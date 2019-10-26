Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 октября по 2 ноября
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овны слишком импульсивные натуры, что порой портит им жизнь. Если вы не научитесь контролировать себя, то в любви вряд ли удастся достичь успеха.
Женщины
Вы слишком коварны и расчетливы. Таких женщин редко выбирают для семейной жизни. Постарайтесь изменить характер, и вы найдете своего спутника жизни.
Мужчины
В эту неделю не получится избежать конфликтов, но только если вы будете вспыльчивы. В целом период спокойный без особых впечатлений.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Звезды предупреждают о том, что возможны перепады настроения, но на не длительный срок. Особенно негативные тенденции будут активны с четверг по пятницу включительно.
Женщины
Старайтесь быть более нежными. Вы слишком требовательны к окружающим, а стоит обращать внимание на себя, чтобы создать счастливый брак.
Мужчины
Вы осторожны, как никогда. Не допускайте в личное пространство незнакомых людей. Они могут подпортить вашу репутацию информацией, которую получат от вас.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
Вы подвержены влиянию других людей. Не стоит, ведь это портит вам настроение и значительно отравляет жизнь.
Женщины
Вы привлекательны как никогда, но ваш позитивный настрой могут омрачить прошлые отношения. Бывший партнер появится в самый ненужный момент. То, что будет дальше, зависит только от вас.
Мужчины
Тем, кто уже состоит в отношениях, звезды рекомендуют проводить как можно больше времени со своей второй половинкой.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
Звезды шепчут, что эта неделя для раков станет идеальной для построения личной жизни.
Женщины
Старайтесь обращать внимание на тех, кто проявляет к вам симпатию. Среди поклонников есть тот, который станет не просто партнером, а мужем на долгие годы.
Мужчины
Вы можете разочароваться в той, которую выбрали в качестве избранницы. На самом деле это глупое сомнение, которое сформировалось под влиянием осенней депрессии. Выдохните - и отправьтесь в отпуск.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Вы бываете либо чрезмерно активными, либо совершенно бездействуете. Это не ясно окружающим, а особенно тем, которые живут с вами в браке.
Женщины
Вам нужно научиться подходить к решению проблем мягче, даже если они касаются личных отношений.
Мужчины
На этой неделе представителям этого знака нужно быть особенно спокойными, так как вокруг будет скапливаться негатив. Гоните его, как можно дальше, и вы сможете избежать конфликтов.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
У вас возникает немало проблем в общении с противоположным полом. Вина тому - это личная неприязнь тех, кто не соответствует вашим требованиям.
Женщины
Вы можете создать панику совершенно на пустом месте. Порой именно это состояние делает почву под вашими ногами слишком шаткой. Это мешает нормальным отношениям с мужчинами.
Мужчины
На ваше настроение может повлиять многое, но только не вы сами, и это зря. Ваша вторая половинка очень грустит из-за ваших перепадов, стрессов и депрессий. Уделите ей внимание, иначе могут быть серьезные последствия.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы - это истинные любовники. Этот знак зодиака обходит многие другие в ухаживаниях, в романтике и естественно - в любви.
Женщины
Вам достаточно одного взгляда, чтобы сразить мужские сердца наповал. Воспользуйтесь этой способностью, если вы хотите обрести того самого, верного и любимого.
Мужчины
Устройте ужин при свечах, подготовьте букет шикарных цветов, и вы сможете настроить контакт с любимой, который так давно утерян.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Скорпионам нужно активно искать вторую половину. Сейчас самое время, ведь звезды вам благоволят.
Женщины
Если вы еще одиноки, то пора все изменить. Ваш избранник уже рядом, стоит только оглянуться.
Мужчины
Ваша удача близко, только она будет интерпретирована не в деньгах, а в женщине, которая покорит вас с первого взгляда.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вы обворожительны и притягательны. Даже звезды смотрятся тускло на вашем фоне.
Женщины
Старайтесь поддерживать хорошее настроение, и именно тогда вас будет окружать позитив, счастье и радость.
Мужчины
Вам нужно уметь отстаивать свои позиции. Логика, а также правильно расставленные аргументы помогут избежать конфликтов.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
Чтобы построить личное счастье, не нужно идти по головам. Ищите свою вторую половинку, а не воруйте ее у других. Карма все равно найдет вас и может отомстить.
Женщина
Относитесь к происходящим событиям с легкостью. Они скоро уйдут в прошлое, а вам остается наслаждаться жизнью.
Мужчины
Вам нужно научиться находить компромиссы со своей второй половинкой. Именно это может быть основой крепкого брака.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеям стоит положиться на своих избранников. Они в буквальном смысле нуждаются в поддержке и помощи.
Женщины
Отложите свои поиски возлюбленного до следующей недели. Сейчас не самое время.
Мужчины
Вам наоборот стоит делать акцент на том, чтобы выстроить свою личную жизнь. Вы активны, полны энергии и главное - желания стать любимым.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Некоторые рыбы считают, что они самые лучшие в мире. Это их огромная ошибка, ведь самовлюбленность - это самое худшее качество.
Женщины
Дамам нужно тщательнее беречь своих мужчин. Велика вероятность конфликтов, скандалов, способных привести к расставанию.
Мужчины
Вы слишком активно идете к своей цели в поиске невесты. Это пугает женщин и даже отталкивает их.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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