Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 июля по 3 августа

У Овнов будет спокойная и достаточно удачная неделя. Вероятны серьезные перемены в личной жизни, чему вы будете очень рады.

Женщины

Дам ждут приятные сюрпризы, предложения от мужчин и возможны даже романтические путешествия. Вас поддерживает целая вселенная, и старайтесь не упустить такого важного момента. Около вас находится тот, кто способен растопить даже самое холодное сердце.

Мужчины

Если вы хотите быть окружены любовью до конца ваших дней, то сейчас самое время подыскать избранницу. Вы успешны, притягательны и сможете покорить ту, которая радует вас при каждой встрече.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)