Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 июля по 3 августа

В это время звезды на стороне тех, кто чист душой и желает перемен. Самое главное - это не упустить важного момента встречи со спутником жизни. Возможны некоторые трудности, но это всего лишь мелочи. Старайтесь найти общий язык с близким человеком, расскажите ему о своих чувствах, сходите в кино, на романтический ужин, в общем - проведите время вместе.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
У Овнов будет спокойная и достаточно удачная неделя. Вероятны серьезные перемены в личной жизни, чему вы будете очень рады.
Женщины
Дам ждут приятные сюрпризы, предложения от мужчин и возможны даже романтические путешествия. Вас поддерживает целая вселенная, и старайтесь не упустить такого важного момента. Около вас находится тот, кто способен растопить даже самое холодное сердце.
Мужчины
Если вы хотите быть окружены любовью до конца ваших дней, то сейчас самое время подыскать избранницу. Вы успешны, притягательны и сможете покорить ту, которая радует вас при каждой встрече.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
У тельцов удачны будут понедельник и среда. В это время нужно максимально сконцентрироваться на том, чего вы желаете и что вы хотите от потенциальной второй половины. Возможно, вы сможете встретить своего спутника или спутницу.
Женщины
Хотите, чтобы ваши дела шли максимально благополучно? Старайтесь быть крепкими духом, чтобы отстоять свою репутацию перед недоброжелателями и соперницами. Это не только повысит статус, но и поможет укрепить свой союз.
Мужчины
Не стремитесь объять необъятное. Выбирайте одну избранницу и уделяйте ей все свое внимание. Она оценит это на 100% и подарит вам море взаимности, взаимоуважения и любви.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вы шикарны как никогда. Воспользуйтесь своим шармом и покоряйте тех, кто вам нравится. Самое главное - это не переусердствовать с напором, чтобы не напугать потенциального партнера или партнершу.
Женщины
Не можете дождаться решимости от вашего парня или мужа? Действуйте сами. Расскажите о мечтах, чувствах и пожеланиях. Возможно причина таких отношений - банальное недопонимание, и не более.
Мужчины
Старайтесь игнорировать провокации со стороны противоположного пола. Сейчас нужно выдержать паузу в отношениях, чтобы исключить дальнейшие конфликты.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Звезды на вашей стороне. Вы чувствуете уверенность в себе и подъем духа. Это поможет набраться решимости на первый шаг и познакомиться с тем или той, которые вам давно нравятся.
Женщины
Не отталкивайте того, кто давно рядом с вами. Вы просто еще не разобрались в своих чувствах, однако потенциальный партнер уже все решил за вас. Откройтесь ему, пообщайтесь, узнайте поближе и тогда поймете, что это тот самый принц на белом коне.
Мужчины
Вы созрели для серьезных перемен, причем, они затронут как влюбленных, так и одиноких раков. Закончите те отношения, которые тянут вас вниз или наоборот - начните новую историю любви, которая сохранится в веках. Время действовать.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
У Львов будет достаточно напряженная неделя. Вас будут приглашать на встречи, порадуют интересные знакомства и, возможно, сделают предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Женщины
Удача будет на стороне тех дам, которые знают, чего хотят. Постоянные отношения могут тяготить, но почему бы не раскрасить их своими руками? Подготовьте романтический ужин, облачитесь в роскошное нижнее белье и подарите незабываемую ночь любви своему партнеру. Вы будете приятно удивлены тому, как он преобразится после таких сюрпризов.
Мужчины
Спонтанные желания порой творят целые судьбы. Возьмите отпуск и отправляйтесь в теплые страны, где вас будут ждать загорелые девушки, курортные романы и море нежности, ласки и удовольствия.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы также не заскучают в эту неделю. Вы полны сил и бодрости. Вам хочется новых знакомств и бурных эмоций. Спешите внести изменения в свою жизнь, и вы не пожалеете об этом ни на минуту.
