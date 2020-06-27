Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 июня по 4 июля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
Звезды рекомендуют с понедельника настраиваться на серьезный лад. Такое отношение поможет правильно принимать предстоящие решения.
Женщины
Поступят романтические предложения, от которых не стоит отказываться. Встреча с человеком, близким по духу будет как нельзя кстати.
Мужчины
Вы полны эмоций и стремления любить, покорять вершины. Старайтесь придерживаться этой тенденции, и вы сможете добиться поставленных целей.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
На этой неделе у Тельцов будет много эмоций. Все они будут касаться личной жизни.
Женщины
С понедельника по пятницу вы будете в буквальном смысле притягивать людей как магнит. Особенно будьте осторожны в среду и пятницу.
Мужчины
Если вы хотите романтического лета, то спешите найти свою вторую половинку. Она находится в вашем окружении и проявляет знаки внимания. Не упустите свою судьбу, и будете рады всю оставшуюся жизнь.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
В личной жизни Близнецов наступает спокойствие, затишье. Но оно и к лучшему. Вам нужно передохнуть и набраться сил.
Женщины
Чтобы в последующие недели блистать ярче солнца, вам нужен отдых. Откажитесь от романтических встреч, посвятите время себе любимым.
Мужчины
У мужчин все наоборот. Настроение будет солнечным, вам захочется любви и взаимопонимания. Звезды рекомендуют посвятить свободные минутки своей второй половинке.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
У вас начинается пора открытий, серьезных перемен, которые коснутся личной жизни. Одинокие Раки найдут вторую половинку, а те, кто уже состоит в браке, будут просто наслаждаться теплом и нежностью.
Женщины
Звезды сулят активное времяпрепровождение. Устройте пикник со своим любимым человеком, пересмотрите старые снимки, откройте бутылочку вина.
Мужчины
Сделайте приятное своей женщине. Подарите ей цветы, поцелуи, объятья. Ей это сейчас просто необходимо.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
Звезды рекомендуют вам не расслабляться. На вас открывается охота противоположного пола. Нужно быть начеку.
Женщины
Ваша страстная натура слишком притягательна. Порой это становится поводом для сплетен. Не вступайте ни в какие интрижки, и тогда вам не придется сталкиваться с неприятными последствиями, способными подпортить репутацию.
Мужчины
У одиноких Львов грядет бурное развитие событий. Вас ждут новые знакомства, встречи, романтика и, возможно, брак.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
Вы близки к тому, чтобы решиться на серьезное предложение. Не важно, от кого оно поступит, от мужчины к женщине или наоборот. Инициатива даст свои плоды.
Женщины
В вашей семье все спокойно, спокойно и гармонично. Этого вам так давно не хватало. Насладитесь этими моментами и просто отдохните.
Мужчины
Вы полны энергии для новых начинаний. Поделитесь ей со своей любимой. Вкладывайте свои силы в работу, в осуществление собственных идей, в укрепление семьи.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
Эта неделя будет мистически необыкновенной. Вас будут преследовать знаки вселенной. Не стоит их упускать.
Женщины
Те, кто давно ждал свою вторую половинку, в скором времени ее найдут. Главное, не делать резких движений, не надоедать.
Мужчины
В ваших руках ваша судьба. Только от вас зависит то, кто будет с вами до самой старости, кто согреет вас и укроет одеялом в холода.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
В недавнем времени вы считали себя неудачником в любви, карьере. Все на самом деле намного лучше, чем вам кажется. Посмотрите на мир другими глазами.
Женщины
Вас ожидает масса сюрпризов. Они будут романтичными, невероятно неожиданными и заставят вас немало понервничать.
Мужчины
Встречайте рассветы и провожайте закаты со своей любимой, а не на работе. Это укрепит ваш брак и сделает его более счастливым и долгим.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
В любви как на войне все способы хороши. Хотите завладеть тем, кто покорил ваше сердце, тогда не стоит тратить ни минуты.
Женщины
Вам благоволит вселенная. Звезды помогут вам выбрать нужное направление, а остальное зависит только от вас. Не упустите шансов в любви, которые предоставит судьба.
Мужчины
Ваша проявленная инициатива скоро будет вознаграждена. Откройте свое сердце той самой женщине, и она точно не ответит вам отказом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
Эта неделя будет немного напряженной, но ваша вторая половинка сможет вас успокоить, расслабить. Доверьтесь тем, кто каждый день с вами рядом и не пожалеете.
Женщины
Вам свойственно быть эмоциональными, слишком чувствительными. Сейчас нужно проявить спокойствие. В противном случае вы спугнете потенциального партнера.
Мужчины
Цените ту, которая терпит ваш сложный характер. Она любит вас от макушки до кончиков пальцев и не оставит в трудную минуту.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Эта неделя закрутится как карусель. События будут сменять друг друга. Вы не будете успевать за ними, но нужно сохранять самообладание.
Женщины
Не перечьте вселенной. Вам послан мужчина мечты и он не оставит вас в покое. Посмотрите на него с другой стороны, изучите положительные стороны и поймете то, что он тот самый.
Мужчины
Чтобы сохранить союз, нужно вкладывать силы. Вы еще не слишком готовы к браку, а потому не стоит торопиться.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Агзам Гайсин/ Pixabay.com
У вас наступает период знакомств, встреч, романтических предложений.
Женщины
Не упускайте ни единой возможности провести время со своей второй половинкой. Он будет очень рад.
Мужчины
Вам стоит уделить больше внимания противоположному полу. Ваша избранница немного заскучала и нуждается в ласке, заботе.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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