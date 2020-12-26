Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 декабря 2020 по 2 января 2021

На людей, родившихся под этим знаком, будет оказываться особое влияние звезд. Именно оно поможет преодолеть все трудности.

Женщины

Если вам нужна поддержка любимого, то просто скажите ему об этом.

Мужчины

Звезды советуют стать менее циничным к людям. Так вы скорее найдете вторую половинку, которая уже находится в вашем окружении.

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