Будет жарко: гороскоп любви на период с 27 декабря 2020 по 2 января 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
На людей, родившихся под этим знаком, будет оказываться особое влияние звезд. Именно оно поможет преодолеть все трудности.
Женщины
Если вам нужна поддержка любимого, то просто скажите ему об этом.
Мужчины
Звезды советуют стать менее циничным к людям. Так вы скорее найдете вторую половинку, которая уже находится в вашем окружении.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Неделя будет чересчур эмоциональной. Найдется место для радости, улыбок, позитива и для небольших переживаний.
Женщины
На этой неделе вам нужно наслаждаться спокойствием и тем, что вокруг царит замечательная романтичная атмосфера.
Мужчины
Ваша страсть и пылкость порой отталкивают представительниц прекрасного пола. Умерьте свой напор, и все наладится в ближайшее время.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
В недавнем времени у вас были небольшие трудности, но все это позади. Наступает период, когда нужно радоваться каждому моменту.
Женщины
Не проводите никаких проверок на прочность. Ваш избранник верен вам до кончиков пальцев. Просто цените его как никого другого.
Мужчины
Если вы еще одиноки, то это не повод поддаваться панике. Вселенная уже послала вам вашу любовь. Стоит еще немного подождать.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Те, кто рожден под этим знаком, всегда знают о том, как поступать в той или иной ситуации. Эта неделя не будет исключением.
Женщины
Если вы стали ощущать беспокойство, то просто поговорите по душам со своим любимым, и все недомолвки и догадки отойдут на задний план.
Мужчины
Вам будет поступать немало предложений от представительниц прекрасного пола, но чтобы совершить какой-либо шаг, нужно его несколько раз обдумать.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вам благоволит сама Вселенная. Вы находитесь под покровительством Солнца, небесного светила, питающего все созвездия. И вы словно Солнце всегда были и остаетесь в центре внимания.
Женщины
Вы обладаете настолько запоминающейся внешностью, что даже в темноте вы светитесь от счастья. Оставайтесь такими всегда, и ваша жизнь будет полна света, тепла, счастья.
Мужчины
Старайтесь больше доверять своей второй половинке, и вы не заметите того, как из вашего союза пропадут мелкие неурядицы.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Девы привыкли все проблемы воспринимать всерьез. Стоит более легко относиться к мелким жизненным неудачам, так как скоро они уйдут в прошлое, а вам нужно двигаться вперед навстречу романтическим приключениям.
Женщины
Вселенная зашифровала для вас любовное послание, и скоро вы его получите.
Мужчины
Вы открыты, доброжелательны. Вы можете стать лучшим лекарством от стресса для любой дамы, но еще не нашли свою истинную любовь. Скоро она появится на горизонте и сделает вас самым счастливым мужчиной на планете.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Чтобы семейная жизнь радовала только положительными эмоциями, над ней нужно тщательно работать.
Женщины
В конце декабря может внезапно нагрянуть депрессия, но продлится она недолго. Ваш любимый знает то, как порадовать свою избранницу, и это получается у него самым лучшим образом.
Мужчины
Если вы хотите изменить мир вокруг вас, то начните в первую очередь с себя.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
В личной жизни Скорпионов нередко возникают ситуации с недопониманием, но эта неделя не тот случай. Вы будете находиться в благодушном состоянии, в бодром духе и сможете пережить все размолвки.
Женщины
Перестаньте придираться к себе и своему избраннику. Вы пара, которой завидуют многие.
Мужчины
Наступила пора побыть вдвоем со своей второй половинкой. Вы так давно не были наедине, вам столько нужно друг другу рассказать.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Личный фронт Стрельцов можно сравнить с полем боя. У вас постоянно меняется настроение, бывают ссоры и жаркие примирения с любимыми. Пора научиться ладить друг с другом.
Женщины
В эти новогодние праздники вы не будете одиноки. На вашем дворе, наконец, наступит праздник.
Мужчины
Чтобы укрепить отношения с любимой, нужно научиться доверять друг другу и ценить того, кто находиться с вами рядом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вам стоит придерживаться только позитивных эмоций, что поможет легко разрешить возникающие ситуации.
Женщины
Вы слишком долго были одни. Вселенная пошлет вам того, кто сможет затмить всех предыдущих ухажеров и сделает вам долгожданное предложение руки и сердца.
Мужчины
Ваше внутреннее умиротворение напрямую зависит от благополучия в семье. Помните об этом всегда.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Порой вам кажется, что терпение вот-вот кончится, но на самом деле у вас стойкий характер. Не поддавайтесь на провокации, и избежите проблем в своей семье.
Женщины
Вы чувствительные, импульсивные натуры, но вас любят за то, какие вы есть.
Мужчины
Этот Новый год будет для вас особенным. Возможно, именно в эту волшебную ночь вы сможете встретить женщину своей мечты.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
В вас горит пожар любви, вы пылаете чувствами, но почему-то боитесь о них рассказать. Пора признаться, и вы не пожалеете.
Женщины
Вы любите, чтобы за вами ухаживали, чтобы вас ценили за все ваши достоинства. На самом деле, для крепкого брака достаточно просто взаимопонимания, поддержки и уважения.
Мужчины
Все, что вы запланировали, осуществиться самым лучшим образом. Вы сможете осуществить планы без малейших усилий, а Вселенная поможет во всех начинаниях.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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