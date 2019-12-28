Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 декабря по 04 января 2020 года
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Вы слишком ослаблены. Вам нужен глоток свежего воздуха. Однако сначала стоит разобраться с тем, что именно вас тяготит. Возможно это партнер, а может быть обстановка в семье в целом.
Женщины
Вы сильны духом, но не хватает решительности. И еще вам сложно принимать решения под влиянием других людей. Так можно потерять даже крепкие отношения.
Мужчины
Чтобы оставаться со своей любимой и не подвергать риску свой брак, не нужно тратить время на общение с другими женщинами. Ревность разрушает.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Чтобы быть в центре внимания, нужно оставаться личностью, но и не терять свое собственное Я. Соблюдайте это правило, и найдете самого искреннего партнера.
Женщины
В эту неделю у вас есть шанс кардинально поменять свою жизнь. Нужно только постараться. Результат вас поразит!
Мужчины
Вы чувствуете себя отлично. С вами женщина мечты, у вас лучшая работа. Но все это может рухнуть в один момент, если переоценивать себя и свои силы.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Не стоит размениваться по мелочам. Вам нужно задуматься о будущем. Обратите внимание на тех, кто проявляет к вам знаки внимания. Возможно, это судьба.
Женщины
Не будьте слишком меркантильными. Любовь не измеряют размером кошелька. Рядом с вами тот, кто будет с вами в старости, в бурю, ураган и до последнего вздоха. Цените его.
Мужчины
В конце недели вас ожидает фантастический успех. Вы встретите ту, которая сразит наповал вас, и даже ваших близких.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Декабрь - это новая ступень для Раков. В последнюю неделю вам нужно будет принимать много решений, от которых будет зависеть ваша дальнейшая судьба.
Женщины
Вы чрезмерно осмотрительны. Холодный расчет порой пугает ваших потенциальных партнеров. Именно потому многие представители этого знака до сих пор одиноки.
Мужчины
Если вы не решитесь на знакомство с той, которая тревожит ваше сердце, вы можете упустить ее навсегда.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
В этом декабре вам нужно уделять много внимания не своей персоне, а окружающим. Именно противоположному полу. Это касается только одиноких людей, находящихся в поиске счастья.
Женщины
Не спешите делать выводы о своем новом партнере. Узнайте его поближе. Он просто не раскрыл свой потенциал.
Мужчины
Чтобы завладеть той, которая вам по нраву, нужно брать инициативу в свои руки. Так вы сможете покорить ее с первого взгляда, не давая шанса остальным претендентам.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Не стоит тратить время на выяснение отношений, ревность, скандалы. Все это отложит негативный отпечаток на вашем союзе.
Женщины
Важно помнить, что женщины настоящие хранительницы домашнего очага. От вашего настроения зависит атмосфера в доме, комфортность мужчины и даже ваши отношения.
Мужчины
Вам нужно больше общаться с женщинами. В эту новогоднюю ночь возможно интересное знакомство, которое приведет к долгим и счастливым отношениям.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Вы слишком часто обращаете внимание на то, что не нужно. Не стоит рассказывать о своей личной жизни так усердно. Некоторые могут использовать эту информацию в личных корыстных целях.
Женщины
Вы не можете открыто проявлять свои чувства. Это отталкивает мужчин и не дает вам добиться их расположения так, как хотелось бы.
Мужчины
Чтобы стать успешными в поиске дамы сердца, нужна не только красивая оболочка, но и достойное внутреннее наполнение. Задумайтесь об этом.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Совсем скоро и на вашей улице будет праздник. Звезды благоволят скорпионам и подталкивают на сумасшедшие действия.
Женщины
Хотите просыпаться по утрам в объятьях любимого? Отправляйтесь на поиски, и вас ждет 100% успех.
Мужчины
Есть идеи по улучшению ваших отношений с партнершей? Обязательно используйте их пока не поздно.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Даже одинокие стрельцы смогут быть счастливыми в этот Новый год.
Женщины
Держитесь как можно дальше от сплетников. Они могут существенно испортить вашу репутацию.
Мужчины
Выбирая для себя женщину, с которой вы пойдете по жизни, не нужно слушать посторонние советы. Они не всегда верные, а порой корыстные.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Если вы готовы к серьезным отношениям, то пора начинать их выстраивать.
Женщины
Вы одиноки в душе. Виной тому то, что вы недовольны своим партнером. Возможно, стоит поговорить, обсудить насущные проблемы. Это поможет посмотреть на ситуацию более трезво.
Мужчины
Звезды сходятся так, что у вас будет удача во всем. На самом деле, это возможно только, если вы приложите силы, желание и терпение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Эту неделю стоит провести в спокойствии и умиротворении. Так вы сможете отдохнуть, набраться сил и обдумать важные моменты, касающиеся вашего брака.
Женщины
Вам нужны кардинальные перемены. В противном случае, состояние дойдет до предела и весь негатив, может быть, выплеснут на партнера.
Мужчины
Не совершайте необдуманных поступков. Попробуйте прощупать ту, которая проявляет знаки внимания. Не всегда желаемое соответствует действительному.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбам стоит отложить свои дела на потом. Время отдыха, так отдыхайте.
Женщины
Сейчас есть время подумать над тем, правильно ли вы действуете в отношениях. Если ваш мужчина чем-то вас не устраивает, то не нужно терпеть. Впереди вся жизнь и 1000 возможностей.
Мужчины
Звезды сулят приятные знакомства. Можно отправиться в романтическое приключение. Оно будет успешным.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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