Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 июня по 4 июля

На этой неделе у Тельцов будет много эмоций. Все они будут касаться личной жизни.

Женщины

С понедельника по пятницу вы будете в буквальном смысле притягивать людей как магнит. Особенно будьте осторожны в среду и пятницу.

Мужчины

Если вы хотите романтического лета, то спешите найти свою вторую половинку. Она находится в вашем окружении и проявляет знаки внимания. Не упустите свою судьбу, и будете рады всю оставшуюся жизнь.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)