Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 января по 1 февраля

Ваш огненный пыл не всегда уместен. Нужно уметь вовремя его усмирить, иначе могут быть серьезные неприятности.

Женщины

Вам свойственно грубо выражать свои эмоции, требования. Это нравится далеко не всем парням. Многих такое поведение испугает не на шутку.

Мужчины

Стремитесь совершенствовать свое Я. Это поможет отыскать что-то более новое, например, отношения, которых у вас так давно не было.

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