Будет жарко: гороскоп любви на период с 29 сентября по 5 октября

Неделя будет беспокойная, но в целом успешная.

Женщины

Вероятны позитивные моменты, а в личную жизнь вовсе ворвутся перемены, о которых вы даже не могли подумать. Вам благоволит сама вселенная, и не стоит противоречить ее советам.

Мужчины

Звезды советуют уделить как можно больше времени своей семье, жене и детям, если они у вас есть. Вам необходимо тепло и поддержка близких, чтобы справиться с возникшими трудностями.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)