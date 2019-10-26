Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 октября по 2 ноября

Овны слишком импульсивные натуры, что порой портит им жизнь. Если вы не научитесь контролировать себя, то в любви вряд ли удастся достичь успеха.

Женщины

Вы слишком коварны и расчетливы. Таких женщин редко выбирают для семейной жизни. Постарайтесь изменить характер, и вы найдете своего спутника жизни.

Мужчины

В эту неделю не получится избежать конфликтов, но только если вы будете вспыльчивы. В целом период спокойный без особых впечатлений.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)