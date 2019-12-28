Будет жарко: гороскоп любви на период с 28 декабря по 04 января 2020 года

Вы слишком ослаблены. Вам нужен глоток свежего воздуха. Однако сначала стоит разобраться с тем, что именно вас тяготит. Возможно это партнер, а может быть обстановка в семье в целом.

Женщины

Вы сильны духом, но не хватает решительности. И еще вам сложно принимать решения под влиянием других людей. Так можно потерять даже крепкие отношения.

Мужчины

Чтобы оставаться со своей любимой и не подвергать риску свой брак, не нужно тратить время на общение с другими женщинами. Ревность разрушает.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)