Женщины
Дамы будут окружены вниманием, комфортом и заботой. Самое главное - уметь отблагодарить за приятные моменты, а вот проявлять эгоистический характер вовсе не время. Это спугнет вашего обожателя.
Мужчины
Вплоть до следующей недели вы будете утопать в любви и внимании представительниц противоположного пола. Может присутствовать некая неуверенность в себе, но это все беспочвенно. Отбросьте негативные мысли и просто наслаждайтесь жизнью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы должны осмотреться вокруг себя. Вас окружает столько замечательных людей, и некоторые из них могут стать вашим потенциальным партнером, а возможно и супругом/супругой.
Женщины
Не ждите подвигов от мужчин. Проявляйте себя сами, и награда не заставит себя долго ждать. Важно грамотно отбирать партнера, чтобы не пожалеть о выборе в будущем.
Мужчины
Увы, сейчас не стоит рассчитывать на удачу. Вам нужно положиться только на себя, и если вселенная заметит упорство и труды в поисках второй половины, то вы ее обязательно встретите.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Возможны некоторые проблемы в отношениях с партнером. Наиболее неблагоприятные дни - это среда и четверг. Негативные тенденции преобладают во всем, а потому не стоит вступать в конфликты и провоцировать серьезные последствия.
Женщины
Не стоит закатывать приступы ревности. Они совершенно беспочвенны и ваш партнер полностью верен вам во всех смыслах.
Мужчины
В скором времени возможны серьезные перемены, однако только если вы сами приложите к ним руку. Хотите изменить личную жизнь? Попробуйте пересмотреть свой характер. Возможно, некоторые черты отталкивают потенциальных партнерш.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
На этой неделе все спокойно. Вам кажется, что земля остановилась под ногами, и вы не можете двигаться вперед, но все не так плохо. Это всего лишь затишье перед переменами, бурей эмоций и впечатлений.
Женщины
Не помешает небольшой курортный роман или романтическое путешествие на краю света, где море, солнце, пальмы и безумные закаты с невероятными рассветами.
Мужчины
Укрепляйте свои отношения изнутри, не обращая внимания на посторонних. В конечном итоге им это надоест, а вы сохраните гармонию в семье.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Удивительно, но на протяжении длительного времени удача на вашей стороне. Вы красивы, обаятельны и совершаете исключительно обдуманные поступки.
Женщины
Вам не нужно нервничать. Вы уверены в себе, в своих действиях и спутнике жизни. Сохраняйте такую позицию, и никто не сможет посягнуть на ваше самообладание. Это самое главное в хранении домашнего очага.
Мужчины
Вас может поджидать некая опасность. Не доверяйте свои секреты тем, в ком не уверены, особенно, если это касается партнерши. Ваши слова могут быть использованы против вас, а это далеко не самый лучший исход недели.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Ваша персона притягивает взгляды, причем часть из них завистливая. Не стремитесь доказать свое совершенство перед остальными. Это вряд ли оценят представители противоположного пола.
Женщины
Проведите время со своим партнером, посетите кино, балет, музей. Вам на пользу пойдут совместные прогулки, которые помогут расслабиться, поговорить и решить ранее возникшие проблемы.
Мужчины
Целеустремленные персоны найдут то, что давно искали. Дама вашего сердца уже у вас в руках. Не сбавляйте напористости, и скоро она, возможно, примет ваше предложение о замужестве.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы должны держать всю сложившуюся ситуацию под контролем. В противном случае вы можете упустить свою судьбоносную встречу.
Женщины
Уделите время себе любимым, но и не забудьте про избранника. В эту неделю не желательны конфликты, гости и встречи с малознакомыми людьми. Это может негативно отразиться на энергетике вашего союза.
Мужчины
Июль - это середина лета, пора любви. Хватайтесь за любую возможность ярко провести этот отпуск. Именно на отдыхе вы встретите ту, от которой будет намного жарче, чем от небесного светила.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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