опасениями, так как ваша половинка верна вам как никогда.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Наступает неделя перемен, и вы уже ощущаете их положительные тенденции. Вы сможете почувствовать легкость и уверенность в себе.
Женщины
Романтичные натуры найдут причину полетать в облаках. У вас вероятны знакомства, способные иметь хорошее продолжение.
Мужчины
У вас внутри есть страхи, опасения и даже фобии относительно отношений. Это совершенно ни к чему. Вы интересны, привлекательны, а главное - очень спокойны и можете стать самым лучшим мужем в мире.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
У Львов открывается масса перспектив в предстоящие 7 суток. Важно распланировать свой режим дня, постарайтесь уделить внимание всем, кто в нем нуждается, в том числе и своей второй половинке.
Женщины
Удача будет на стороне тех, кто предпочитает долгие и крепкие союзы. Легкомысленным особам стоит задуматься о поведении и отношении к окружающим.
Мужчины
Мужчинам не нужно прикладывать усилий, чтобы привлечь внимание девушек. Вам достаточно просто взгляда, чтобы завораживать и притягивать ту, которая вас покорила.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
У Дев эта неделя будет наполнена комфортом, позитивом и только приятными впечатлениями.
Женщины
Старайтесь искоренять свою строптивость. Имея солидный возраст, пора задуматься о том, почему вы до сих пор одиноки. Излишняя требовательность к людям может стать причиной таких последствий, как старость в одиночестве и отрешенность от всех близких.
Мужчины
Вплоть до выходных в ваших отношениях с партнершей будет поддерживаться положительный настрой. Не теряйте его, и выбросьте из головы необоснованные страхи. Просто наслаждайтесь жизнью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весам нужно научиться быть требовательными не к людям, а к себе. От вас бегут партнеры именно из-за завышенной самооценки и отсутствия моральных принципов.
Женщины
Если вы решили прожить со своим избранником всю оставшуюся жизнь, то старайтесь изменить свой характер.
Мужчины
В вашей жизни присутствует стабильность, легкость и взаимность. Сохраните этот период на как можно большее время, и удача будет всегда следовать за вами.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Возможно некоторые проблемы и на работе, и в личной жизни, но все они носят исключительно временный характер.
Женщины
Дамам нужно крайне сильно стараться сдерживать свою раздражительность, нервозность и в целом негативное отношение к любимому.
Мужчины
У вас в отношениях полный штиль, как в тихой гавани. Насладитесь этими романтичными нежными моментами, и позабудьте о насущных проблемах.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Неделя будет неоднозначной. Будет просыпаться желание разорвать старые связи и одновременно укрепить их как можно лучше. Не теряйте головы, и не совершайте необдуманных поступков, чтобы потом не пожалеть.
Женщины
В последнее время на вас слишком много навалилось. Не теряйте самообладания, скоро вы встретите того, кто сможет решить все ваши проблемы.
Мужчины
Вы полны энергии, сил и решительности менять свою жизнь. Звезды советуют тщательно продумать каждый шаг и не поддаваться соблазнам.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Именно Козерогам среди множества остальных знаков будет помогать сама вселенная. Прикладывая минимум усилий, вы достигнете немалых высот.
Женщины
В вашей жизни все прекрасно, вы любите, любимы, вы не задумываетесь о том, что будет завтра или через год, и правильно делаете.
Мужчины
Вероятен риск, что вы попадете под влияние обаятельной дамы. Подумайте, а может быть это судьба?
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
В эту неделю планеты выставлены таким образом, что любое ваше начинание в любовных делах окажется удачным.
Женщины
Вам скоро поступит интересное предложение романтического характера, а вот что это будет, зависит от партнера и от того, насколько он уверен в ваших чувствах к нему.
Мужчины
Одинокие Водолеи скоро сменят свой статус семейного положения. На горизонте виднеется та дама, которая растопит сердце и затмит разум.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбам пора задуматься о семье, так как одиночество не приводит ни к чему хорошему.
Женщины
Выбирайтесь из своего кокона и отправляйтесь навстречу любви и романтике. В окружении есть тот, кто восхищается вами сполна.
Мужчины
Не усугубляйте свои отношения с девушками. Держите общение - и сможете добиться их расположения.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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