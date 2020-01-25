Будет жарко: гороскоп любви на период с 26 января по 1 февраля
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Ваш огненный пыл не всегда уместен. Нужно уметь вовремя его усмирить, иначе могут быть серьезные неприятности.
Женщины
Вам свойственно грубо выражать свои эмоции, требования. Это нравится далеко не всем парням. Многих такое поведение испугает не на шутку.
Мужчины
Стремитесь совершенствовать свое Я. Это поможет отыскать что-то более новое, например, отношения, которых у вас так давно не было.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: vostock-photo
Чтобы жить и наслаждаться, нужно иметь рядом вторую половинку. Порой это и есть смысл существования.
Женщины
Хотите завершить эту зиму в хорошем настроении? Не спешите разбрасываться ухажерами. Их не так много, как вам кажется. На самом деле не так много искренней симпатии.
Мужчины
Не разменивайтесь на тех дам, которые вас не достойны. Они просто пользуются вашим вниманием и расположением. Ваша судьба еще впереди.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: vostock-photo
В скором времени в вашем животе запорхают бабочки. Чтобы ощутить такое чувство, нужно постараться и проявить себя.
Женщины
Вы хотите много, но не решаетесь даже на самое малое. Действовать нужно всегда, даже если инициатором знакомства будете вы.
Мужчины
Как стать богатым душой? Нужно быть открытым, ласковым, искренним. Женщины любят таких и готовы побороться за того, кто красив и душой, и телом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: vostock-photo
В эту неделю вселенная вам благоволит. Сначала все пойдет немного не так как хотелось бы, но вы сможете все исправить.
Женщины
Не торопитесь. Если у вас есть объект обожания, то придержите его на расстоянии. Мужчины - это охотники, и им нужно дать возможность завоевать свою добычу, а не получить ее на блюдечке.
Мужчины
Перестаньте психовать без повода. Это вовсе ни к чему. Такие моменты не просто расстраивают вашу спутницу, но и могут разозлить. В отношениях важно терпение.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: vostock-photo
Вы горды, своенравны и ревнивы. Все эти качества в совокупности могут сделать из вас настоящего тирана. Подумайте об этом, прежде чем очередной раз кричать о разводе и выгонять вторую половинку из дома.
Женщины
Вашу сексуальность видно даже за пределами нашей галактики. Это ощущают все, и даже другие дамы. Старайтесь держаться чуть дальше от соперниц, чтобы не стать жертвой интриг, способных подпортить вашу репутацию.
Мужчины
Чтобы выяснять отношения, нужно иметь весомый аргумент. У вас его, к сожалению, нет. Лучше пока успокойтесь, выдохните. Это пойдет на пользу и вам и партнерше.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Ваши нервы на пределе. Вы думаете, что проблема в партнере, но это не так. Ваша невоспитанность и легкомысленность приводят к не самым лучшим последствиям.
Женщины
В вашей паре наступил разлад. Чтобы не упустить свою любовь пересмотрите свой характер, свое отношение к нему.
Мужчины
Вам хочется получать все на блюдечке, но такое бывает редко. Ваша дама нуждается в ласке, любви, понимании и заботе. Уделите ей внимание, и отдача будет намного больше.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: vostock-photo
В конце января возможны бурные выяснения отношений. Не стоит тратить волшебную зиму на такие пустяки. Лучше покатайтесь на коньках под романтичную музыку.
Женщины
Нужно помнить, что именно вы храните семейный очаг. Ваш чрезмерный пыл может раздуть настоящий скандал. Стоит подумать - а надо ли?
Мужчины
Вы можете быть слишком спокойными, но это не всегда нужно. Вашей женщине не хватает страсти, пыла, ярких эмоций. Не получая их от вас, она начнет искать их в другом месте.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: vostock-photo
Вселенная полностью на вашей стороне. Она поможет во всем, особенно в любви, но только если вы сами пожелаете совершать какие-либо шаги.
Женщины
Ваша ревность обострена, вы раскалены до предела. Это не самая лучшая позиция, когда в доме наступил разлад.
Мужчины
Чтобы получить от партнера доверие, нужно его предоставить. Не нужно ограничивать действия своей партнерши, она чувствует себя тигром в клетке, а это по нраву далеко не всем кошечкам.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Вы горды, своенравны и полностью уверены в себе. Где-то это помогает, но далеко не в отношениях с любимыми.
Женщины
Научитесь ценить то, что есть, чтобы не пришлось жить с тем, что досталось. Эта поговорка то, о чем стоит задуматься в этом январе.
Мужчины
Вы слишком слабые, чтобы признаваться в чувствах, но сильные, чтобы тайком следить за объектом воздыхания. Пора поменять эти качества местами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: vostock-photo
На этой неделе вам несказанно повезет. Вы встретите свою любовь, сможете распрощаться с одиночеством, и самое главное - вам больше не придется встречать ночь в холодной постели.
Женщины
Вам нужно знать берега, которые вам доступны. Другими словами - не нужно сильных экспериментов в любовных отношениях. Некоторые ваши действия могут спугнуть объект обожания.
Мужчины
Желательно оставаться честными для самих себя. Таким образом, вы сможете подыскать ту самую даму, которая заполнит всю пустоту вашего сердца.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Вам нужно побыть наедине. Подойдет отпуск, желательно со второй половинкой.
Женщины
Вы хотите страсти, любви, чувств, эмоций. Чтобы получить все это, желательно сначала рассказать об этом партнеру.
Мужчины
Вы слишком медлительны. Вашей спутнице это не всегда нравится. Она желает активных действий, продвижения, возможно предложения руки и сердца.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: vostock-photo
Вы знаете, как добраться до сердца мужчины, но не всегда пользуетесь этой информацией.
Женщины
Чтобы стать богиней, нужно пройтись по головам. Однако это не значит, что рядом с вами будет бог, достойный такой персоны. Смотрите на вещи более реально и сможете стать счастливее.
Мужчины
Вы сексуальны от природы. Порой нужно это скрывать, чтобы не спровоцировать ревность жены и приставания окружающих дам.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
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